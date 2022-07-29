https://tr.sputniknews.com/20220729/sonar-yonetim-kurulu-baskani-bayrakci-ak-parti-yuzde-30un-altina-dusmus-durumda-1059275147.html
SONAR Yönetim Kurulu Başkanı Bayrakçı: AK Parti yüzde 30’un altına düşmüş durumda
SONAR Yönetim Kurulu Başkanı Bayrakçı: AK Parti yüzde 30’un altına düşmüş durumda
SONAR Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bayrakçı, “Böyle bir ekonomik ortamda ve 22 yıllık bir iktidarın ardından AK Parti seçmenlerinin bir kısmı başka bir arayışa... 29.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-29T14:30+0300
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28.07.2022 Ankara Farki
SONAR Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bayrakçı Radyo Sputnik'te İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk oldu.
Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına konuk olan SONAR Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bayrakçı, siyasi partilerin oy oranlarına ilişkin son durumu anlattı değerlendirmelerde bulundu.‘Türkiye’de böyle bir oran hiç görmedik’Anketlerde ‘hiçbiri’ diyenlerin oranının arttığını söyleyen Bayrakçı, yeni bir lider arayışının görüldüğünü vurguladı ve şunları kaydetti:‘Bu pazar seçim olsa’Bayrakçı, partilerin anketlerden çıkan oy oranları hakkında da şu bilgileri verdi:‘Akşener’in pozisyonu Kılıçdaroğlu’ndan daha kilit’İYİ Parti’nin oylarının şişirildiğini ve "İYİ Parti CHP ile yarışıyor" algısının yaratılması iddiası ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bayrakçı, şunları söyledi:‘Mart’ta seçim olabilir’Erken seçim ihtimalinin olası olduğunu söyleyen SONAR Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bayrakçı, “Erken seçim ihtimalini görüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir daha aday olabilir mi, olamaz mı diye bir tartışma var. Böyle bir tartışma yok diyorlar ama var. Şimdi bu tartışmayı aşmak için iktidarın yapacağı çok kolay bir şey var; seçimi erken seçim haline dönüştürecek bir süreye çekmek. Biliyorsunuz erken seçim olduğunda bir daha aday olabiliyor. Muhalefet kabul ederse, iktidar Mart ayına ‘Peki’ diyebilir. Şubat-Mart gibi seçim olabilir. Zor bir durum” ifadelerini kullandı.‘Millet İttifakı'nın adayı görünürde Kılıçdaroğlu’Millet İttifakı’nın adayının kim olacağı konusunda da değerlendirmelerde bulunan Bayrakçı görüşlerini şöyle açıkladı:
https://tr.sputniknews.com/20220614/dilipak-sanirim-mhp-de-erken-secimden-yana-gelecek-endisesi-cok-yuksek-1057384912.html
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SONAR Yönetim Kurulu Başkanı Bayrakçı: AK Parti yüzde 30’un altına düşmüş durumda
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SONAR Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bayrakçı, “Böyle bir ekonomik ortamda ve 22 yıllık bir iktidarın ardından AK Parti seçmenlerinin bir kısmı başka bir arayışa geçiyorlar” dedi.
Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına konuk olan SONAR Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bayrakçı, siyasi partilerin oy oranlarına ilişkin son durumu anlattı değerlendirmelerde bulundu.
‘Türkiye’de böyle bir oran hiç görmedik’
Anketlerde ‘hiçbiri’ diyenlerin oranının arttığını söyleyen Bayrakçı, yeni bir lider arayışının görüldüğünü vurguladı ve şunları kaydetti:
“Erdoğan sevilen ve tutulan bir liderdi. Fakat seneye 23 yıl olacak. Üzerine müthiş bir ekonomi yükü bindi. ‘Tüm dünyada şartlar bu’ diyorlar. Evet, biliyoruz. Ama seçmen bunu ikinci planda görüyor. Çünkü muhalefet yüksek sesle ‘İktidar buna sebep oldu’ diyor. Düşünün, dara düşmüş bir insan kime kulak verir o tabloda? Şimdi böyle bir ekonomik ortamda ve 22 yıllık bir iktidarın ardından bütün AK Parti seçmenleri değil ama bir kısmı en azından bir arayışa geçiyorlar. Kriterlerine uyan aday görmeyenler anketlerde ‘hiçbiri’ diyenler oluyor. Bir kısım ise CHP ‘ye yıllarca oy vermiş ama Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP yakınlığından rahatsız, bunların bir kısmı İYİ Parti’ye oy veriyor, bir kısmı da ‘hiçbiri’ diye bir seçeneğe geçiyor. Bu ‘hiçbiri’ diyenlerin en düşük oranı yüzde 29-30. Bu çok yüksek bir oran, Türkiye’de hiç böyle bir oran görmedik. Bu ya mevcut diğer liderler arayışı ya da yeni lider arayışı. Bu doğrudan bunun göstergesidir.”
‘Bu pazar seçim olsa’
Bayrakçı, partilerin anketlerden çıkan oy oranları hakkında da şu bilgileri verdi:
“Bu pazar günü seçim olsa AK Parti yüzde 30’un altına düşmüş durumda. Kararsızların dağılmış halini söylüyorum. Bir ankette yüzde 27, bir ankette 30 görüyorum, yüzde 32 gördüğüm de oldu ama ortalama bile alsak yüzde 29-30 gibi gözükür. 16 ayrı araştırma şirketinin anket ortalaması bunu gösteriyor. CHP yüzde 23 ile 27 arasında, ortalama alsak 25 eder. Bizim sonuçlar da aşağı yukarı bu rakamları tutuyor. İYİ Parti biraz yükselişte. HDP yüzde 8’lere, 7’lere düşmüş gibiydi. Şu anda 10 civarında. Tablo bu. Bir de diğer partiler var. Bu sefer farklı sonuçlar alabilirler. Yani aşağıdan o yarım puan, bir puan dediğimiz partiler muhtemel bir şekilde oylarını arttırabilirler. Deva Partisi olsun, Memleket Partisi olsun. TDP harıl harıl çalışıyor, Vatan Partisi hiç ara vermiyor, BBP var. Bu partilerin 0,5’te falan kalacağını düşünmüyorum. Hele seçmenlerin cumhurbaşkanlığı sandığının daha önemli olduğunu anladıkları bir seçimde, parlamento sandığında herkes oyunu tuttuğu partiye verir.”
‘Akşener’in pozisyonu Kılıçdaroğlu’ndan daha kilit’
İYİ Parti’nin oylarının şişirildiğini ve "İYİ Parti CHP ile yarışıyor" algısının yaratılması iddiası ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bayrakçı, şunları söyledi:
“Bu söylentiyi duydum ama şu var… Burada İYİ Parti yüzde 16 da olsa masadaki en kilit parti durumunda aslına bakarsanız. Çünkü diyelim ki; Kemal Bey kendi adaylığı için diretti, ‘Aksi takdirde hepimiz kendi adayımızla çıkarız, en çok oy alan Erdoğan ile bir daha seçime girer’ şeklinde bir koz kullandı diyelim. Ama orada Meral Akşener’in de bir kozu olur. Akşener de şu operasyonu yapabilir ki son 2-3 gündür o tür sinyaller görüyorum. Diyebilir ki örneğin; ‘Biz de Mansur Yavaş’ı aday gösteriyoruz’ ya da Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı olur, bir kadın aday olarak ekstra kadın oyunu da hesaba katın. Mansur Yavaş da ‘Ben de Meral Akşener’i destekliyorum, İYİ Parti’ye geçiyorum’ diyebilir. Şimdi bu tabloda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kim finale kalır? Anketlere bakarsak Mansur Yavaş kalır ya da Mansur Yavaş’ın desteklediği Meral Akşener kalabilir. Dolayısıyla Sayın Akşener’in pozisyonu Sayın Kılıçdaroğlu’ndan daha kilit. O nedenle karşılıklı böyle bir dayatmaya giderler mi kestiremiyorum açıkçası.”
‘Mart’ta seçim olabilir’
Erken seçim ihtimalinin olası olduğunu söyleyen SONAR Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bayrakçı, “Erken seçim ihtimalini görüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir daha aday olabilir mi, olamaz mı diye bir tartışma var. Böyle bir tartışma yok diyorlar ama var. Şimdi bu tartışmayı aşmak için iktidarın yapacağı çok kolay bir şey var; seçimi erken seçim haline dönüştürecek bir süreye çekmek. Biliyorsunuz erken seçim olduğunda bir daha aday olabiliyor. Muhalefet kabul ederse, iktidar Mart ayına ‘Peki’ diyebilir. Şubat-Mart gibi seçim olabilir. Zor bir durum” ifadelerini kullandı.
‘Millet İttifakı'nın adayı görünürde Kılıçdaroğlu’
Millet İttifakı’nın adayının kim olacağı konusunda da değerlendirmelerde bulunan Bayrakçı görüşlerini şöyle açıkladı:
“Millet İttifakı'nın adayı görünürde Kemal Kılıçdaroğlu. Bir takım güçler, üst akıl dediğimiz şeyler etkili olur da Ekrem İmamoğlu’nu aday yaptırırlar mı emin konuşamam. Öyle bir sempati olduğunu biliyorum. Ama Kemal Bey o durumda bile vazgeçmez diye düşünüyorum. Çünkü bu olduğu an Kemal Bey genel başkanlığı otomatikman kaybeder. Meral Akşener’in olma şansı var. Dışarıdan baktığımda; olabilir, o daha akla yatkın olarak görüyorum. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu bu seçimde eğer muhalefetin kaybetmesine yol açacak bir plan ve projeyi dayatırsa CHP Genel Başkanı olarak kalması çok zor. Kılıçdaroğlu Akşener’in cumhurbaşkanı adaylığında, genel başkanlıkta kalıp kalmama konusunda diğer seçenekler kadar zorlanmaz. Yine zorlanır ama direnme şansı olur.”