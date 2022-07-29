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Maymun çiçeğinden Avrupa'da ilk ölüm İspanya'da kaydedildi
Maymun çiçeğinden Avrupa'da ilk ölüm İspanya'da kaydedildi
İspanya'da maymun çiçeği virüsü nedeniyle ilk kez bir kişinin hayatını kaybetmesiyle Avrupa'da ilk ölüm kaydedilmiş oldu. 29.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-29T23:40+0300
2022-07-29T23:40+0300
maymun çiçeği virüsü
ispanya
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İspanya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede 4 bin 298 maymun çiçeği virüsü tespit edildiği ifade edildi.Açıklamada, dünya genelinde en yüksek maymun çiçeği vakasının İspanya'da saptandığı belirtildi.Ülkede, maymun çiçeği virüsü nedeniyle ilk kez bir kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, bu ölümün Avrupa'da salgın kaynaklı ilk, Afrika dışında ise ikinci ölüm olduğu aktarıldı.Açıklamada, İspanya'da maymun çiçeği virüsüne yakalanan 120 kişinin hastanelerdeki tedavisinin sürdüğü bilgisi verildi.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 23 Temmuz'da başta Avrupa olmak üzere dünyada yayılmayı sürdüren maymun çiçeği salgınını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etmişti.DSÖ'nün 27 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 78 ülkeden 18 binin üzerinde vakanın doğruladığı, vakaların yüzde 70'ini Avrupa bölgesi, yüzde 25'ini de Amerika bölgesinin oluşturduğu bildirilmişti.Açıklamada, İspanya'nın, en çok maymun çiçeği virüsü vakası saptanan ülke olduğu belirtilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220727/dso-yuzde-70i-avrupa-yuzde-25i-amerikada-olmak-uzere-maymun-cicegi-virusu-vakalari-18-bini-asti-1059210535.html
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maymun çiçeği virüsü, ispanya, dsö

Maymun çiçeğinden Avrupa'da ilk ölüm İspanya'da kaydedildi

23:40 29.07.2022
© AFP 2022 / ALEX HALADAİspanya Kraliyet Sarayı
İspanya Kraliyet Sarayı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2022
© AFP 2022 / ALEX HALADA
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İspanya'da maymun çiçeği virüsü nedeniyle ilk kez bir kişinin hayatını kaybetmesiyle Avrupa'da ilk ölüm kaydedilmiş oldu.
İspanya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede 4 bin 298 maymun çiçeği virüsü tespit edildiği ifade edildi.
Açıklamada, dünya genelinde en yüksek maymun çiçeği vakasının İspanya'da saptandığı belirtildi.
Ülkede, maymun çiçeği virüsü nedeniyle ilk kez bir kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, bu ölümün Avrupa'da salgın kaynaklı ilk, Afrika dışında ise ikinci ölüm olduğu aktarıldı.
Açıklamada, İspanya'da maymun çiçeği virüsüne yakalanan 120 kişinin hastanelerdeki tedavisinin sürdüğü bilgisi verildi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 23 Temmuz'da başta Avrupa olmak üzere dünyada yayılmayı sürdüren maymun çiçeği salgınını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etmişti.
DSÖ'nün 27 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 78 ülkeden 18 binin üzerinde vakanın doğruladığı, vakaların yüzde 70'ini Avrupa bölgesi, yüzde 25'ini de Amerika bölgesinin oluşturduğu bildirilmişti.
Açıklamada, İspanya'nın, en çok maymun çiçeği virüsü vakası saptanan ülke olduğu belirtilmişti.
Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2022
DÜNYA
DSÖ: Yüzde 70'i Avrupa, yüzde 25'i Amerika'da olmak üzere maymun çiçeği virüsü vakaları 18 bini aştı
27 Temmuz, 19:02
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