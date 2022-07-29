https://tr.sputniknews.com/20220729/vergi-kacirmakla-suclanan-shakira-icin-8-yil-hapis-talebi--1059265736.html
Vergi kaçırmakla suçlanan Shakira için 8 yıl hapis talebi
Vergi kaçırmakla suçlanan Shakira için 8 yıl hapis talebi
İspanya'da vergi kaçakçılığı suçlamasıyla karşı karşıya olan dünyaca ünlü şarkıcı Shakira suçlu bulunması halinde 8 yıl hapis yatabilir. 29.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-29T11:11+0300
2022-07-29T11:11+0300
2022-07-29T11:40+0300
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shakira
vergi
ispanya
katalonya
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İspanya'da 2012- 2014 yılları arasında yaklaşık 15 milyon euro vergi kaçırmakla suçlanan ve uzlaşmak yerine suçsuzluğunu kanıtlamak adına mahkemeye çıkma kararı alan Kolombiyalı dünyaca ünlü sanatçı Shakira için savcılar 8 yıl 2 ay hapis cezası talep etti.Katalan ekibi Barcelona'da top koşturan ve iki çocuğunun babası Gerard Pique'den geçen ay ayrılan Shakira aynı zamanda 23.7 milyon dolar para cezası ödemek zorunda kalabilir. Suçlamalarda bahsedilen yıllar arasında kendisinin İspanya'da olmadığını savunan ama yetkililerin tam tersini söylediği Shakira en az 18 yıl 1 ay boyunca da vergi teşviğinden mahrum kalabilir.
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shakira, vergi, ispanya, katalonya, gerard pique
Vergi kaçırmakla suçlanan Shakira için 8 yıl hapis talebi
11:11 29.07.2022 (güncellendi: 11:40 29.07.2022) Abone ol
İspanya'da vergi kaçakçılığı suçlamasıyla karşı karşıya olan dünyaca ünlü şarkıcı Shakira suçlu bulunması halinde 8 yıl hapis yatabilir.
İspanya'da 2012- 2014 yılları arasında yaklaşık 15 milyon euro vergi kaçırmakla suçlanan ve uzlaşmak yerine suçsuzluğunu kanıtlamak adına mahkemeye çıkma kararı alan Kolombiyalı dünyaca ünlü sanatçı Shakira için savcılar 8 yıl 2 ay hapis cezası talep etti.
Katalan ekibi Barcelona'da top koşturan ve iki çocuğunun babası Gerard Pique'den geçen ay ayrılan Shakira aynı zamanda 23.7 milyon dolar para cezası ödemek zorunda kalabilir. Suçlamalarda bahsedilen yıllar arasında kendisinin İspanya'da olmadığını savunan ama yetkililerin tam tersini söylediği Shakira en az 18 yıl 1 ay boyunca da vergi teşviğinden mahrum kalabilir.