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https://tr.sputniknews.com/20220729/vergi-kacirmakla-suclanan-shakira-icin-8-yil-hapis-talebi--1059265736.html
Vergi kaçırmakla suçlanan Shakira için 8 yıl hapis talebi
Vergi kaçırmakla suçlanan Shakira için 8 yıl hapis talebi
İspanya'da vergi kaçakçılığı suçlamasıyla karşı karşıya olan dünyaca ünlü şarkıcı Shakira suçlu bulunması halinde 8 yıl hapis yatabilir. 29.07.2022, Sputnik Türkiye
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ispanya
katalonya
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İspanya'da 2012- 2014 yılları arasında yaklaşık 15 milyon euro vergi kaçırmakla suçlanan ve uzlaşmak yerine suçsuzluğunu kanıtlamak adına mahkemeye çıkma kararı alan Kolombiyalı dünyaca ünlü sanatçı Shakira için savcılar 8 yıl 2 ay hapis cezası talep etti.Katalan ekibi Barcelona'da top koşturan ve iki çocuğunun babası Gerard Pique'den geçen ay ayrılan Shakira aynı zamanda 23.7 milyon dolar para cezası ödemek zorunda kalabilir. Suçlamalarda bahsedilen yıllar arasında kendisinin İspanya'da olmadığını savunan ama yetkililerin tam tersini söylediği Shakira en az 18 yıl 1 ay boyunca da vergi teşviğinden mahrum kalabilir.
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shakira, vergi, ispanya, katalonya, gerard pique

Vergi kaçırmakla suçlanan Shakira için 8 yıl hapis talebi

11:11 29.07.2022 (güncellendi: 11:40 29.07.2022)
© AP Photo / Vianney Le CaerShakira
Shakira - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2022
© AP Photo / Vianney Le Caer
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İspanya'da vergi kaçakçılığı suçlamasıyla karşı karşıya olan dünyaca ünlü şarkıcı Shakira suçlu bulunması halinde 8 yıl hapis yatabilir.
İspanya'da 2012- 2014 yılları arasında yaklaşık 15 milyon euro vergi kaçırmakla suçlanan ve uzlaşmak yerine suçsuzluğunu kanıtlamak adına mahkemeye çıkma kararı alan Kolombiyalı dünyaca ünlü sanatçı Shakira için savcılar 8 yıl 2 ay hapis cezası talep etti.
Katalan ekibi Barcelona'da top koşturan ve iki çocuğunun babası Gerard Pique'den geçen ay ayrılan Shakira aynı zamanda 23.7 milyon dolar para cezası ödemek zorunda kalabilir. Suçlamalarda bahsedilen yıllar arasında kendisinin İspanya'da olmadığını savunan ama yetkililerin tam tersini söylediği Shakira en az 18 yıl 1 ay boyunca da vergi teşviğinden mahrum kalabilir.
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