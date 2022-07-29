https://tr.sputniknews.com/20220729/samsunda-erkek-siddeti-sokak-ortasinda-kadini-5-yerinden-bicakladi-1059257317.html
Samsun'da erkek şiddeti: Sokak ortasında kadını 5 yerinden bıçakladı
Samsun'da erkek şiddeti: Sokak ortasında kadını 5 yerinden bıçakladı
Samsun’un Bafra ilçesinde Orhan B. isimli bir erkek, bir kadını sokak ortasında 5 yerinden bıçakladı. Ekipler tarafından kaçamadan yakalanan erkek, bahane... 29.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-29T01:07+0300
2022-07-29T01:07+0300
2022-07-29T01:07+0300
türkiye
samsun
kadına şiddet
bıçaklı saldırı
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Olay, Mayıs Caddesi Tütün Müzesi önünde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Orhan B. cadde ortasında Nermin K.'yı (38) 5 yerinden bıçakladı. Vatandaşların ihbarı üzerine kısa sırada olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın ise 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, hayati tehlike kaydıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.Gözaltına alınan zanlının "Bana yanlış yaptı bıçakladım" dediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
türkiye
samsun
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MIA „Rosiya Segodnya“
samsun, kadına şiddet, bıçaklı saldırı
Samsun'da erkek şiddeti: Sokak ortasında kadını 5 yerinden bıçakladı
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Samsun’un Bafra ilçesinde Orhan B. isimli bir erkek, bir kadını sokak ortasında 5 yerinden bıçakladı. Ekipler tarafından kaçamadan yakalanan erkek, bahane olarak "Bana yanlış yaptı bıçakladım" açıklamasını öne sürdü.
Olay, Mayıs Caddesi Tütün Müzesi önünde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Orhan B. cadde ortasında Nermin K.'yı (38) 5 yerinden bıçakladı.
Vatandaşların ihbarı üzerine kısa sırada olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın ise 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, hayati tehlike kaydıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Gözaltına alınan zanlının "Bana yanlış yaptı bıçakladım" dediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.