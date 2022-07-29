https://tr.sputniknews.com/20220729/sonar-yonetim-kurulu-baskani-bayrakci-ak-parti-yuzde-30un-altina-dusmus-durumda-1059275147.html

SONAR Yönetim Kurulu Başkanı Bayrakçı: AK Parti yüzde 30’un altına düşmüş durumda

SONAR Yönetim Kurulu Başkanı Bayrakçı: AK Parti yüzde 30’un altına düşmüş durumda

SONAR Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bayrakçı, “Böyle bir ekonomik ortamda ve 22 yıllık bir iktidarın ardından AK Parti seçmenlerinin bir kısmı başka bir arayışa... 29.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-29T14:30+0300

2022-07-29T14:30+0300

2022-07-29T14:30+0300

politika

anket

sonar

politika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1d/1059274972_3:0:1832:1029_1920x0_80_0_0_4d3537158298a26bab060b6d9edbcdbb.png

28.07.2022 Ankara Farki SONAR Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bayrakçı Radyo Sputnik'te İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk oldu.

Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına konuk olan SONAR Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bayrakçı, siyasi partilerin oy oranlarına ilişkin son durumu anlattı değerlendirmelerde bulundu.‘Türkiye’de böyle bir oran hiç görmedik’Anketlerde ‘hiçbiri’ diyenlerin oranının arttığını söyleyen Bayrakçı, yeni bir lider arayışının görüldüğünü vurguladı ve şunları kaydetti:‘Bu pazar seçim olsa’Bayrakçı, partilerin anketlerden çıkan oy oranları hakkında da şu bilgileri verdi:‘Akşener’in pozisyonu Kılıçdaroğlu’ndan daha kilit’İYİ Parti’nin oylarının şişirildiğini ve "İYİ Parti CHP ile yarışıyor" algısının yaratılması iddiası ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bayrakçı, şunları söyledi:‘Mart’ta seçim olabilir’Erken seçim ihtimalinin olası olduğunu söyleyen SONAR Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bayrakçı, “Erken seçim ihtimalini görüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir daha aday olabilir mi, olamaz mı diye bir tartışma var. Böyle bir tartışma yok diyorlar ama var. Şimdi bu tartışmayı aşmak için iktidarın yapacağı çok kolay bir şey var; seçimi erken seçim haline dönüştürecek bir süreye çekmek. Biliyorsunuz erken seçim olduğunda bir daha aday olabiliyor. Muhalefet kabul ederse, iktidar Mart ayına ‘Peki’ diyebilir. Şubat-Mart gibi seçim olabilir. Zor bir durum” ifadelerini kullandı.‘Millet İttifakı'nın adayı görünürde Kılıçdaroğlu’Millet İttifakı’nın adayının kim olacağı konusunda da değerlendirmelerde bulunan Bayrakçı görüşlerini şöyle açıkladı:

https://tr.sputniknews.com/20220614/dilipak-sanirim-mhp-de-erken-secimden-yana-gelecek-endisesi-cok-yuksek-1057384912.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

politika, anket, sonar