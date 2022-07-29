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https://tr.sputniknews.com/20220729/rusyada-56-siddetinde-deprem-meydana-geldi-1059289593.html
Rusya’da 5.6 şiddetinde deprem meydana geldi
Rusya’da 5.6 şiddetinde deprem meydana geldi
Rusya’nın Moğolistan’la sınırda bulunan Tuva Cumhuriyeti’nde 5.6 şiddetinde depremin meydana geldiği belirtildi. 29.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-29T17:46+0300
2022-07-29T17:46+0300
dünya
rusya
deprem
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Rusya Bilimler Akademisi Birleşik Jeofizik Servisi’nden yapılan açıklamada, merkez üssü, Tuva’nın başkenti Kızıl’a 300 kilometre güneybatısındaki Şapşalsk ilçesinde bulunan depremin yerel saatle 20.01’de (TSİ 16.01) meydana geldiği aktarıldı.Merkez üssündeki sarsıntının yoğunluğuna göre deprem "çok güçlü" olarak derecelendirildi.Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Tuva Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, olayda kimsenin yaralanmadığı ve hasarın meydana gelmediği kaydedildi.
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rusya, deprem

Rusya’da 5.6 şiddetinde deprem meydana geldi

17:46 29.07.2022
© REUTERSRusya bayrağı
Rusya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2022
© REUTERS
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Rusya’nın Moğolistan’la sınırda bulunan Tuva Cumhuriyeti’nde 5.6 şiddetinde depremin meydana geldiği belirtildi.
Rusya Bilimler Akademisi Birleşik Jeofizik Servisi’nden yapılan açıklamada, merkez üssü, Tuva’nın başkenti Kızıl’a 300 kilometre güneybatısındaki Şapşalsk ilçesinde bulunan depremin yerel saatle 20.01’de (TSİ 16.01) meydana geldiği aktarıldı.
Merkez üssündeki sarsıntının yoğunluğuna göre deprem "çok güçlü" olarak derecelendirildi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Tuva Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, olayda kimsenin yaralanmadığı ve hasarın meydana gelmediği kaydedildi.
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