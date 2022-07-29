https://tr.sputniknews.com/20220729/polonyalilar-kampanya-baslatmisti-baykar-ukraynaya-bayraktar-tb2-bagislayacak-1059279839.html

Polonyalılar kampanya başlatmıştı: Baykar, Ukrayna'ya Bayraktar TB2 bağışlayacak

Polonyalılar kampanya başlatmıştı: Baykar, Ukrayna'ya Bayraktar TB2 bağışlayacak

Baykar, Polonya'da Ukrayna için Bayraktar TB2 alınması amacıyla toplanan bağışların Ukrayna'daki yardım kuruluşlarına iletilmesini isteyerek, Ukrayna'ya... 29.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-29T15:42+0300

2022-07-29T15:42+0300

2022-07-29T15:42+0300

ukrayna krizi

bayraktar tb2

baykar savunma

polonya

bağış

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Polonya'daki yardım kampanyasının organizatörü ve gazeteci Slawomir Sierakowski'ye Baykar Makina tarafından gönderilen mektupta, Polonyalıların topladığı yardımların Ukrayna'daki yardım kuruluşlarına yönlendirilmesi teklif edilerek bu ülkeye ücretsiz Bayraktar TB2 insansız hava aracı sağlanacağı kaydedildi.Mektupta, şöyle denildi: "Kampanyanız çerçevesinde, Ukrayna halkına bir Bayraktar TB2 sağlayacağız. Böylece anavatanlarını daha iyi koruyacaklar. Topladığınız bağışların da Ukraynalı hayır kurumları tarafından Ukrayna'yı güçlendirecek amaçlara tahsis edilmesine nezaret edeceğiz. Arzumuz, teklifimizin ve bu kampanyanın, bir an önce sona ermesi için dua ettiğimiz bu zor zamanlarda masum Ukraynalıların hayatını kurtarmada başarılı olmasıdır."

https://tr.sputniknews.com/20220602/baykar-teknoloji-ukraynaya-gonderilmek-uzere-litvanyaya-bir-bayraktar-tb-2-hediye-etti-1056919555.html

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bayraktar tb2, baykar savunma, polonya, bağış