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Meteoroloji'den yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteoroloji'den yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Türkiye genelinde yüksek sıcaklıklar etkili olmayı sürdürüyor. Marmara ve kuzey Ege'de ise kuvvetli... 29.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-29T06:46+0300
2022-07-29T06:52+0300
yaşam
meteoroloji
hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü(MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğu kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40–60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. MGM, kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
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meteoroloji, hava durumu

Meteoroloji'den yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgar uyarısı

06:46 29.07.2022 (güncellendi: 06:52 29.07.2022)
© AAkuvvetli rüzgar
kuvvetli rüzgar - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2022
© AA
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Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Türkiye genelinde yüksek sıcaklıklar etkili olmayı sürdürüyor. Marmara ve kuzey Ege'de ise kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü(MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğu kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40–60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
MGM, kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.
Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
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