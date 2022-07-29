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Marmaris'teki yangının çıkış nedenini özel ekip araştırıyor
Marmaris'teki yangının çıkış nedenini özel ekip araştırıyor
Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün çıkan orman yangınının çıkış nedeninin belirlenmesi için İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde özel ekip kuruldu. 29.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-29T12:05+0300
2022-07-29T12:05+0300
türkiye
marmaris
yangın
soruşturma
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Marmaris ilçe merkezindeki otogarın üst kısmındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda dün saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı fark eden ilçe halkı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 uçak ve 10 helikopter ile havadan, 34 arazöz, 10 su tankeri ve 200 işçi ile karadan müdahale edildi. Hava araçların hızlı ve etkin müdahalesi sonucu alevlerin önü tepeye ulaşmadan kesildi. Söndürülen yangında 2 hektar orman zarar gördü.Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. İl Emniyet Müdürü Suvat Dilberoğlu'nun talimatıyla kurulan özel ekip, bölgede çalışmalarını sürdürüyor.Marmaris'te geçen yıl 29 Temmuz'da çıkan orman yangını 9 günde söndürülmüştü. Yangında 9 bin hektar alan zarar görüştü.
türkiye
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marmaris, yangın, soruşturma

Marmaris'teki yangının çıkış nedenini özel ekip araştırıyor

12:05 29.07.2022
© FotoğrafMarmaris orman yangını
Marmaris orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2022
© Fotoğraf
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün çıkan orman yangınının çıkış nedeninin belirlenmesi için İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde özel ekip kuruldu.
Marmaris ilçe merkezindeki otogarın üst kısmındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda dün saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı fark eden ilçe halkı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 uçak ve 10 helikopter ile havadan, 34 arazöz, 10 su tankeri ve 200 işçi ile karadan müdahale edildi. Hava araçların hızlı ve etkin müdahalesi sonucu alevlerin önü tepeye ulaşmadan kesildi. Söndürülen yangında 2 hektar orman zarar gördü.
Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. İl Emniyet Müdürü Suvat Dilberoğlu'nun talimatıyla kurulan özel ekip, bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
Marmaris'te geçen yıl 29 Temmuz'da çıkan orman yangını 9 günde söndürülmüştü. Yangında 9 bin hektar alan zarar görüştü.
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