https://tr.sputniknews.com/20220729/milli-savunma-bakani-akar-ukrayna-altyapi-bakani-kubrakov-ile-gorustu-1059291949.html

Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü

Görüşmede, her iki Bakan tarafından teknik çalışmaların tamamlanmak üzere olduğu ve sevkiyata en kısa sürede başlanmasının planlandığı ifade edildi. 29.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-29T19:34+0300

2022-07-29T19:34+0300

2022-07-29T19:34+0300

türkiye

ukrayna

türkiye

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile telefonda görüştü.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar ve Kubrakov arasındaki görüşmede, tahıl sevkiyatı hazırlıkları konusundaki son durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.Görüşmede, her iki Bakan tarafından teknik çalışmaların tamamlanmak üzere olduğu ve sevkiyata en kısa sürede başlanmasının planlandığı, İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezindeki iş birliği ve koordinasyondan duyulan memnuniyet ifade edildi.

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