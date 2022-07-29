https://tr.sputniknews.com/20220729/saglik-sen-genel-baskani-durmus-siddetin-engellenmesi-icin-uygulamada-da-adimlar-atilmasi-gerekir-1059287722.html

Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş: Şiddetin engellenmesi için uygulamada da adımlar atılması gerekir

Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş: Şiddetin engellenmesi için uygulamada da adımlar atılması gerekir

CHP’nin çağrısı ile 1 Ağustos’ta olağanüstü toplanacak olan TBMM’de sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının nedenleri ve alınması gereken önlemler... 29.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-29T17:13+0300

2022-07-29T17:13+0300

2022-07-29T17:14+0300

türkiye

sağlık

sağlık-sen

semih durmuş

sağlıkta şiddet

cumhuriyet halk partisi (chp)

tbmm

doktor

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CHP, 120 milletvekilinin imzasının bulunduğu dilekçeyi TBMM Başkanlığı'na sunarak, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının nedenleri ve alınması gereken önlemler konusunda genel görüşme açılması amacıyla TBMM Genel Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırdı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anayasa'nın 93 ve TBMM iç tüzüğünün 7'nci maddesi gereği CHP'nin talebini değerlendirerek, TBMM Genel Kurulu'nu 1 Ağustos Pazartesi günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırdı. Meclis Genel Kurulu’nda toplantı yeter sayısına ulaşılması durumunda sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin durdurulması için alınacak önlemler konuşulacak.‘Meclis'in toplanması toplumsal hassasiyet bakımından önemli’Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Meclis’in sağlık çalışanları için olağanüstü toplanmasını Sputnik’e değerlendirdi. Durmuş daha önce mecliste bazı düzenlemelerin yapıldığını hatırlatarak “Meclis’te kısa süre önce yapılan düzenleme ile sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları katalog suçlar arasına alında ve cezalar artırıldı. Sadece cezaların artırılması tek başına yeterli olmuyor. Toplumsal bir farkındalık oluşması gerekiyor. Toplumsal farkındalık adına vekillerimizin göstermiş olduğu hassasiyeti olumlu ve yerinde buluyorum. Fakat yasal düzenlemelerden başka yapılması gereken sağlığın uygulamadan kaynaklanan temel sorunlar var. Onların çözülmesine yönelik Sağlık Bakanlığı’nın adım atması gerekiyor. Bize göre Meclis üzerine düşenin önemli bir kesimini yaptı. Bundan sonra uygulamada yapılması gereken bir takım adımlar var” ifadelerini kullandı.Şiddetin önlenmesi için sağlık çalışanlarının talepleriSağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin azaltılması için taleplerini şöyle sıraladı:

https://tr.sputniknews.com/20220726/iyi-parti-meclisin-1-agustostaki-olaganustu-toplantisina-katilacagini-acikladi-1059168376.html

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sağlık, sağlık-sen, semih durmuş, sağlıkta şiddet, cumhuriyet halk partisi (chp), tbmm, doktor