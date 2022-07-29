https://tr.sputniknews.com/20220729/lavrov-blinkenle-tahil-anlasmasindaki-sorumluluklarini-nasil-yerine-getireceklerini-konusacagiz-1059272162.html

Lavrov: Blinken’le tahıl anlaşmasındaki sorumluluklarını nasıl yerine getireceklerini konuşacağız

Lavrov: Blinken’le tahıl anlaşmasındaki sorumluluklarını nasıl yerine getireceklerini konuşacağız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov gazetecilere verdiği demeçte, Rusya'nın ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşme tarihi üzerinde konuştuğunu ve... 29.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-29T13:13+0300

2022-07-29T13:13+0300

2022-07-29T13:13+0300

ukrayna krizi

rusya

abd

sergey lavrov

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tahıl

ukrayna

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Blinken’in kendisi ile telefon görüşmeye hazırlandığını Afrika gezisi sırasında öğrendiklerini belirten Lavrov, konuşmanın kendisi ofisindeyken gerçekleşmesi gerektiğini kaydetti.Lavrov, “Gündemin ne olacağına gelince, görüşmek istedikleri konuları belirtmelerini istedik. Ukrayna tahılı konusunda BM Genel Sekteri’nin girişimleri bağlamında üstlendikleri sorumlulukları nasıl yerine getirmeyi planladıklarını duymak isteriz” dedi.Rus Bakan, ABD’nin yaptırımlarının Rusya’nın imzalanmış olan sözleşmeleri yerine getirmesini engellendiğini, bunların Rus deniz taşımacılığında sigorta oranlarını artırdığını ve finansal zincirleri bozduğunu ifade etti.

https://tr.sputniknews.com/20220728/rus-disisleri-lavrov-musait-oldugunda-blinken-ile-gorusme-talebine-dikkat-ayiracak-1059252727.html

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rusya, abd, sergey lavrov, antony blinken, tahıl, ukrayna