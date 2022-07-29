https://tr.sputniknews.com/20220729/vergi-kacirmakla-suclanan-shakira-icin-8-yil-hapis-talebi--1059265736.html

Vergi kaçırmakla suçlanan Shakira için 8 yıl hapis talebi

Vergi kaçırmakla suçlanan Shakira için 8 yıl hapis talebi

İspanya'da vergi kaçakçılığı suçlamasıyla karşı karşıya olan dünyaca ünlü şarkıcı Shakira suçlu bulunması halinde 8 yıl hapis yatabilir. 29.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-29T11:11+0300

2022-07-29T11:11+0300

2022-07-29T11:40+0300

dünya

shakira

vergi

ispanya

katalonya

gerard pique

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1d/1059265933_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_2cadbdce89f1057532e9e291d971e9c2.jpg

İspanya'da 2012- 2014 yılları arasında yaklaşık 15 milyon euro vergi kaçırmakla suçlanan ve uzlaşmak yerine suçsuzluğunu kanıtlamak adına mahkemeye çıkma kararı alan Kolombiyalı dünyaca ünlü sanatçı Shakira için savcılar 8 yıl 2 ay hapis cezası talep etti.Katalan ekibi Barcelona'da top koşturan ve iki çocuğunun babası Gerard Pique'den geçen ay ayrılan Shakira aynı zamanda 23.7 milyon dolar para cezası ödemek zorunda kalabilir. Suçlamalarda bahsedilen yıllar arasında kendisinin İspanya'da olmadığını savunan ama yetkililerin tam tersini söylediği Shakira en az 18 yıl 1 ay boyunca da vergi teşviğinden mahrum kalabilir.

ispanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

shakira, vergi, ispanya, katalonya, gerard pique