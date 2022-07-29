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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun AVM’sine kira ve fazla aidat incelemesi
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun AVM’sine kira ve fazla aidat incelemesi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yönetim kurulu başkanı olduğu Panora Alışveriş Merkezi’ne haksız aidat dağılımı iddiasıyla... 29.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-29T06:38+0300
2022-07-29T06:38+0300
türkiye
rifat hisarcıklıoğlu
avm
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Cumhuriyet'ten Ali Can Polat'ın haberine göre, daha önce kira uyarlaması için açılan dava ile gündeme gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yönetim kurulu Başkanı olduğu Panora Alışveriş Merkezi’ne (AVM) şimdi de haksız aidat dağılımı iddiasıyla Ticaret Bakanlığı tarafından inceleme başlatıldı.AVM’nin restoran katındaki kiracılardan Mustafa Avcı, daha önce açtığı emsal kira davası sürerken bu kez de fazla ve haksız aidat toplandığını iddia ederek Ticaret Bakanlığı’na başvurdu. Nisan ayında dilekçe ile yapılan başvuruya cevap alamayan Avcı, konuyu CİMER’e yazınca Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nden gelen cevapta, “İncelememiz sonrası söz konusu AVM’nin bakanlığımız bünyesindeki inceleme süreci başlatılmış olup tarafınıza ayrıca bilgi verilecektir” denildi.ÜNLÜ MARKALARA İNDİRİMYasal olarak AVM’lerdeki bütün kiracılardan metrekare büyüklüğüne göre aidat toplanması gerektiğini hatırlatan Avcı, Panora AVM’de ünlü markalara AVM’de kalmaları için aidat indirimi yapıldığını iddia etti. Konu ile ilgili AVM yönetimine ihtar çektiğini ancak cevap alamadığını iddia eden Avcı, “Daha önce müfettişe ifade verdim ve elimdeki bütün kanıtları da sundum. Şu anda Ticaret Bakanlığı inceleme yürütüyor, inceleme sonunda soruşturma açılmasını bekliyoruz” dedi.
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rifat hisarcıklıoğlu, avm

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun AVM’sine kira ve fazla aidat incelemesi

06:38 29.07.2022
© AARifat Hisarcıklıoğlu
Rifat Hisarcıklıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2022
© AA
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yönetim kurulu başkanı olduğu Panora Alışveriş Merkezi’ne haksız aidat dağılımı iddiasıyla Ticaret Bakanlığı tarafından inceleme başlatıldığı belirtildi.
Cumhuriyet'ten Ali Can Polat'ın haberine göre, daha önce kira uyarlaması için açılan dava ile gündeme gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yönetim kurulu Başkanı olduğu Panora Alışveriş Merkezi’ne (AVM) şimdi de haksız aidat dağılımı iddiasıyla Ticaret Bakanlığı tarafından inceleme başlatıldı.
AVM’nin restoran katındaki kiracılardan Mustafa Avcı, daha önce açtığı emsal kira davası sürerken bu kez de fazla ve haksız aidat toplandığını iddia ederek Ticaret Bakanlığı’na başvurdu. Nisan ayında dilekçe ile yapılan başvuruya cevap alamayan Avcı, konuyu CİMER’e yazınca Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nden gelen cevapta, “İncelememiz sonrası söz konusu AVM’nin bakanlığımız bünyesindeki inceleme süreci başlatılmış olup tarafınıza ayrıca bilgi verilecektir” denildi.

ÜNLÜ MARKALARA İNDİRİM

Yasal olarak AVM’lerdeki bütün kiracılardan metrekare büyüklüğüne göre aidat toplanması gerektiğini hatırlatan Avcı, Panora AVM’de ünlü markalara AVM’de kalmaları için aidat indirimi yapıldığını iddia etti. Konu ile ilgili AVM yönetimine ihtar çektiğini ancak cevap alamadığını iddia eden Avcı, “Daha önce müfettişe ifade verdim ve elimdeki bütün kanıtları da sundum. Şu anda Ticaret Bakanlığı inceleme yürütüyor, inceleme sonunda soruşturma açılmasını bekliyoruz” dedi.
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