ABD'nin en büyük sıcak hava balonu festivali New Jersey'de başladı

© AA Pazar akşamına kadar devam edecek festival, ayrıca müzik konserleri, komedi, cambazlık ve havai fişek gösterilerinin yanında yüzlerce zanaatkarın el yapımı ürünlerine, farklı kültürlere ait yemek çeşitlerine ve eğlenceli yarışmaların olduğu lunaparklara da ev sahipliği yapıyor.