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Sıvı atıkla kapanan TAG otoyolu havadan görüntülendi
Sıvı atıkla kapanan TAG otoyolu havadan görüntülendi
Atık sızıntısı faciası nedeniyle 9 saattir ulaşıma kapalı halde olan TAG Otoyolu havadan görüntülendi. Otoyolun kapanmasına neden olan atık sızıntısının... 29.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-29T18:04+0300
2022-07-29T18:13+0300
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Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nin atık çamur havuzundaki atığın sızmasından dolayı 9 saattir ulaşıma kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu havadan görüntülendi. Dün saat 21.00 sıralarında atık havuzundaki bendin yıkılmasından dolayı havuzda biriken atık TAG Otoyoluna aktı. Yaşanan sızıntı sonucu yol çift taraflı ulaşıma kapanırken, atık çamuruna saplanan bir tır yolda kaldı. TAG otoyolunun kapanmasına neden olan atık sızıntısının büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı.Otoyol havadan görüntülendiSızıntı faciasının yaşandığı atık çamur havuzu ile çamur bataklığına dönen TAG otoyolu havadan görüntülendi. Yolda biriken atığı temizlemek için 9 saattir aralıksız çalışan iş makineleri ile ekiplerin çalışmaları insansız hava aracı (İHA) kamerasına yansıdı. Dün geceden beridir otoyoldaki atık çamuruna saplı halde olan tır da İHA ile görüntülendi.Otoyol siyaha büründüHavadan görüntülenen bölgedeki atık faciasının etkilediği alanın büyüklüğü dikkat çekerken sızıntı nedeniyle bölge siyaha büründü. Ekiplerin yola akan atığı iş makineleri ile yol kenarında açılan bir çukura dökme çalışmaları sürüyor.AFAD'ın koordinesinde çalışan iş makineleri ve ekipler yolda biriken atığı tahliye etmek için uğraşıyor. Atığın sıvı halde olmasının temizleme çalışmalarını zorlaştırması üzerine bölgeye gelen kamyonlar otoyola kum döktü. Üzeri kumla kaplanan atık iş makineleri tarafından otoyolda tahliye ediliyor.Devasa atıktan numune alındıÖte yandan atığın bulunduğu bölgeye gelen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, otoyolu trafiğe kapatan devasa atıktan numune aldı. Aldıkları numuneleri cam kavanozlara koyan ekipler, gerekli incelemeler için numuneleri laboratuvara götürdü.Akşam saatlerinde bitmesi tahmin edilen temizlik çalışmalarının ardından otoyolun tekrardan trafiğe açılması bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220729/atik-su-tasti-tag-otoyolu-ulasima-kapandi-1059262136.html
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tag otoyolu, atık, atık su

Sıvı atıkla kapanan TAG otoyolu havadan görüntülendi

18:04 29.07.2022 (güncellendi: 18:13 29.07.2022)
© İHA / MUHAMMET ABDULKADİR ESEN - SAİD VAKKAS YAĞCIAtık sızıntısı faciası nedeniyle 9 saattir ulaşıma kapalı halde olan TAG Otoyolu havadan görüntülendi. Otoyolun kapanmasına neden olan atık sızıntısının verdiği hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı.
Atık sızıntısı faciası nedeniyle 9 saattir ulaşıma kapalı halde olan TAG Otoyolu havadan görüntülendi. Otoyolun kapanmasına neden olan atık sızıntısının verdiği hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2022
© İHA / MUHAMMET ABDULKADİR ESEN - SAİD VAKKAS YAĞCI
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Atık sızıntısı faciası nedeniyle 9 saattir ulaşıma kapalı halde olan TAG Otoyolu havadan görüntülendi. Otoyolun kapanmasına neden olan atık sızıntısının verdiği hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı.
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nin atık çamur havuzundaki atığın sızmasından dolayı 9 saattir ulaşıma kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu havadan görüntülendi.
Dün saat 21.00 sıralarında atık havuzundaki bendin yıkılmasından dolayı havuzda biriken atık TAG Otoyoluna aktı. Yaşanan sızıntı sonucu yol çift taraflı ulaşıma kapanırken, atık çamuruna saplanan bir tır yolda kaldı. TAG otoyolunun kapanmasına neden olan atık sızıntısının büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı.

Otoyol havadan görüntülendi

Sızıntı faciasının yaşandığı atık çamur havuzu ile çamur bataklığına dönen TAG otoyolu havadan görüntülendi. Yolda biriken atığı temizlemek için 9 saattir aralıksız çalışan iş makineleri ile ekiplerin çalışmaları insansız hava aracı (İHA) kamerasına yansıdı. Dün geceden beridir otoyoldaki atık çamuruna saplı halde olan tır da İHA ile görüntülendi.

Otoyol siyaha büründü

Havadan görüntülenen bölgedeki atık faciasının etkilediği alanın büyüklüğü dikkat çekerken sızıntı nedeniyle bölge siyaha büründü. Ekiplerin yola akan atığı iş makineleri ile yol kenarında açılan bir çukura dökme çalışmaları sürüyor.
AFAD'ın koordinesinde çalışan iş makineleri ve ekipler yolda biriken atığı tahliye etmek için uğraşıyor. Atığın sıvı halde olmasının temizleme çalışmalarını zorlaştırması üzerine bölgeye gelen kamyonlar otoyola kum döktü. Üzeri kumla kaplanan atık iş makineleri tarafından otoyolda tahliye ediliyor.

Devasa atıktan numune alındı

Öte yandan atığın bulunduğu bölgeye gelen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, otoyolu trafiğe kapatan devasa atıktan numune aldı. Aldıkları numuneleri cam kavanozlara koyan ekipler, gerekli incelemeler için numuneleri laboratuvara götürdü.
Akşam saatlerinde bitmesi tahmin edilen temizlik çalışmalarının ardından otoyolun tekrardan trafiğe açılması bekleniyor.
Atık su taştı, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu ulaşıma kapandı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2022
TÜRKİYE
Atık su taştı, TAG Otoyolu ulaşıma kapandı
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