https://tr.sputniknews.com/20220729/resmi-gazetede-yayimlandi-istihdam-edilecek-sozlesmeli-saglik-personeli-sayisi-27-bin-oldu-1059258088.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: İstihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin oldu

Resmi Gazete'de yayımlandı: İstihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 2022 yılının sonuna kadar sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilecek personel sayısı 27 bin... 29.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-29T01:26+0300

2022-07-29T01:26+0300

2022-07-29T01:32+0300

resmi gazete

sağlık çalışanı

türkiye

doktor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında, sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2022 yılının sonuna kadar uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi. Karara göre; 2022 yıl sonuna kadar 19 bin 694 uzman doktor, 7 bin 114 doktor, 147 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş doktoru, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri sözleşmeli olarak istihdam edilecek.

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resmi gazete, sağlık çalışanı, doktor