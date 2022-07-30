12 yıl önce final yapan Aşk-ı Memnu reytinglerde üst sıralarda
© Fotoğraf : TwitterAşk-ı memnu
© Fotoğraf : Twitter
Aşk-ı Memnu, reytinglerde ilk kez ekrana gelen yeni dizilerin bazılarından daha üst sıralarda yer almaya başladı.
Yaz döneminde yayın hayatına başlayan ancak düşük reytingleri nedeniyle ekranda kalması zorlaşan yaz dizileri final yapmaya başladı.
12 yıl önce final yapan "Aşk-ı Memnu", bu sezon ekrana gelmeye başlayan bazı yaz dizilerinden daha yüksek reyting aldı.
22 Temmuz Cuma günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçlarında AB grubunda ise birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Kim Milyoner Olmak İster, üçüncülüğü ise Aşk-ı Memnu aldı.
Başrollerinde Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı "Aşk-ı Memnu" dizisi hafta içi her gün saat 16.15'te Kanal D'de yayınlanan tekrar bölümleriyle izleyicilerle buluşuyor.
Dizi, yayınlandığı final bölümüyle her seferinde sosyal medyada yeniden gündem oldu.
12 yıl önce final yapan "Aşk-ı Memnu", bu sezon ekrana gelmeye başlayan bazı yaz dizilerinden daha yüksek reyting aldı.
22 Temmuz Cuma günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçlarında AB grubunda ise birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Kim Milyoner Olmak İster, üçüncülüğü ise Aşk-ı Memnu aldı.
Başrollerinde Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı "Aşk-ı Memnu" dizisi hafta içi her gün saat 16.15'te Kanal D'de yayınlanan tekrar bölümleriyle izleyicilerle buluşuyor.
Dizi, yayınlandığı final bölümüyle her seferinde sosyal medyada yeniden gündem oldu.
29 Ocak 2020, 15:01