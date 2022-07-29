https://tr.sputniknews.com/20220729/misirda-mahkemeden-kadin-katilinin-idami-televizyonda-canli-yayinlansin-talebi-1059273309.html
Mısır'da mahkemeden 'kadın katilinin idamı televizyonda canlı yayınlansın' talebi
Mısır'da mahkemeden 'kadın katilinin idamı televizyonda canlı yayınlansın' talebi
Mısır'daki bir mahkeme, kadın cinayetinden hüküm giyen mahkumun idamının 'ibret olsun diye' televizyonlarda canlı yayınlanmasını önerdi. 29.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-29T13:27+0300
2022-07-29T13:27+0300
2022-07-29T13:39+0300
dünya
mısır
idam
kadın cinayeti
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Geçtiğimiz haziran ayında Mısır'da işlenen bir kadın cinayeti, ülkede geniş yankı buldu. Mansoura Üniversitesi'nde öğrenim gören 21 yaşındaki Mohamed Adel, aynı okulda öğrenci olan Nayera Ashraf'i bir süredir takip ediyordu. Genç kadından sürekli olumsuz yanıt alan Adel, evlilik teklifini reddeden öğrenciyi üniversite önünde otobüsten indiği sırada boğazını keserek öldürdü.Ülke çapında tepki toplayan cinayetin ardından yapılan yargılama sonucunda Adel'in idam edilmesine hükmedildi. Mahkeme Mısır parlamentosuna yazdığı yazıda, korkunç cinayetin başka kişilere de örnek olmaması için ibret olması gerektiğini gerekçe göstererek, katilin idamının televizyonlarda canlı yayınlanması için hükümetten izin talep etti.Yerel basında yer alan habere göre yazıda, "Canlı yayın, hükmün açıklanmasıyla elde edilemeyen caydırıcılık hedefine ulaşabilir" dedi.Aynı zamanda eski Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in de avukatlığını yapmış olan olan Adel'in avukatı Farid El-Deeb, müvekkilinin ölüm cezasını hak etmediğini ve karara itiraz edeceğini söyledi.Mısır ulusal televizyonunda canlı yayınlanan son ölüm cezası, Kahire'deki evinde bir kadın ve iki çocuğunu öldüren üç adamın 1998'de gerçekleştirilen idamı olmuştu.Genç üniversite öğrencisinin canice katledilmesi, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde aynı ay içinde meydana gelen diğer kadın cinayetlerinin ardından geldi ve bölgede ve sosyal medyada infial yaratmıştı.
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mısır, idam, kadın cinayeti
Mısır'da mahkemeden 'kadın katilinin idamı televizyonda canlı yayınlansın' talebi
13:27 29.07.2022 (güncellendi: 13:39 29.07.2022) Abone ol
Mısır'daki bir mahkeme, kadın cinayetinden hüküm giyen mahkumun idamının 'ibret olsun diye' televizyonlarda canlı yayınlanmasını önerdi.
Geçtiğimiz haziran ayında Mısır'da işlenen bir kadın cinayeti, ülkede geniş yankı buldu. Mansoura Üniversitesi'nde öğrenim gören 21 yaşındaki Mohamed Adel, aynı okulda öğrenci olan Nayera Ashraf'i bir süredir takip ediyordu. Genç kadından sürekli olumsuz yanıt alan Adel, evlilik teklifini reddeden öğrenciyi üniversite önünde otobüsten indiği sırada boğazını keserek öldürdü.
Ülke çapında tepki toplayan cinayetin ardından yapılan yargılama sonucunda Adel'in idam edilmesine hükmedildi.
Mahkeme Mısır parlamentosuna yazdığı yazıda, korkunç cinayetin başka kişilere de örnek olmaması için ibret olması gerektiğini gerekçe göstererek, katilin idamının televizyonlarda canlı yayınlanması için hükümetten izin talep etti.
Yerel basında yer alan habere göre yazıda, "Canlı yayın, hükmün açıklanmasıyla elde edilemeyen caydırıcılık hedefine ulaşabilir" dedi.
Aynı zamanda eski Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in de avukatlığını yapmış olan olan Adel'in avukatı Farid El-Deeb, müvekkilinin ölüm cezasını hak etmediğini ve karara itiraz edeceğini söyledi.
Mısır ulusal televizyonunda canlı yayınlanan son ölüm cezası, Kahire'deki evinde bir kadın ve iki çocuğunu öldüren üç adamın 1998'de gerçekleştirilen idamı olmuştu.
Genç üniversite öğrencisinin canice katledilmesi, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde aynı ay içinde meydana gelen diğer kadın cinayetlerinin ardından geldi ve bölgede ve sosyal medyada infial yaratmıştı.