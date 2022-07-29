https://tr.sputniknews.com/20220729/samsunda-erkek-siddeti-sokak-ortasinda-kadini-5-yerinden-bicakladi-1059257317.html

Samsun'da erkek şiddeti: Sokak ortasında kadını 5 yerinden bıçakladı

Samsun'da erkek şiddeti: Sokak ortasında kadını 5 yerinden bıçakladı

Samsun’un Bafra ilçesinde Orhan B. isimli bir erkek, bir kadını sokak ortasında 5 yerinden bıçakladı. Ekipler tarafından kaçamadan yakalanan erkek, bahane... 29.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-29T01:07+0300

2022-07-29T01:07+0300

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türkiye

samsun

kadına şiddet

bıçaklı saldırı

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Olay, Mayıs Caddesi Tütün Müzesi önünde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Orhan B. cadde ortasında Nermin K.'yı (38) 5 yerinden bıçakladı. Vatandaşların ihbarı üzerine kısa sırada olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın ise 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, hayati tehlike kaydıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.Gözaltına alınan zanlının "Bana yanlış yaptı bıçakladım" dediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

türkiye

samsun

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samsun, kadına şiddet, bıçaklı saldırı