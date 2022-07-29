Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220729/yargitay-cumhuriyet-bassavciligindan-cihat-yayci-icin-kovusturmaya-yer-yok-karari-1059295415.html
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Cihat Yaycı için 'kovuşturmaya yer yok' kararı
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Cihat Yaycı için 'kovuşturmaya yer yok' kararı
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı hakkında 'ihaleye fesat' kapsamında açılan davada kararını verdi. Yargıtay, Yaycı'nın ihaleye... 29.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-29T21:29+0300
2022-07-29T21:29+0300
türkiye
cihat yaycı
yargıtay
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/13/1042879088_0:3:1200:678_1920x0_80_0_0_d928ac62373f2f15eed6fd6bf71e5695.jpg
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 22 Temmuz'da verdiği kovuşturmaya yer olmadığına dair kararının ardından Sözcü yazarı Aytunç Erkin'e konuşan Yaycı, şunları kaydetti:"İşte Allah büyük ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkımda yürütülen soruşturmaya yönelik hukukçuların 'akademik bir ders niteliğinde' şeklinde tanımladığı ve takdir ettiği bir karar ile hakkımda konuşturmaya yer olmadığı kararı vermiştir. Peki benim 40 yıllık üniformamı kim verecek? Başarılarla dolu mesleki kariyerimin bedelini kim ödeyecek? Haysiyet ve onurumu kim tazmin edecek? İçim yanıyor, kavruluyor, hakkımı helal etmiyorum ve Allah'a havale ediyorum. Ama bu müfteriler durmayacak ve yeni komplo, kumpas ve iftira kampanyaları yapacaklardır."
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/13/1042879088_148:0:1053:679_1920x0_80_0_0_fd991efcea588fbcd2f8749cbf63b01b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
cihat yaycı, yargıtay

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Cihat Yaycı için 'kovuşturmaya yer yok' kararı

21:29 29.07.2022
© DHACihat Yaycı
Cihat Yaycı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2022
© DHA
Abone olTelegram
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı hakkında 'ihaleye fesat' kapsamında açılan davada kararını verdi. Yargıtay, Yaycı'nın ihaleye fesat karıştırdığına ve görevini kötüye kullandığına dair kamu davası açılması için yeterli delil elde edilemediği ve kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 22 Temmuz'da verdiği kovuşturmaya yer olmadığına dair kararının ardından Sözcü yazarı Aytunç Erkin'e konuşan Yaycı, şunları kaydetti:
"İşte Allah büyük ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkımda yürütülen soruşturmaya yönelik hukukçuların 'akademik bir ders niteliğinde' şeklinde tanımladığı ve takdir ettiği bir karar ile hakkımda konuşturmaya yer olmadığı kararı vermiştir. Peki benim 40 yıllık üniformamı kim verecek? Başarılarla dolu mesleki kariyerimin bedelini kim ödeyecek? Haysiyet ve onurumu kim tazmin edecek? İçim yanıyor, kavruluyor, hakkımı helal etmiyorum ve Allah'a havale ediyorum. Ama bu müfteriler durmayacak ve yeni komplo, kumpas ve iftira kampanyaları yapacaklardır."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала