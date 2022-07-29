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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220729/polonyalilar-kampanya-baslatmisti-baykar-ukraynaya-bayraktar-tb2-bagislayacak-1059279839.html
Polonyalılar kampanya başlatmıştı: Baykar, Ukrayna'ya Bayraktar TB2 bağışlayacak
Polonyalılar kampanya başlatmıştı: Baykar, Ukrayna'ya Bayraktar TB2 bağışlayacak
Baykar, Polonya'da Ukrayna için Bayraktar TB2 alınması amacıyla toplanan bağışların Ukrayna'daki yardım kuruluşlarına iletilmesini isteyerek, Ukrayna'ya... 29.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-29T15:42+0300
2022-07-29T15:42+0300
ukrayna krizi
bayraktar tb2
baykar savunma
polonya
bağış
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Polonya'daki yardım kampanyasının organizatörü ve gazeteci Slawomir Sierakowski'ye Baykar Makina tarafından gönderilen mektupta, Polonyalıların topladığı yardımların Ukrayna'daki yardım kuruluşlarına yönlendirilmesi teklif edilerek bu ülkeye ücretsiz Bayraktar TB2 insansız hava aracı sağlanacağı kaydedildi.Mektupta, şöyle denildi: "Kampanyanız çerçevesinde, Ukrayna halkına bir Bayraktar TB2 sağlayacağız. Böylece anavatanlarını daha iyi koruyacaklar. Topladığınız bağışların da Ukraynalı hayır kurumları tarafından Ukrayna'yı güçlendirecek amaçlara tahsis edilmesine nezaret edeceğiz. Arzumuz, teklifimizin ve bu kampanyanın, bir an önce sona ermesi için dua ettiğimiz bu zor zamanlarda masum Ukraynalıların hayatını kurtarmada başarılı olmasıdır."
https://tr.sputniknews.com/20220602/baykar-teknoloji-ukraynaya-gonderilmek-uzere-litvanyaya-bir-bayraktar-tb-2-hediye-etti-1056919555.html
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bayraktar tb2, baykar savunma, polonya, bağış

Polonyalılar kampanya başlatmıştı: Baykar, Ukrayna'ya Bayraktar TB2 bağışlayacak

15:42 29.07.2022
© Fotoğraf : Twitter @ BaykarBayraktar TB2 SİHA
Bayraktar TB2 SİHA - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2022
© Fotoğraf : Twitter @ Baykar
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Baykar, Polonya'da Ukrayna için Bayraktar TB2 alınması amacıyla toplanan bağışların Ukrayna'daki yardım kuruluşlarına iletilmesini isteyerek, Ukrayna'ya Bayraktar TB2 bağışlama kararı aldı.
Polonya'daki yardım kampanyasının organizatörü ve gazeteci Slawomir Sierakowski'ye Baykar Makina tarafından gönderilen mektupta, Polonyalıların topladığı yardımların Ukrayna'daki yardım kuruluşlarına yönlendirilmesi teklif edilerek bu ülkeye ücretsiz Bayraktar TB2 insansız hava aracı sağlanacağı kaydedildi.
Mektupta, şöyle denildi: "Kampanyanız çerçevesinde, Ukrayna halkına bir Bayraktar TB2 sağlayacağız. Böylece anavatanlarını daha iyi koruyacaklar. Topladığınız bağışların da Ukraynalı hayır kurumları tarafından Ukrayna'yı güçlendirecek amaçlara tahsis edilmesine nezaret edeceğiz. Arzumuz, teklifimizin ve bu kampanyanın, bir an önce sona ermesi için dua ettiğimiz bu zor zamanlarda masum Ukraynalıların hayatını kurtarmada başarılı olmasıdır."
Bayraktar TB2 İHA - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2022
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