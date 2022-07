Milii Eğitim Bakanı Özer: Eğitim sistemi çok iyi yere gidiyor

https://tr.sputniknews.com/20220729/milii-egitim-bakani-ozer-egitim-sistemi-cok-iyi-yere-gidiyor-1059295769.html

Çatalca'daki Arif Nihat Asya Köy Yaşam Merkezi'nin açılışına katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, burada yaptığı konuşmada; "Yerleştirme sınavlarının... 29.07.2022, Sputnik Türkiye

Kapalı ve kullanılmayan köy okullarının köy yaşam merkezine dönüştürülmesi kapsamında, Çatalca'da Arif Nihat Asya Köy Yaşam Merkezi açıldı. İçerisinde dikiş atölyesi, masal atölyesi, Doğa ve Fen Okulu da bulunan merkezin açılışına Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve eşi Nebahat Özer, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve eşi Hatice Nur Yerlikaya, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner ve çok sayıda davetli katıldı.'Eğitim sistemi çok iyi bir yere gidiyor'Bakan Özer, "Hep sınavlardaki performansla bir bölgenin, eğitim performansı ölçülmeye çalışılıyor. Bu yanlış. LGS'de gösterilen performans, bir yerin eğitim performansını göstermez. Sadece bir göstergedir, eğitimle ilgili her şeyi söylemez. Yerleştirme sınavlarının hiçbiri, eğitimde kalite göstergesi değildir. Oradaki ortalamanın da hiçbir anlamı yoktur. Anlamı vardır ama kaliteyle ilgili doğrudan bir değerlendirmeye yol açması mümkün değildir. Son zamanlarda YKS ile ilgili değerlendirmelerde aynısı var. YÖK taban puanını kaldırdı. Bir anda YKS'ye giren sayısı arttı. Hiçbir hazırlığı olmayan çok sayıda insan YKS sınavına girdi. Sıfır alanlar çıktı, 'Ey halkım eğitim sistemi nereye gidiyor' diye ağlamalar başladı. Eğitim sistemi bir yere gitmiyor. Eğitim sistemi çok iyi yere gidiyor. Gerçekten kaliteyi ölçen OECD 'nin araştırmaları diyor ki, 'Türkiye performansını son 20 yılda sürekli artırıyor'. Biz eğitimde gayet iyiyiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza bir teşekkür borcumuz var" ifadelerini kullandı.Bakan Özer, eğitimde kaliteyi artırmak ve herkesin nitelikli eğitime kavuşabilmesi için çaba sarf ettiklerine de dikkat çekti.'Çocuklar köylerde mağdur kalmasın diye 'taşımalı eğitim' sistemini ortaya koyduk'Eğitimde kaliteyi artırmak ve herkesin nitelikli eğitime kavuşabilmesi için çaba sarf ettiklerini de söyleyen Bakan Özer, şöyle konuştu:Bakan Özer, 11 ayda bin 8 anaokulunun da hizmete girdiğini belirtti.'Vatandaşımızın istemiş olduğu her türlü eğitimi yerinde vereceğiz'Köylerde halk eğitim merkezleri de açtıklarını ifade eden Bakan Özer, "2022 yılında hedef olarak her ay bir milyon vatandaşa erişmeye hedef koyduk. 6 ayın sonun 6.3 milyon vatandaşımıza ulaştık. 1 milyon hedefini de geçtik. Yılın sonuna kadar 12 milyon vatandaşa erişme hedefine ulaşacağız. Bunun da yüzde 70'i kadınlarımız. Kadınlarımızın daha güçlü olabilmesi, istihdama daha güçlü katılabilmesi ve ihtiyaç duymuş oldukları tüm eğitim imkanlarını bulundukları lokasyonda alabilmeleri için köy yaşam merkezlerini devreye sokuyoruz. Köy yaşam merkezlerinde tarımdan hayvancılığa kadar, vatandaşımızın istemiş olduğu her türlü eğitimi yerinde vereceğiz. Gençlerimizin, çocuklarımızın doğal ortamlarda vakit geçirmesini sağlamış olacağız. Köy yaşam merkezleri bir bölgedeki yetişkinlerle eğitim çağ nüfusundaki gençleri, çocukları bir araya getiren, dolayısıyla yıllardan beri konuşulan kültür transferiyle ilgili de çok önemli bir merkez olma potansiyeline sahip bir proje" dedi.

