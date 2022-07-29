https://tr.sputniknews.com/20220729/yilin-ilk-6-ayinda-turkiyeyi-ziyaret-eden-yabanci-sayisi-gecen-yila-gore-yuzde-185-artti-1059265424.html

Yılın ilk 6 ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yıla göre yüzde 185 arttı

Yılın ilk 6 ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yıla göre yüzde 185 arttı

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre yılın ilk 6 ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 185.72 artışla 16... 29.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-29T11:08+0300

2022-07-29T11:08+0300

2022-07-29T11:48+0300

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Türkiye, 2022'nin ilk 6 aylık döneminde 16 milyon 385 bin 80 yabancıyı ağırladı.Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre, bu yılın ilk 6 ayında Türkiye'ye gelen 3 milyon 165 bin 538 yurt dışı ikametli vatandaş ile ağırlanan ziyaretçi sayısı 19 milyon 530 bin 618'i buldu.Yılın ilk 6 aylık döneminde gelen yabancı ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 185.72 artış yaşandı.Türkiye'ye Ocak-Haziran 2022 döneminde en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 293,21 artış ve 2 milyon 30 bin 548 ziyaretçi ile Almanya birinci, yüzde 94,97 artış ve 1 milyon 455 bin 912 ziyaretçi ile Rusya ikinci, İngiltere ise yüzde 2 bin 464,50 artış ve 1 milyon 264 bin 275 ziyaretçi ile üçüncü sırada yer aldı. İngiltere'yi, Bulgaristan ve İran izledi.Türkiye'ye bu yıl Haziran ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 144,91 artış gösterdi. Haziran ayında Türkiye, 5 milyon 14 bin 821 ziyaretçiyi ağırladı.Haziran ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralaması da değişmedi. Haziran ayında 2021'in aynı ayına göre yüzde 204,20 artışla Almanya birinci, yüzde 243,30 artışla Rusya ikinci, İngiltere ise yüzde 4 bin 202,32 artışla üçüncü sırada yer aldı. İngiltere'yi, Bulgaristan ve İran takip etti.

https://tr.sputniknews.com/20220729/kultur-ve-turizm-bakani-ersoy-turkiye-turizmde-tekrar-rekor-kiracak-1059263847.html

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