https://tr.sputniknews.com/20220729/lavrov-blinkenle-tahil-anlasmasindaki-sorumluluklarini-nasil-yerine-getireceklerini-konusacagiz-1059272162.html
Lavrov: Blinken’le tahıl anlaşmasındaki sorumluluklarını nasıl yerine getireceklerini konuşacağız
Lavrov: Blinken’le tahıl anlaşmasındaki sorumluluklarını nasıl yerine getireceklerini konuşacağız
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov gazetecilere verdiği demeçte, Rusya'nın ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşme tarihi üzerinde konuştuğunu ve... 29.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-29T13:13+0300
2022-07-29T13:13+0300
2022-07-29T13:13+0300
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Blinken’in kendisi ile telefon görüşmeye hazırlandığını Afrika gezisi sırasında öğrendiklerini belirten Lavrov, konuşmanın kendisi ofisindeyken gerçekleşmesi gerektiğini kaydetti.Lavrov, “Gündemin ne olacağına gelince, görüşmek istedikleri konuları belirtmelerini istedik. Ukrayna tahılı konusunda BM Genel Sekteri’nin girişimleri bağlamında üstlendikleri sorumlulukları nasıl yerine getirmeyi planladıklarını duymak isteriz” dedi.Rus Bakan, ABD’nin yaptırımlarının Rusya’nın imzalanmış olan sözleşmeleri yerine getirmesini engellendiğini, bunların Rus deniz taşımacılığında sigorta oranlarını artırdığını ve finansal zincirleri bozduğunu ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20220728/rus-disisleri-lavrov-musait-oldugunda-blinken-ile-gorusme-talebine-dikkat-ayiracak-1059252727.html
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Lavrov: Blinken’le tahıl anlaşmasındaki sorumluluklarını nasıl yerine getireceklerini konuşacağız
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov gazetecilere verdiği demeçte, Rusya'nın ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşme tarihi üzerinde konuştuğunu ve yakında uygun bir tarih sunacağını söyledi.
Blinken’in kendisi ile telefon görüşmeye hazırlandığını Afrika gezisi sırasında öğrendiklerini belirten Lavrov, konuşmanın kendisi ofisindeyken gerçekleşmesi gerektiğini kaydetti.
Lavrov, “Gündemin ne olacağına gelince, görüşmek istedikleri konuları belirtmelerini istedik. Ukrayna tahılı konusunda BM Genel Sekteri’nin girişimleri bağlamında üstlendikleri sorumlulukları nasıl yerine getirmeyi planladıklarını duymak isteriz” dedi.
Rus Bakan, ABD’nin yaptırımlarının Rusya’nın imzalanmış olan sözleşmeleri yerine getirmesini engellendiğini, bunların Rus deniz taşımacılığında sigorta oranlarını artırdığını ve finansal zincirleri bozduğunu ifade etti.