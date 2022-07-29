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https://tr.sputniknews.com/20220729/sprite-yesil-siselerini-60-yil-sonra-emekliye-ayiriyor-1059275897.html
Sprite, yeşil şişelerini 60 yılın ardından emekliye ayırıyor
Sprite, yeşil şişelerini 60 yılın ardından emekliye ayırıyor
Coca-Cola, ünlü gazoz markası Sprite'ın 1 Ağustos'tan itibaren yeşil şişelerde satılmayacağını duyurdu. 29.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-29T14:23+0300
2022-07-29T14:29+0300
yaşam
coca-cola
plastik
plastik atık
plastik çöp
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Dünyaca ünlü gazoz markası Sprite, çevreye karşı daha sorumlu olma çabalarının bir parçası olarak 1 Ağustos'tan itibaren yeşil plastik şişelerini bırakıyor.Sprite'ın simgesi haline gelen 60 yıllık yeşil plastik şişelere rengini veren polietilen tereftalat maddesi yeni şişelerde kullanılmak üzere geri dönüşüme sokulamıyor. Bu nedenle şirket, bu şişeleri emekliye ayırma kararı aldığını açıkladı.Coca-Cola'ya bağlı markaların plastik geri dönüşümünü sağlayan R3CYCLE şirketinin CEO'su Julian Ochoa, "Şişelerden renk maddelerini çıkarmak, yeniden dönüştürülmüş ürünlerin kalitesini de arttırıyor. Dönüştürüldüğünde Sprite şeffaf pet şişeleri tekrardan şişe olarak kullanılabilir ve plastik için döngüsel bir ekonomi sağlamaya yardımcı oluyor" açıklaması yaptı.Şirket, müşterilerin ayrıca Sprite şişelerinde yenilenmiş bir logo ve ambalaj tasarımı göreceklerini kaydetti. Ancak Sprite'ın meşhur yeşil rengi, ürün etiketlerinde kullanılmaya devam edecek.Coca-Colo'nın yeşil şişe kullanan diğer markaları Fresca, Seagram's ve Mello Yello da önümüzdeki aylarda şeffaf şişelere geçiş yapacak.İçeçek devi, uzun yıllardır plastik şişelerle doğaya verdiği zarar nedeniyle eleştiriliyordu. 2020'de dünyanın en büyük plastik kirleticisi olarak rekor kıran Coca-Cola'ya ait 13 bin 834 adet plastik ürünü, 51 ülkede, genellikle parklar ve plajlar gibi halka açık alanlarda bulunmuştu.2018'de 'Atıksız Dünya' inisiyatifini açıklayan Coca-Cola, kampanyayla 2030 yılına kadar sattığı her şişe için bir şişe veya kutu toplamak ve geri dönüştürmeyi hedeflediğini belirtmişti. Şirket, kampanya kapsamında geçen yıl %100 geri dönüştürülmüş plastik malzemeden yapılmış yeni bir şişe piyasaya sürmüştü.
https://tr.sputniknews.com/20220702/hindistanda-tek-kullanimlik-plastik-yasagi-1058232645.html
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coca-cola, plastik, plastik atık, plastik çöp, plastik kirlilik

Sprite, yeşil şişelerini 60 yılın ardından emekliye ayırıyor

14:23 29.07.2022 (güncellendi: 14:29 29.07.2022)
© DHASprite
Sprite - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2022
© DHA
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Coca-Cola, ünlü gazoz markası Sprite'ın 1 Ağustos'tan itibaren yeşil şişelerde satılmayacağını duyurdu.
Dünyaca ünlü gazoz markası Sprite, çevreye karşı daha sorumlu olma çabalarının bir parçası olarak 1 Ağustos'tan itibaren yeşil plastik şişelerini bırakıyor.
Sprite'ın simgesi haline gelen 60 yıllık yeşil plastik şişelere rengini veren polietilen tereftalat maddesi yeni şişelerde kullanılmak üzere geri dönüşüme sokulamıyor. Bu nedenle şirket, bu şişeleri emekliye ayırma kararı aldığını açıkladı.
Coca-Cola'ya bağlı markaların plastik geri dönüşümünü sağlayan R3CYCLE şirketinin CEO'su Julian Ochoa, "Şişelerden renk maddelerini çıkarmak, yeniden dönüştürülmüş ürünlerin kalitesini de arttırıyor. Dönüştürüldüğünde Sprite şeffaf pet şişeleri tekrardan şişe olarak kullanılabilir ve plastik için döngüsel bir ekonomi sağlamaya yardımcı oluyor" açıklaması yaptı.
Şirket, müşterilerin ayrıca Sprite şişelerinde yenilenmiş bir logo ve ambalaj tasarımı göreceklerini kaydetti. Ancak Sprite'ın meşhur yeşil rengi, ürün etiketlerinde kullanılmaya devam edecek.
Coca-Colo'nın yeşil şişe kullanan diğer markaları Fresca, Seagram's ve Mello Yello da önümüzdeki aylarda şeffaf şişelere geçiş yapacak.
İçeçek devi, uzun yıllardır plastik şişelerle doğaya verdiği zarar nedeniyle eleştiriliyordu. 2020'de dünyanın en büyük plastik kirleticisi olarak rekor kıran Coca-Cola'ya ait 13 bin 834 adet plastik ürünü, 51 ülkede, genellikle parklar ve plajlar gibi halka açık alanlarda bulunmuştu.
2018'de 'Atıksız Dünya' inisiyatifini açıklayan Coca-Cola, kampanyayla 2030 yılına kadar sattığı her şişe için bir şişe veya kutu toplamak ve geri dönüştürmeyi hedeflediğini belirtmişti. Şirket, kampanya kapsamında geçen yıl %100 geri dönüştürülmüş plastik malzemeden yapılmış yeni bir şişe piyasaya sürmüştü.
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