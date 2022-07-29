https://tr.sputniknews.com/20220729/teksas-ve-arizonadan-gonderilen-gocmenler-baskentte-kriz-yaratti-ulusal-muhafizlar-goreve-cagrildi-1059263667.html

Teksas ve Arizona'dan gönderilen göçmenler başkentte kriz yarattı: Ulusal Muhafızlar göreve çağrıldı

Teksas ve Arizona'dan gönderilen göçmenler başkentte kriz yarattı: Ulusal Muhafızlar göreve çağrıldı

Teksas ve Arizona eyaletlerinin Biden'ı protesto için otobüslerle gönderdiği göçmenler, Washington DC'nin belini büktü. Belediye Başkanı, insani krizle başa... 29.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-29T10:40+0300

2022-07-29T10:40+0300

2022-07-29T11:58+0300

dünya

washington dc

abd

teksas

arizona

göçmen

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0f/1043581105_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_9831d6bf51f244f9a054e2e8f238030e.jpg

ABD-Meksika sınırında göçmen sayısı rekor kırarken, Biden yönetiminin sınır politikalarını protesto eden Teksas ve Arizona eyaletlerinin düzensiz göçmenleri otobüslere doldurup gönderdiği başkent Washington DC'den 'insani kriz' uyarısı geldi.Güney sınırından yaklaşık 4800 göçmenin gelişinin 'şehri taşıyamayacağı kritik bir noktanın eşiğine getirdiğini ve insani kriz yarattığını' söyleyen Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, 'insani krizle baş etmek ve düzensiz göçmenlerle ilgili işlemleri yürütmek için Ulusal Muhafız birliklerinin etkinleştirilmesini' istedi.Bowser, ucu açık şekilde günlük 150 Ulusal Muhafız üyesinin konuşlanmasını ve barınma, işlem merkezi olarak kullanılmak üzere uygun federal yer tahsis edilmesini talep etti. Taleplerine 10 gündür yanıt yokWashington DC, eyalet olmadığından, Ulusal Muhafızlar konuşlandırılması talebini savunma bakanlığına iletmek zorunda. Belediye Başkanı, 19 Temmuz'da Savunma Bakanı Lloyd Austin'e, 22 Temmuz'da ABD Başkanı Joe Biden gönderdiği mektuplarda, "Tırmanmasını beklediğimiz krizle başa çıkmak için Ulusal Muhafızların süresiz olarak etkinleştirilmesi gerek" dedi. Ancak yerel medyaya göre Bowser, dün itibarıyla henüz Pentagon veya Beyaz Saray'dan yanıt almış değildi.'Teksas ve Arizona'nın bu iğrenç operasyonları''Otobüslerin gelme sıklığı ve gönderilen göçmenlerin hacminin bardağı taşırma noktasına getirdiği' uyarısı yapan mektuplarda, "Teksas ve Arizona'nın bu iğrenç operasyonları süresiz sürdürme taahhütleri eşliğinde durum vahim ve biz bunu insani bir kriz olarak görüyoruz, acil ve sürekli federal müdahale olmadan sosyal destek ağımızı çökertebilecek bir kriz" alarmı verildi. "Göçmen konusu federal hükümetin federal kaynaklarla çözmesi gereken federal bir sorun" vurgusu yapıldı. Cumhuriyetçi Arizona Valisi Doug Ducey "Belediye Başkanı Bowser 4 bin göçmenden yakınıyor. Arizona yalnızca haziran ayında 43 bin 570 sınır geçişiyle uğraştı" tweetiyle yanıt verdi.'Güney sınırımızı geçen 3.5 milyon yasadışı göçmene ne diyorsunuz?'Cumhuriyetçi Teksas Senatörü Ted Cruz, "4000 bardağın taşma noktasıysa, güney sınırımızı geçen 3.5 milyon yasadışı göçmene ne diyorsunuz" diye sordu. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre'in "Cumhuriyetçilerin göçmenleri siyasi araç olarak kullanmaları utanç verici ve yanlış" diye çıkışmasının ardından da Teksas Valisi Greg Abbott'tan yazılı açıklama geldi: "Washington DC nihayet Başkan Biden'ın açık sınır politikaları yüzünden binlerce yasadışı göçmen tarafından istila edilen ve boğulan Teksaslıların her gün neyle uğraştığını anlıyor."Önceki Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'ın Kovid pandemisi gerekçesiyle 2020 yılında uygulamaya koyduğu halk sağlığı yasasının Başlık 42 düzenlemesi, sığınma ve insani koruma talep etseler bile düzensiz göçmenlerin reddedilerek Meksika'ya sınırdışı edilmelerini içeriyordu. Demokrat Biden'ın düzenlemeyi kaldırma kararı alması üzerine Teksas ve Arizona eyaletlerinin Cumhuriyetçi Partili valileri protesto için nisan ortasından beri yaklaşık 200 otobüsle başkente 4800 göçmen gönderdi. Bu arada mahkeme Biden'ın kararını bloke etti, ama 4800 göçmen ABD Kongresi binası Capitol'ün yakınındaki Union Station tren garına bırakıldı. Federal Acil Durum Yönetimi Dairesi’nin tahsis ettiği 1 milyon dolarla göçmenlerin gıda ve barınma ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan başkentteki yardım kuruluşları, kaynak ve personellerinin tükenme noktasına geldiği uyarısını yaptı. Demokrat Partili Belediye Başkanı da sivil toplum kuruluşlarına bağlı kalınmasının sürdürülebilir bir çözüm olmadığını, göçmen akınının Washington DC'nin kendi evsizlerine yardımcı olma kapasitesini zorladığını belirtti. Teksaslı yargıca göre 'bu bir istila'Meksika sınırındaki Teksas ve Arizona ise Biden'ın başkanlığının başlamasından beri sınırı yasadışı yollardan geçen göçmenlerin artmasından şikayetçi. Temmuz başında Teksas'taki bir yargıç, Ocak 2021'den beri 3.2 milyondan fazla düzensiz göçmenin sınırda yakalandığını ve 800 bininin yakalanmaktan kurtulduğunu söyleyerek durumu 'istila' diye niteledi.

https://tr.sputniknews.com/20220628/abdde-terk-edilmis-kamyonda-olu-bulunan-gocmenlerin-sayisi-50ye-cikti-korkunc-ve-icler-acisi-1058062202.html

https://tr.sputniknews.com/20220414/teksas-valisi-duzensiz-gocmenleri-otobusle-baskent-washingtona-gonderme-sozunu-hayata-gecirdi-1055569882.html

https://tr.sputniknews.com/20220728/orban-tepki-ceken-karma-irk-istemiyoruz-sozunu-kulturel-medeniyetsel-bakis-acisi-diye-acikladi-1059247575.html

washington dc

abd

teksas

arizona

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

washington dc, abd, teksas, arizona, göçmen