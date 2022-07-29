https://tr.sputniknews.com/20220729/saglik-sen-genel-baskani-durmus-siddetin-engellenmesi-icin-uygulamada-da-adimlar-atilmasi-gerekir-1059287722.html
Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş: Şiddetin engellenmesi için uygulamada da adımlar atılması gerekir
Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş: Şiddetin engellenmesi için uygulamada da adımlar atılması gerekir
CHP’nin çağrısı ile 1 Ağustos’ta olağanüstü toplanacak olan TBMM’de sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının nedenleri ve alınması gereken önlemler... 29.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-29T17:13+0300
2022-07-29T17:13+0300
2022-07-29T17:14+0300
türkiye
sağlık
sağlık-sen
semih durmuş
sağlıkta şiddet
cumhuriyet halk partisi (chp)
tbmm
doktor
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CHP, 120 milletvekilinin imzasının bulunduğu dilekçeyi TBMM Başkanlığı'na sunarak, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının nedenleri ve alınması gereken önlemler konusunda genel görüşme açılması amacıyla TBMM Genel Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırdı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anayasa'nın 93 ve TBMM iç tüzüğünün 7'nci maddesi gereği CHP'nin talebini değerlendirerek, TBMM Genel Kurulu'nu 1 Ağustos Pazartesi günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırdı. Meclis Genel Kurulu’nda toplantı yeter sayısına ulaşılması durumunda sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin durdurulması için alınacak önlemler konuşulacak.‘Meclis'in toplanması toplumsal hassasiyet bakımından önemli’Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Meclis’in sağlık çalışanları için olağanüstü toplanmasını Sputnik’e değerlendirdi. Durmuş daha önce mecliste bazı düzenlemelerin yapıldığını hatırlatarak “Meclis’te kısa süre önce yapılan düzenleme ile sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları katalog suçlar arasına alında ve cezalar artırıldı. Sadece cezaların artırılması tek başına yeterli olmuyor. Toplumsal bir farkındalık oluşması gerekiyor. Toplumsal farkındalık adına vekillerimizin göstermiş olduğu hassasiyeti olumlu ve yerinde buluyorum. Fakat yasal düzenlemelerden başka yapılması gereken sağlığın uygulamadan kaynaklanan temel sorunlar var. Onların çözülmesine yönelik Sağlık Bakanlığı’nın adım atması gerekiyor. Bize göre Meclis üzerine düşenin önemli bir kesimini yaptı. Bundan sonra uygulamada yapılması gereken bir takım adımlar var” ifadelerini kullandı.Şiddetin önlenmesi için sağlık çalışanlarının talepleriSağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin azaltılması için taleplerini şöyle sıraladı:
https://tr.sputniknews.com/20220726/iyi-parti-meclisin-1-agustostaki-olaganustu-toplantisina-katilacagini-acikladi-1059168376.html
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Osman Nuri Cerit
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sağlık, sağlık-sen, semih durmuş, sağlıkta şiddet, cumhuriyet halk partisi (chp), tbmm, doktor
Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş: Şiddetin engellenmesi için uygulamada da adımlar atılması gerekir
17:13 29.07.2022 (güncellendi: 17:14 29.07.2022) Abone ol
Özel
CHP’nin çağrısı ile 1 Ağustos’ta olağanüstü toplanacak olan TBMM’de sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının nedenleri ve alınması gereken önlemler konuşulacak. Meclis’in toplanmasını Sputnik’e değerlendiren Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş “Yasal düzenlemelerden çok uygulamada adımların atılması gerekiyor” dedi.
CHP, 120 milletvekilinin imzasının bulunduğu dilekçeyi TBMM Başkanlığı'na sunarak, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının nedenleri ve alınması gereken önlemler konusunda genel görüşme açılması amacıyla TBMM Genel Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırdı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anayasa'nın 93 ve TBMM iç tüzüğünün 7'nci maddesi gereği CHP'nin talebini değerlendirerek, TBMM Genel Kurulu'nu 1 Ağustos Pazartesi günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırdı. Meclis Genel Kurulu’nda toplantı yeter sayısına ulaşılması durumunda sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin durdurulması için alınacak önlemler konuşulacak.
‘Meclis'in toplanması toplumsal hassasiyet bakımından önemli’
Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Meclis’in sağlık çalışanları için olağanüstü toplanmasını Sputnik’e değerlendirdi.
Durmuş daha önce mecliste bazı düzenlemelerin yapıldığını hatırlatarak “Meclis’te kısa süre önce yapılan düzenleme ile sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları katalog suçlar arasına alında ve cezalar artırıldı. Sadece cezaların artırılması tek başına yeterli olmuyor. Toplumsal bir farkındalık oluşması gerekiyor. Toplumsal farkındalık adına vekillerimizin göstermiş olduğu hassasiyeti olumlu ve yerinde buluyorum. Fakat yasal düzenlemelerden başka yapılması gereken sağlığın uygulamadan kaynaklanan temel sorunlar var. Onların çözülmesine yönelik Sağlık Bakanlığı’nın adım atması gerekiyor. Bize göre Meclis üzerine düşenin önemli bir kesimini yaptı. Bundan sonra uygulamada yapılması gereken bir takım adımlar var” ifadelerini kullandı.
Şiddetin önlenmesi için sağlık çalışanlarının talepleri
Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin azaltılması için taleplerini şöyle sıraladı:
“Öncelikle x-ray cihazlarının konulmaya başlaması önemli. Bunun tüm Türkiye’deki sağlık merkezlerine yaygınlaştırılacak olması çok önemli. Hastaneler, sağlık kuruluşları herkesin üzerinden delici, kesici aletler ve ateşli silahlarla giremeyecekleri mekanlar haline dönüşmeli. İkinci olarak biz hastanelerde polislerin olması gerektiğini düşünüyoruz. Güvenlik görevlileri elbette önemli ama onların yetkileri kısıtlı. Polis personeli mutlaka hastanede olmalı. Sadece adli görevler için değil, şiddet olaylarının engellenmesi için de orada görev yapması gerekiyor. Beyaz kod gibi emniyet teşkilatı ile sağlık çalışanlarının iletişim halinde olacağı bir hat olmalı. Hastanelerde en çok acillerde şiddet olayına rastlanıyor. Acillerin yoğunluğunun azaltılması ve yeniden kurgulanması gerekiyor.”