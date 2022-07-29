https://tr.sputniknews.com/20220729/muharrem-ince-kilicdaroglu-10-kere-kaybetti-ona-birak-demiyorsunuz-1059296832.html

Muharrem İnce: Kılıçdaroğlu 10 kere kaybetti, ona 'Bırak' demiyorsunuz

Muharrem İnce: Kılıçdaroğlu 10 kere kaybetti, ona 'Bırak' demiyorsunuz

Memleket Partisi lideri İnce, "Bana diyorlar ki, 'Sen bir kere aday oldun, kaybettin, bırak siyaseti. Kılıçdaroğlu 10 kez kaybetti, ona demiyorsunuz. Meral... 29.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-29T22:20+0300

2022-07-29T22:20+0300

2022-07-29T22:26+0300

politika

muharrem ince

memleket partisi

seçim

karaman

açıklama

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Konya’dan sonra Karaman’a gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, burada partisinin il başkanlığını ziyaret ettikten sonra esnaf ziyaretlerinde bulunarak vatandaşlarla sohbet etti. Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki çay bahçesinde basın açıklaması yapan İnce, iktidarı ve muhalefeti eleştirdi.İnce, şunları söyledi:"20 yıllık bu iktidar, 20 sene önce enflasyonu yüzde 29’dan aldı, bugün 79’a çıkardı. Doları alışı 1.6’ydı, doları 18’e çıkardı. Mazot 1 liraydı 25 lira oldu. Dış borcumuz 125 milyar dolardı, 450 milyar dolar oldu. İşsizlik arttı, yoksulluk arttı, 20 yılın sonunda geldiğimiz nokta bu, artık bu iktidardan kurtulmak lazım. Fakat muhalefet diyor ki; ‘Biz varız’. Türkiye’yi kamplaştırdılar, 'Millet İttifakı', 'Cumhur İttifakı' diye. Ben de diyorum ki; bu iktidardan da bu muhalefetten de kurtulmak lazım. Niye kurtulmak lazım? Muhalefet, 20 yıllık iktidarın karşısında Libya Teskeresi'nde anlaşamıyorsunuz, Ergenekon Davaları'nda anlaşamıyorsunuz, İstanbul Sözleşmesi'nde anlaşamıyorsunuz, dokunulmazlıkların kaldırılmasında anlaşamıyorsunuz, nerede anlaşacaksınız siz? Türkiye’nin en önemli konularında anlaşamıyorsunuz. Dolayısıyla bu ikisinden de kurtulmak lazım.Bana diyorlar ki; 'Sen bir kere aday oldun; kaybettin, bırak siyaseti. Kılıçdaroğlu 10 kez kaybetti, ona 'Bırak' demiyorsunuz. Meral Akşener’in 5’inci partisi; ona 'Bırak' demiyorsunuz, Temel Karamollaoğlu, yüzde 1 bile almadı; ona 'Bırak' demiyorsunuz. Mansur Yavaş üçüncüye kazandı; hiç kimseye 'Bırak' demiyorsunuz; bana gelince 'Bırak' diyorsunuz. 10 kere kaybedenler bıraksın."'Ben hazırım, geçen sefer acemiliğime denk geldi'İnce, şöyle devam etti: "Kazanmak için ne yapmak lazım, 51 almak lazım değil mi? Yüzde 2’yi mi 51’e yaklaştırmak kolay, 7 buçuğumu 51’e yaklaştırmak kolay, 22’yi mi kolay, 31’i mi kolay. Temel Karamollaoğlu yüzde 1’in altında aldı; o meydana gezecek. Akşener yüzde 7 buçuk aldı; o meydanda gezecek, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 22 aldı; o meydanda gezecek. Yüzde 31 almış bu adam, Muharrem İnce, 'Çekil kenara' diyorlar. Öyle yağma yok, 31'den 51’e daha kolay ulaşır gelsinler beni desteklesinler. Ben hazırım ama geçen sefer acemiliğime denk geldi, bu sefer hemen kabul etmem şartlarım var. Millet İttifakı'nın adayı yapacaklarsa benim şartlarım var. Bir kere bana oy verecekler iki meydanlara kendi afişlerini asmayacaklar. Cumhurbaşkanlığı adayının afişini asacaklar. Geçen sefer kendi afişlerini astırıyorlardı. Üç hazineden aldıkları paraları harcayacaklar cepte tutmayacaklar.'Bu Erdoğan’dan kurtulmamız lazım'Seçim gecesi sandıklara sahip çıkacaklar 12 bin sandığı ortalığa bırakıp gözlemci koymayıp, sonra 'Muharrem İnce seçim gecesi neredeydin?' diye soru soruyor bana troller. Sandıkları ben mi korurum, parti mi korur? Ben bu ülkeye yüzde 65 ile seçim kazandırırım ama arkamda duracaklar. Öyle ortaya aday diye salıp paraları kasada tutup sandıkları korumayıp öyle değil. Zaten aday yaparken de üçüncü olsun bıraksın siyaseti diye yaptılar kazansın diye değil. Bu Erdoğan’dan kurtulmamız lazım ama Erdoğan’dan kurtulsan bu muhalefetten de kurtulmamız lazım."

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muharrem ince, memleket partisi, seçim, karaman, açıklama