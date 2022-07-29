https://tr.sputniknews.com/20220729/trump-maalesef-hic-kimse-11-eylul-sorusturmasinda-sonuna-kadar-gitmedi-1059260957.html
Trump: Maalesef hiç kimse 11 Eylül soruşturmasında sonuna kadar gitmedi
Trump: Maalesef hiç kimse 11 Eylül soruşturmasında sonuna kadar gitmedi
Eski ABD Başkanı Trump, New Jersey'deki golf kulübünde Suudi Arabistan destekli turnuvada, etkinliği protesto etmeye hazırlanan 11 Eylül saldırısı... 29.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-29T04:46+0300
2022-07-29T04:46+0300
2022-07-29T04:46+0300
dünya
abd
11 eylül
donald trump
golf
golf kulübü
suudi arabistan
sponsor
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, New Jersey eyaletinin Bedminster bölgesindeki golf kulübünde düzenlenen LIV Golf Turnuvası'na Suudi Arabistan'ın sponsorluğunu protesto etmek isteyen 11 Eylül saldırısı kurbanlarının ailelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.11 Eylül saldırılarının sorumlularını 'manyak' olarak nitelendiren ve saldırıların tüm dünya için 'korkunç bir olay' olduğunu belirten Trump, "Ancak bugün burada birçok müthiş insanın olduğunu söyleyebilirim. Çok eğleneceğiz ve kutlayacak çok şeyimiz var. Bir dolu para derneğe gidecek" yorumunu yaptı.Trump, 11 Eylül saldırılarının arkasında Suudi Arabistan'ın olduğuna ilişkin istihbaratlara dair ise "Sponsorları uzun süredir çok iyi tanıyorum. Uzun süredir dostlarım. Bu insanlar, Amerikan şirketlerine yatırım yaptı, birçok Amerikan şirketinde büyük yüzdeleri var ve golf için yaptıkları harika. Maalesef, hiç kimse 11 Eylül soruşturmasında sonuna kadar gitmedi" ifadelerini kullandı.Trump'ın turnuvayı protesto etmeye hazırlanan 11 Eylül saldırısı kurbanlarının ailelerine bu mesajı vermesi eleştirilere yol açtı.
https://tr.sputniknews.com/20220212/abd-afganistanin-dondurulan-7-milyar-dolarini-afgan-halki-ile-11-eylul-kurbanlarina-bolusturecek-1053766934.html
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abd, 11 eylül, donald trump, golf, golf kulübü, suudi arabistan, sponsor
Trump: Maalesef hiç kimse 11 Eylül soruşturmasında sonuna kadar gitmedi
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Eski ABD Başkanı Trump, New Jersey'deki golf kulübünde Suudi Arabistan destekli turnuvada, etkinliği protesto etmeye hazırlanan 11 Eylül saldırısı kurbanlarının ailelerine yönelik soruyu, "Maalesef hiç kimse 11 Eylül soruşturmasında sonuna kadar gitmedi" diyerek yanıtladı.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, New Jersey eyaletinin Bedminster bölgesindeki golf kulübünde düzenlenen LIV Golf Turnuvası'na Suudi Arabistan'ın sponsorluğunu protesto etmek isteyen 11 Eylül saldırısı kurbanlarının ailelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
11 Eylül saldırılarının sorumlularını 'manyak' olarak nitelendiren ve saldırıların tüm dünya için 'korkunç bir olay' olduğunu belirten Trump, "Ancak bugün burada birçok müthiş insanın olduğunu söyleyebilirim. Çok eğleneceğiz ve kutlayacak çok şeyimiz var. Bir dolu para derneğe gidecek" yorumunu yaptı.
Trump, 11 Eylül saldırılarının arkasında Suudi Arabistan'ın olduğuna ilişkin istihbaratlara dair ise "Sponsorları uzun süredir çok iyi tanıyorum. Uzun süredir dostlarım. Bu insanlar, Amerikan şirketlerine yatırım yaptı, birçok Amerikan şirketinde büyük yüzdeleri var ve golf için yaptıkları harika. Maalesef, hiç kimse 11 Eylül soruşturmasında sonuna kadar gitmedi" ifadelerini kullandı.
Trump'ın turnuvayı protesto etmeye hazırlanan 11 Eylül saldırısı kurbanlarının ailelerine bu mesajı vermesi eleştirilere yol açtı.