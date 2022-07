https://tr.sputniknews.com/20220729/lavrov-ve-blinken-ukraynadaki-ozel-askeri-operasyonu-gorustu-1059294950.html

Lavrov ve Blinken Ukrayna'daki özel askeri operasyonu görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD’li mevkidaşı Blinken ile yaptığı görüşmede, özel askeri operasyonun tüm amaç ve hedeflerinin yerine getirileceğini söyledi. 29.07.2022, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un ABD’li mevkidaşı Anthony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.Açıklamada Lavrov’un, Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonunun amaç ve hedeflerini tam olarak yerine getireceğine vurgu yaptığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:‘Ukrayna'ya silah tedariki çatışmaları uzatmak ve can kayıplarını çoğaltmaktan başka işe yaramıyor’Lavrov’un Batı'nın Ukrayna'ya silah tedarik etmesinin sadece çatışmaları uzatarak Kiev rejiminin ıstırabını artırdığını ve can kayıplarını çoğalttığına vurgu yaptığı belirtilen açıklamada, “Dışişleri Bakanı, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ve aşırı milliyetçi taburların sivil halka karşı yaygın olarak kullanılan Amerikan ve NATO silahlarıyla pompalanmaya devam etmesinin, çatışmaları uzatmak, Kiev rejiminin ıstırabını artırmak ve can kayıplarını çoğaltmaktan başka işe yaramadığına dikkat çekti” denildi.‘Mahkum takası konusunda ‘sessiz diplomasi’ yürütülmesi tavsiye edildi’Açıklamada, olası mahkum takasına ilişkin diyalogun ‘sessiz diplomasi’ ile yürütülmesinin tavsiye edildiği belirtilerek "Tutuklu vatandaşların olası takasıyla ilgili olarak Rus tarafı, spekülatif bilgilere yer verilmeden ‘sessiz diplomasi’ modunda profesyonel diyaloga geçilmesini şiddetle tavsiye etti” ifadelerine yer verildi.‘Blinken, İstanbul'da imzalanan gıda anlaşması hakkında bilgilendirildi’Lavrov’un ABD yaptırımlarının gıda krizindeki rolüne vurgu yaptığı ve gıda konusunun siyasi amaçlarla kullanılmasının kabul edilemez olduğunun altını çizdiği belirtildi.Açıklamada ayrıca, Blinken’in Rus ihracat ürünlerinin tedarikine ilişkin kısıtlamaların kaldırılması ve Rusya'nın Ukrayna tahılının ihracatına yardım etmesine ilişkin İstanbul'da imzalanan anlaşma hakkında bilgilendirildiği kaydedilerek şu ifadeler kullanıldı:

