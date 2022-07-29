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https://tr.sputniknews.com/20220729/lavrov-ve-blinken-ukraynadaki-ozel-askeri-operasyonu-gorustu-1059294950.html
Lavrov ve Blinken Ukrayna'daki özel askeri operasyonu görüştü
Lavrov ve Blinken Ukrayna'daki özel askeri operasyonu görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD’li mevkidaşı Blinken ile yaptığı görüşmede, özel askeri operasyonun tüm amaç ve hedeflerinin yerine getirileceğini söyledi. 29.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-29T21:18+0300
2022-07-29T22:10+0300
dünya
rusya
abd
sergey lavrov
antony blinken
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un ABD’li mevkidaşı Anthony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.Açıklamada Lavrov’un, Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonunun amaç ve hedeflerini tam olarak yerine getireceğine vurgu yaptığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:‘Ukrayna'ya silah tedariki çatışmaları uzatmak ve can kayıplarını çoğaltmaktan başka işe yaramıyor’Lavrov’un Batı'nın Ukrayna'ya silah tedarik etmesinin sadece çatışmaları uzatarak Kiev rejiminin ıstırabını artırdığını ve can kayıplarını çoğalttığına vurgu yaptığı belirtilen açıklamada, “Dışişleri Bakanı, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ve aşırı milliyetçi taburların sivil halka karşı yaygın olarak kullanılan Amerikan ve NATO silahlarıyla pompalanmaya devam etmesinin, çatışmaları uzatmak, Kiev rejiminin ıstırabını artırmak ve can kayıplarını çoğaltmaktan başka işe yaramadığına dikkat çekti” denildi.‘Mahkum takası konusunda ‘sessiz diplomasi’ yürütülmesi tavsiye edildi’Açıklamada, olası mahkum takasına ilişkin diyalogun ‘sessiz diplomasi’ ile yürütülmesinin tavsiye edildiği belirtilerek "Tutuklu vatandaşların olası takasıyla ilgili olarak Rus tarafı, spekülatif bilgilere yer verilmeden ‘sessiz diplomasi’ modunda profesyonel diyaloga geçilmesini şiddetle tavsiye etti” ifadelerine yer verildi.‘Blinken, İstanbul'da imzalanan gıda anlaşması hakkında bilgilendirildi’Lavrov’un ABD yaptırımlarının gıda krizindeki rolüne vurgu yaptığı ve gıda konusunun siyasi amaçlarla kullanılmasının kabul edilemez olduğunun altını çizdiği belirtildi.Açıklamada ayrıca, Blinken’in Rus ihracat ürünlerinin tedarikine ilişkin kısıtlamaların kaldırılması ve Rusya'nın Ukrayna tahılının ihracatına yardım etmesine ilişkin İstanbul'da imzalanan anlaşma hakkında bilgilendirildiği kaydedilerek şu ifadeler kullanıldı:
https://tr.sputniknews.com/20220729/blinken-lavrov-ile-mahkum-takasi-onerisini-gorustuk-1059294427.html
https://tr.sputniknews.com/20220727/tahil-koridoru-anlasmasi-kapsaminda-olusturulan-musterek-koordinasyon-merkezi-aciliyor-1059194923.html
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rusya, abd, sergey lavrov, antony blinken

Lavrov ve Blinken Ukrayna'daki özel askeri operasyonu görüştü

21:18 29.07.2022 (güncellendi: 22:10 29.07.2022)
© SputnikSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2022
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD’li mevkidaşı Blinken ile yaptığı görüşmede, özel askeri operasyonun tüm amaç ve hedeflerinin yerine getirileceğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un ABD’li mevkidaşı Anthony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada Lavrov’un, Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonunun amaç ve hedeflerini tam olarak yerine getireceğine vurgu yaptığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“İki ülke dışişleri bakanları Ukrayna'daki mevcut durumu görüştü. Bakan, Donetsk Halk Cumhuriyeti, Lugansk Halk Cumhuriyeti ve Ukrayna topraklarında devam eden özel askeri operasyon ışığında Rusya'nın ilkeli yaklaşımlarını özetleyerek, amaç ve hedeflerinin tam olarak uygulanacağının altını çizdi.”



‘Ukrayna'ya silah tedariki çatışmaları uzatmak ve can kayıplarını çoğaltmaktan başka işe yaramıyor’

Lavrov’un Batı'nın Ukrayna'ya silah tedarik etmesinin sadece çatışmaları uzatarak Kiev rejiminin ıstırabını artırdığını ve can kayıplarını çoğalttığına vurgu yaptığı belirtilen açıklamada, “Dışişleri Bakanı, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ve aşırı milliyetçi taburların sivil halka karşı yaygın olarak kullanılan Amerikan ve NATO silahlarıyla pompalanmaya devam etmesinin, çatışmaları uzatmak, Kiev rejiminin ıstırabını artırmak ve can kayıplarını çoğaltmaktan başka işe yaramadığına dikkat çekti” denildi.
Londra’da düzenlenen basın toplantısında gazeteciler açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2022
DÜNYA
Blinken: Lavrov ile mahkum takası önerisini görüştük
21:07

‘Mahkum takası konusunda ‘sessiz diplomasi’ yürütülmesi tavsiye edildi’

Açıklamada, olası mahkum takasına ilişkin diyalogun ‘sessiz diplomasi’ ile yürütülmesinin tavsiye edildiği belirtilerek "Tutuklu vatandaşların olası takasıyla ilgili olarak Rus tarafı, spekülatif bilgilere yer verilmeden ‘sessiz diplomasi’ modunda profesyonel diyaloga geçilmesini şiddetle tavsiye etti” ifadelerine yer verildi.
Tahıl Koordinasyon Merkezi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2022
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Tahıl Koordinasyon Merkezi açıldı: 'Gıda krizinin aşılmasına katkı sağlayacağına inanıyorum'
27 Temmuz, 14:12

‘Blinken, İstanbul'da imzalanan gıda anlaşması hakkında bilgilendirildi’

Lavrov’un ABD yaptırımlarının gıda krizindeki rolüne vurgu yaptığı ve gıda konusunun siyasi amaçlarla kullanılmasının kabul edilemez olduğunun altını çizdiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Blinken’in Rus ihracat ürünlerinin tedarikine ilişkin kısıtlamaların kaldırılması ve Rusya'nın Ukrayna tahılının ihracatına yardım etmesine ilişkin İstanbul'da imzalanan anlaşma hakkında bilgilendirildiği kaydedilerek şu ifadeler kullanıldı:
"Küresel gıda güvenliğinin sağlanması alanındaki durum etraflıca değerlendirildi. Anthony Blinken, 22 Temmuz'da İstanbul'da imzalanan Ukrayna tahılının Karadeniz limanlarından taşınmasına ilişkin ‘paket’ anlaşmasının detayları ve Rusya'nın gıda ve gübre ihracatı hakkında bilgilendirildi.”
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