https://tr.sputniknews.com/20220729/rusyadan-kurillerde-tatbikatin-yapilmamasini-talep-eden-japonyaya-yanit-1059296588.html
Rusya’dan, Kuril Adaları'ndaki tatbikatın yapılmamasını talep eden Japonya’ya yanıt
Rusya’dan, Kuril Adaları'ndaki tatbikatın yapılmamasını talep eden Japonya’ya yanıt
Japonya’nın, Kuril Adaları’nda tatbikatın yapılmaması talebini değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Tokyo’nun aynı şekilde güneşin batıdan... 29.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-29T22:19+0300
2022-07-29T22:19+0300
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kuril adaları
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Japonya Bakanlar Kabinesi Genel Sekreter Yardımcısı Yoşihiko İsozaki, Perşembe günü, Kuril Adaları’nın planlanan askeri tatbikat kapsamından çıkarılması için diplomatik kanallar üzerinden Rusya’ya bir nota gönderdiklerini açıkladı.Zaharova’nın yazılı açıklamasında, “Sayın İsozaki, aynı şekilde güneşin doğudan değil batıdan doğmasını talep edebilirdi. Bu arada, İsozaki’nin temsil ettiği Fumio Kişida idaresinin, ABD ve ‘Batı kampının’ diğer ülkeleri ile dayanışma konusundaki takıntısına bakılırsa, gerçekten de bunu istediğini göz ardı etmiyoruz.” ifadesine yer verildi.Japonya’nın protestosu için ‘yersiz’ nitelendirmesinde bulunan Zaharova, “Bir kez daha herkes tarafından bilinen gerçeği hatırlatma ihtiyacını duyuyoruz: Güney Kuril Adaları, Rusya Federasyonu’nun ayrılmaz parçası, İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarının yarattığı meşru temellerde, egemenliği ülkemize ait” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220325/rusya-kuril-adalarinda-3-binden-fazla-askerin-katildigi-tatbikata-basladi-1055049853.html
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Rusya’dan, Kuril Adaları'ndaki tatbikatın yapılmamasını talep eden Japonya’ya yanıt
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Japonya’nın, Kuril Adaları’nda tatbikatın yapılmaması talebini değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Tokyo’nun aynı şekilde güneşin batıdan doğmasını talep edebileceğini belirtti.
Japonya Bakanlar Kabinesi Genel Sekreter Yardımcısı Yoşihiko İsozaki, Perşembe günü, Kuril Adaları’nın planlanan askeri tatbikat kapsamından çıkarılması için diplomatik kanallar üzerinden Rusya’ya bir nota gönderdiklerini açıkladı.
Zaharova’nın yazılı açıklamasında, “Sayın İsozaki, aynı şekilde güneşin doğudan değil batıdan doğmasını talep edebilirdi. Bu arada, İsozaki’nin temsil ettiği Fumio Kişida idaresinin, ABD ve ‘Batı kampının’ diğer ülkeleri ile dayanışma konusundaki takıntısına bakılırsa, gerçekten de bunu istediğini göz ardı etmiyoruz.” ifadesine yer verildi.
Japonya’nın protestosu için ‘yersiz’ nitelendirmesinde bulunan Zaharova, “Bir kez daha herkes tarafından bilinen gerçeği hatırlatma ihtiyacını duyuyoruz: Güney Kuril Adaları, Rusya Federasyonu’nun ayrılmaz parçası, İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarının yarattığı meşru temellerde, egemenliği ülkemize ait” dedi.