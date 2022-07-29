https://tr.sputniknews.com/20220729/maymun-saldirilari-yuzunden-diken-ustunde-olan-japonyada-simdi-de-yunus-uyarisi-1059272396.html
Maymun saldırıları yüzünden diken üstünde olan Japonya'da şimdi de yunus uyarısı
Maymun saldırıları yüzünden diken üstünde olan Japonya'da şimdi de yunus uyarısı
Japonya'nın Yamaguçi eyaletinde anaokullarına girip çocuk kaçırmaya çalışan, insanlara saldıran ve temmuz başından beri 58 kişiyi yaralayan vahşi maymunların... 29.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-29T13:32+0300
2022-07-29T13:32+0300
2022-07-29T13:32+0300
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yunus
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Batıdaki Fukui şehrinde plaja giden insanlar, 9 Temmuz'dan bu yana 10'dan fazla kişiyi yaralayan yunuslar konusunda uyarıldı. Yerel basının aktardığına göre yalnızca geçen haftasonu Koşino plajındaki 6 kişi yunuslar tarafından ısırıldı. The Japan Times gazetesi olaylardan tek bir yunusun sorumlu olduğunu yazsa da bu durum henüz kesinlik kazanmadı. Yunusların yüzülen alana girmesini önlemek için su altına ultrasonik frekanslar yayan makineler yerleştirilirken halk da dikkatli olmaları konusunda uyarıldı: "Yunuslar sevimli olarak görülür ama vahşi yunuslara umarsızca yaklaşırsanız ısırılabilir veya yaralanabilirseniz. Bir tanesiyle karşılaşırsanız yanına gitmeyin." Fukui'deki turizm departmanında yetkili Masaki Yasui, Vice News sitesine verdiği demeçte yunusların Koşino plajında sık görüldüğünü ama bu yıl ilk kez sığ sulara geldiklerini anlattı. Başkent Tokyo'daki Şinagava Akvaryumu'nun yardımcı yöneticisi Toşihisa Matsudo ise yunusların kasten saldıran hayvanlar olmadığının altını çizdi: "Ağırlıkları 200 kilodan fazla. Oyun oynuyor dahi olsalar, biz insanlar daha hafif ve zayıf olduğumuz için, bizi yaralayabilirler."
https://tr.sputniknews.com/20220727/japonyada-teror-estiren-maymunlardan-biri-yakalandi-1059188945.html
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Maymun saldırıları yüzünden diken üstünde olan Japonya'da şimdi de yunus uyarısı
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Japonya'nın Yamaguçi eyaletinde anaokullarına girip çocuk kaçırmaya çalışan, insanlara saldıran ve temmuz başından beri 58 kişiyi yaralayan vahşi maymunların yarattığı kaygı havası hâlâ etkisini korurken gözler şimdi de yunuslara çevrildi.
Batıdaki Fukui şehrinde plaja giden insanlar, 9 Temmuz'dan bu yana 10'dan fazla kişiyi yaralayan yunuslar konusunda uyarıldı. Yerel basının aktardığına göre yalnızca geçen haftasonu Koşino plajındaki 6 kişi yunuslar tarafından ısırıldı. The Japan Times gazetesi olaylardan tek bir yunusun sorumlu olduğunu yazsa da bu durum henüz kesinlik kazanmadı.
Yunusların yüzülen alana girmesini önlemek için su altına ultrasonik frekanslar yayan makineler yerleştirilirken halk da dikkatli olmaları konusunda uyarıldı: "Yunuslar sevimli olarak görülür ama vahşi yunuslara umarsızca yaklaşırsanız ısırılabilir veya yaralanabilirseniz. Bir tanesiyle karşılaşırsanız yanına gitmeyin."
Fukui'deki turizm departmanında yetkili Masaki Yasui, Vice News sitesine verdiği demeçte yunusların Koşino plajında sık görüldüğünü ama bu yıl ilk kez sığ sulara geldiklerini anlattı.
Başkent Tokyo'daki Şinagava Akvaryumu'nun yardımcı yöneticisi Toşihisa Matsudo ise yunusların kasten saldıran hayvanlar olmadığının altını çizdi: "Ağırlıkları 200 kilodan fazla. Oyun oynuyor dahi olsalar, biz insanlar daha hafif ve zayıf olduğumuz için, bizi yaralayabilirler."