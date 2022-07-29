https://tr.sputniknews.com/20220729/yargitay-cumhuriyet-bassavciligindan-cihat-yayci-icin-kovusturmaya-yer-yok-karari-1059295415.html

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Cihat Yaycı için 'kovuşturmaya yer yok' kararı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Cihat Yaycı için 'kovuşturmaya yer yok' kararı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı hakkında 'ihaleye fesat' kapsamında açılan davada kararını verdi. Yargıtay, Yaycı'nın ihaleye... 29.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-29T21:29+0300

2022-07-29T21:29+0300

2022-07-29T21:29+0300

türkiye

cihat yaycı

yargıtay

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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 22 Temmuz'da verdiği kovuşturmaya yer olmadığına dair kararının ardından Sözcü yazarı Aytunç Erkin'e konuşan Yaycı, şunları kaydetti:"İşte Allah büyük ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkımda yürütülen soruşturmaya yönelik hukukçuların 'akademik bir ders niteliğinde' şeklinde tanımladığı ve takdir ettiği bir karar ile hakkımda konuşturmaya yer olmadığı kararı vermiştir. Peki benim 40 yıllık üniformamı kim verecek? Başarılarla dolu mesleki kariyerimin bedelini kim ödeyecek? Haysiyet ve onurumu kim tazmin edecek? İçim yanıyor, kavruluyor, hakkımı helal etmiyorum ve Allah'a havale ediyorum. Ama bu müfteriler durmayacak ve yeni komplo, kumpas ve iftira kampanyaları yapacaklardır."

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cihat yaycı, yargıtay