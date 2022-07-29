Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220729/samsunda-erkek-siddeti-sokak-ortasinda-kadini-5-yerinden-bicakladi-1059257317.html
Samsun'da erkek şiddeti: Sokak ortasında kadını 5 yerinden bıçakladı
Samsun'da erkek şiddeti: Sokak ortasında kadını 5 yerinden bıçakladı
Samsun’un Bafra ilçesinde Orhan B. isimli bir erkek, bir kadını sokak ortasında 5 yerinden bıçakladı. Ekipler tarafından kaçamadan yakalanan erkek, bahane... 29.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-29T01:07+0300
2022-07-29T01:07+0300
türkiye
samsun
kadına şiddet
bıçaklı saldırı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1d/1059257387_8:0:1034:577_1920x0_80_0_0_3ae63a8e0d539a460da2fbb5a59d1257.png
Olay, Mayıs Caddesi Tütün Müzesi önünde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Orhan B. cadde ortasında Nermin K.'yı (38) 5 yerinden bıçakladı. Vatandaşların ihbarı üzerine kısa sırada olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın ise 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, hayati tehlike kaydıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.Gözaltına alınan zanlının "Bana yanlış yaptı bıçakladım" dediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
türkiye
samsun
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1d/1059257387_136:0:905:577_1920x0_80_0_0_c47bb5f797a1232c6005a63fcb9bb3fa.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
samsun, kadına şiddet, bıçaklı saldırı

Samsun'da erkek şiddeti: Sokak ortasında kadını 5 yerinden bıçakladı

01:07 29.07.2022
© İHASamsun'da bir erkek 'bana yanlış yaptı' dediği kadını sokak ortasında bıçakladı
Samsun'da bir erkek 'bana yanlış yaptı' dediği kadını sokak ortasında bıçakladı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2022
© İHA
Abone olTelegram
Samsun’un Bafra ilçesinde Orhan B. isimli bir erkek, bir kadını sokak ortasında 5 yerinden bıçakladı. Ekipler tarafından kaçamadan yakalanan erkek, bahane olarak "Bana yanlış yaptı bıçakladım" açıklamasını öne sürdü.
Olay, Mayıs Caddesi Tütün Müzesi önünde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Orhan B. cadde ortasında Nermin K.'yı (38) 5 yerinden bıçakladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kısa sırada olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın ise 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, hayati tehlike kaydıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Gözaltına alınan zanlının "Bana yanlış yaptı bıçakladım" dediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала