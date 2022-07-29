https://tr.sputniknews.com/20220729/milli-savunma-bakani-akar-ukrayna-altyapi-bakani-kubrakov-ile-gorustu-1059291949.html
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü
Görüşmede, her iki Bakan tarafından teknik çalışmaların tamamlanmak üzere olduğu ve sevkiyata en kısa sürede başlanmasının planlandığı ifade edildi. 29.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-29T19:34+0300
2022-07-29T19:34+0300
2022-07-29T19:34+0300
türkiye
ukrayna
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0d/1058683012_0:43:1200:718_1920x0_80_0_0_c43f0948fdbc7c28a0a8a957bb501ff1.jpg
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile telefonda görüştü.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar ve Kubrakov arasındaki görüşmede, tahıl sevkiyatı hazırlıkları konusundaki son durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.Görüşmede, her iki Bakan tarafından teknik çalışmaların tamamlanmak üzere olduğu ve sevkiyata en kısa sürede başlanmasının planlandığı, İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezindeki iş birliği ve koordinasyondan duyulan memnuniyet ifade edildi.
türkiye
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0d/1058683012_94:0:1107:760_1920x0_80_0_0_f3e4ace15f5f3850516dc3cd0a6b18a8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, türkiye
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü
Abone ol
Görüşmede, her iki Bakan tarafından teknik çalışmaların tamamlanmak üzere olduğu ve sevkiyata en kısa sürede başlanmasının planlandığı ifade edildi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar ve Kubrakov arasındaki görüşmede, tahıl sevkiyatı hazırlıkları konusundaki son durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Görüşmede, her iki Bakan tarafından teknik çalışmaların tamamlanmak üzere olduğu ve sevkiyata en kısa sürede başlanmasının planlandığı, İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezindeki iş birliği ve koordinasyondan duyulan memnuniyet ifade edildi.