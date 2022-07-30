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ABD'nin en büyük sıcak hava balonu festivali New Jersey'de başladı
ABD'nin en büyük sıcak hava balonu festivali New Jersey'de başladı
ABD'nin New Jersey eyaletinde düzenlenen ülkenin en büyük sıcak hava balonu festivali, renkli görüntülere sahne oldu. 30.07.2022, Sputnik Türkiye
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ABD'nin en büyük sıcak hava balonu festivali New Jersey'de başladı

10:34 30.07.2022
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ABD'nin New Jersey eyaletinde düzenlenen ülkenin en büyük sıcak hava balonu festivali, renkli görüntülere sahne oldu.
© AAReadington kentinde bu yıl 39'uncusu düzenlenen 'Piyango Balon Festivali', sabahın erken saatlerinde çeşitli renk ve şekillerdeki 100 balonun havalanmasıyla başladı.
Readington kentinde bu yıl 39'uncusu düzenlenen 'Piyango Balon Festivali', sabahın erken saatlerinde çeşitli renk ve şekillerdeki 100 balonun havalanmasıyla başladı. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Readington kentinde bu yıl 39'uncusu düzenlenen 'Piyango Balon Festivali', sabahın erken saatlerinde çeşitli renk ve şekillerdeki 100 balonun havalanmasıyla başladı.
© AAKüçük uçaklar için kullanılan Solberg Havaalanı'nda düzenlenen, komşu eyaletlerden katılımcılarla binlerce eğlence ve doğa meraklısına ev sahipliği yapan festivalde bazı çizgi film karakterlerini simgeleyen balonlar, özellikle miniklerin ilgisini çekti.
Küçük uçaklar için kullanılan Solberg Havaalanı'nda düzenlenen, komşu eyaletlerden katılımcılarla binlerce eğlence ve doğa meraklısına ev sahipliği yapan festivalde bazı çizgi film karakterlerini simgeleyen balonlar, özellikle miniklerin ilgisini çekti. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Küçük uçaklar için kullanılan Solberg Havaalanı'nda düzenlenen, komşu eyaletlerden katılımcılarla binlerce eğlence ve doğa meraklısına ev sahipliği yapan festivalde bazı çizgi film karakterlerini simgeleyen balonlar, özellikle miniklerin ilgisini çekti.
© AAUnicorn atı, kaplan ve panda gibi hayvanların yanında güneş ve uzay roketi biçimindeki balonlar da ilgi gördü.
Unicorn atı, kaplan ve panda gibi hayvanların yanında güneş ve uzay roketi biçimindeki balonlar da ilgi gördü. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Unicorn atı, kaplan ve panda gibi hayvanların yanında güneş ve uzay roketi biçimindeki balonlar da ilgi gördü.
© AAGünde iki defa olmak üzere yüzer balon üç gün boyunca New Jersey semalarını süsleyecek.
Günde iki defa olmak üzere yüzer balon üç gün boyunca New Jersey semalarını süsleyecek. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Günde iki defa olmak üzere yüzer balon üç gün boyunca New Jersey semalarını süsleyecek.
© AAPazar akşamına kadar devam edecek festival, ayrıca müzik konserleri, komedi, cambazlık ve havai fişek gösterilerinin yanında yüzlerce zanaatkarın el yapımı ürünlerine, farklı kültürlere ait yemek çeşitlerine ve eğlenceli yarışmaların olduğu lunaparklara da ev sahipliği yapıyor.
Pazar akşamına kadar devam edecek festival, ayrıca müzik konserleri, komedi, cambazlık ve havai fişek gösterilerinin yanında yüzlerce zanaatkarın el yapımı ürünlerine, farklı kültürlere ait yemek çeşitlerine ve eğlenceli yarışmaların olduğu lunaparklara da ev sahipliği yapıyor. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Pazar akşamına kadar devam edecek festival, ayrıca müzik konserleri, komedi, cambazlık ve havai fişek gösterilerinin yanında yüzlerce zanaatkarın el yapımı ürünlerine, farklı kültürlere ait yemek çeşitlerine ve eğlenceli yarışmaların olduğu lunaparklara da ev sahipliği yapıyor.
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