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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220729/lavrov-blinkenle-tahil-anlasmasindaki-sorumluluklarini-nasil-yerine-getireceklerini-konusacagiz-1059272162.html
Lavrov: Blinken’le tahıl anlaşmasındaki sorumluluklarını nasıl yerine getireceklerini konuşacağız
Lavrov: Blinken’le tahıl anlaşmasındaki sorumluluklarını nasıl yerine getireceklerini konuşacağız
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov gazetecilere verdiği demeçte, Rusya'nın ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşme tarihi üzerinde konuştuğunu ve... 29.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-29T13:13+0300
2022-07-29T13:13+0300
ukrayna krizi
rusya
abd
sergey lavrov
antony blinken
tahıl
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Blinken’in kendisi ile telefon görüşmeye hazırlandığını Afrika gezisi sırasında öğrendiklerini belirten Lavrov, konuşmanın kendisi ofisindeyken gerçekleşmesi gerektiğini kaydetti.Lavrov, “Gündemin ne olacağına gelince, görüşmek istedikleri konuları belirtmelerini istedik. Ukrayna tahılı konusunda BM Genel Sekteri’nin girişimleri bağlamında üstlendikleri sorumlulukları nasıl yerine getirmeyi planladıklarını duymak isteriz” dedi.Rus Bakan, ABD’nin yaptırımlarının Rusya’nın imzalanmış olan sözleşmeleri yerine getirmesini engellendiğini, bunların Rus deniz taşımacılığında sigorta oranlarını artırdığını ve finansal zincirleri bozduğunu ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20220728/rus-disisleri-lavrov-musait-oldugunda-blinken-ile-gorusme-talebine-dikkat-ayiracak-1059252727.html
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rusya, abd, sergey lavrov, antony blinken, tahıl, ukrayna

Lavrov: Blinken’le tahıl anlaşmasındaki sorumluluklarını nasıl yerine getireceklerini konuşacağız

13:13 29.07.2022
© AP Photo / Saul LoebLavrov - Blinken
Lavrov - Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2022
© AP Photo / Saul Loeb
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov gazetecilere verdiği demeçte, Rusya'nın ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşme tarihi üzerinde konuştuğunu ve yakında uygun bir tarih sunacağını söyledi.
Blinken’in kendisi ile telefon görüşmeye hazırlandığını Afrika gezisi sırasında öğrendiklerini belirten Lavrov, konuşmanın kendisi ofisindeyken gerçekleşmesi gerektiğini kaydetti.
Lavrov, “Gündemin ne olacağına gelince, görüşmek istedikleri konuları belirtmelerini istedik. Ukrayna tahılı konusunda BM Genel Sekteri’nin girişimleri bağlamında üstlendikleri sorumlulukları nasıl yerine getirmeyi planladıklarını duymak isteriz” dedi.
Rus Bakan, ABD’nin yaptırımlarının Rusya’nın imzalanmış olan sözleşmeleri yerine getirmesini engellendiğini, bunların Rus deniz taşımacılığında sigorta oranlarını artırdığını ve finansal zincirleri bozduğunu ifade etti.
ABD ve Rusya Dışişleri Bakanları Antony Blinken ile Sergey Lavrov'un Cenevre görüşmesinden pozlar - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2022
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Rus Dışişleri: Lavrov, müsait olduğunda Blinken ile görüşme talebine dikkat ayıracak
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