Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220729/milli-savunma-bakani-akar-ukrayna-altyapi-bakani-kubrakov-ile-gorustu-1059291949.html
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü
Görüşmede, her iki Bakan tarafından teknik çalışmaların tamamlanmak üzere olduğu ve sevkiyata en kısa sürede başlanmasının planlandığı ifade edildi. 29.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-29T19:34+0300
2022-07-29T19:34+0300
türkiye
ukrayna
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0d/1058683012_0:43:1200:718_1920x0_80_0_0_c43f0948fdbc7c28a0a8a957bb501ff1.jpg
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile telefonda görüştü.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar ve Kubrakov arasındaki görüşmede, tahıl sevkiyatı hazırlıkları konusundaki son durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.Görüşmede, her iki Bakan tarafından teknik çalışmaların tamamlanmak üzere olduğu ve sevkiyata en kısa sürede başlanmasının planlandığı, İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezindeki iş birliği ve koordinasyondan duyulan memnuniyet ifade edildi.
türkiye
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0d/1058683012_94:0:1107:760_1920x0_80_0_0_f3e4ace15f5f3850516dc3cd0a6b18a8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, türkiye

Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü

19:34 29.07.2022
© AAHulusi Akar
Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2022
© AA
Abone olTelegram
Görüşmede, her iki Bakan tarafından teknik çalışmaların tamamlanmak üzere olduğu ve sevkiyata en kısa sürede başlanmasının planlandığı ifade edildi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar ve Kubrakov arasındaki görüşmede, tahıl sevkiyatı hazırlıkları konusundaki son durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Görüşmede, her iki Bakan tarafından teknik çalışmaların tamamlanmak üzere olduğu ve sevkiyata en kısa sürede başlanmasının planlandığı, İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezindeki iş birliği ve koordinasyondan duyulan memnuniyet ifade edildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала