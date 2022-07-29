https://tr.sputniknews.com/20220729/ocha-baskani-grifftihs-guvenli-tahil-sevkiyati-konusunda-turkiyeye-tesekkur-etti-1059260289.html

OCHA Başkanı Grifftihs, güvenli tahıl sevkiyatı konusunda Türkiye'ye teşekkür etti

OCHA Başkanı Grifftihs, güvenli tahıl sevkiyatı konusunda Türkiye'ye teşekkür etti

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, Türkiye'nin Ukrayna limanlarından güvenli tahıl sevkiyatı için... 29.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-29T03:31+0300

2022-07-29T03:31+0300

2022-07-29T03:31+0300

ukrayna krizi

bm

birleşmiş milletler (bm)

tahıl

ocha

birleşmiş milletler insani işler koordinasyon ofisi (ocha)

martin griffiths

türkiye

teşekkür

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BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Başkanlığı'nı yürüten Martin Griffiths, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, Karadeniz'de sıkışan tahılın uluslararası pazara açılmasını mümkün kılan İstanbul Tahıl Anlaşması için 'büyük çaba ortaya koyan' Türk yetkililere teşekkürlerini iletti.Griffiths, "Türkiye'ye sonsuz teşekkürler. Bu proje Ankara'da, Genel Sekreter'in (Antonio Guterres) Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesiyle başladı ve tabii ki geçen gün İstanbul'da da birlikteydiler. Türkiye ve ordusuyla birlikte o merkezde (Müşterek Koordinasyon Merkezi) oturmak bizim için son derece önemli. Türkiye ve Türk ordusu tüm bu müzakerelerin merkezinde yer aldı ve bu üç aylık süre boyunca pek çok müzakere gerçekleştirdiler" ifadelerini kullandı."Profesyonel hayatımda hiçbir zaman bir anlaşmanın müzakere sürecinde böylesi bir deneyime tanık olmadım" diyen OCHA Başkanı, anlaşmanın tamamlandığını, iki tarafın şu anda İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde aynı masada oturup anlaşmayı uygulamak için birlikte çalıştıklarını vurguladı.

https://tr.sputniknews.com/20220728/bm-ukraynanin-ilk-tahil-yuklu-gemisi-somaliye-gidebilir-1059248657.html

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bm, birleşmiş milletler (bm), tahıl, ocha, birleşmiş milletler insani işler koordinasyon ofisi (ocha), martin griffiths, türkiye, teşekkür