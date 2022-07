https://tr.sputniknews.com/20220729/odtuden-universite-birincilerine-nft-sertifika-1059283855.html

ODTÜ'den üniversite birincilerine NFT sertifika

ODTÜ'den üniversite birincilerine NFT sertifika

ODTÜ, üniversite birincilerine sertifikalarını blokzincir üzerinde kişiye özel hazırlanmış, transfer edilemeyen NFT dijital ikiz kopyalarıyla sundu. 29.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-29T16:50+0300

2022-07-29T16:50+0300

2022-07-29T16:53+0300

odtü

yaşam

nft

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1d/1059283712_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_cf30df6f8fae3c0c9235baa4752ce1bb.jpg

ODTÜ, blokzincir üzerinde kişiye özel hazırlanmış ve transfer edilemeyen Türkiye'nin eğitimdeki ilk Non-Fungable Tokens- Nitelikli Fikri Tapu (NFT) sertifikalarını üniversite birincilerine takdim etti.ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, NFT'lerin, blokzincir teknolojisinin sunduğu olanaklardan biri olduğunu ve derece sertifikası ya da mezuniyet diplomalarının ömür boyu kaybolmayacağı, dijital olarak özgün ve değiştirilemez şekilde blokzincir üzerinde saklanabileceği bir imkan sunduğunu ifade etti.ODTÜ'nün Türkiye'de ilk kez mezunlarına yönelik NFT hazırladığını belirten Kök, "Bu yıl derece sertifikalarıyla başlattığımız süreci gelecek yıl diplomaları da kapsayacak biçimde genişletmek için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.Lisans mezuniyet diplomalarının gerçek olup olmadığına dair uluslararası alanda çeşitli sıkıntılar yaşanabileceğine işaret eden Kök, "Özellikle diplomalar, şu an için e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Ancak uluslararası alanda bu diplomaların doğruluğunun sorgulanması için bir standart henüz bulunmuyor. Bu yüzden şüpheli diplomalar ve kıymetli belgeler halen e-posta ve telefon gibi yöntemlerle doğrulanmaya çalışılıyor ve dil problemi başta olmak üzere her zaman sonuç alınamıyor, çeşitli zorluklar doğuyor. Bu bağlamda, ODTÜ olarak bu zorluklara çözüm oluşturabileceğini düşündüğümüz blokzincir teknolojileri üzerindeki yenilikleri yakından takip ediyoruz" diye konuştu.Blokzincir teknolojisinin merkeziyetsiz bir yapıda olduğundan herkese açık ve net bilgiler verdiğini vurgulayan Kök, dünya genelinde diplomaların da NFT olarak verilebilmesi için çeşitli arayışların bulunduğunu, ODTÜ'nün de bir dünya üniversitesi olarak küresel düzeydeki bu arayışlara katkı vermeye başladığını aktardı.NFT sertifikalar için tören düzenlendiÖte yandan ODTÜ'yü derece ile bitiren mezunlara yönelik geleneksel 'Lisans Derece Mezunları Sertifika Töreni' ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezinde yapıldı. Törende, Türkiye'de bir ilk olarak üniversite birincilerine basılı birincilik sertifikalarının yanı sıra bu sertifikaların kişiye özel hazırlanmış, transfer edilemeyen NFT dijital ikiz kopyaları da verildi. Bölüm birincilerine verilen plaketlerin üzerinde, her bir mezunun benzersiz blokzincir cüzdan adresleri yazıldı.Rektör Prof. Dr. M. Verşan Kök, mezunlara hitaben şunları kaydetti:Mezunlarından, meslek yaşamlarında ve toplum içinde dönüştürücü rol oynamalarını, ülkenin sorunlarının aşılmasında öncü ve önder olmalarını beklediğini ifade eden Kök, "ODTÜ mezunlarının Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimlerini, laikliği, kadın erkek eşitliğini, hukukun üstünlüğünü, aklın ve bilimin doğrularını her zaman savunacaklarına yürekten inanıyorum" dedi.ODTÜ birinci, ikinci ve üçüncüleri, derece sertifikalarıyla birlikte diploma ve hediyelerini Prof. Dr. Kök ile bağlı bulundukları fakülte dekanlarının elinden aldı.

https://tr.sputniknews.com/20220219/turkiyenin-ilk-nft-dersi-ankara-universitesinde-verildi-1054021966.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

odtü, nft