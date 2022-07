Ali Koç: Ukrayna'dan özür dilemeyeceğiz

https://tr.sputniknews.com/20220730/ali-koc-ukraynadan-ozur-dilemeyecegiz-1059318482.html

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli taraftarların UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev ile oynanan "Vladimir Putin" şeklindeki tezahürat yapmasından... 30.07.2022, Sputnik Türkiye

Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.Kurul üyelerinden Cengiz Tokgöz'ün, "Ukrayna'dan özür dilenmesi talebi" ile ilgili konuşan Koç, "Ukrayna'dan özür dilemeyeceğiz. Ukrayna'nın dış işleri sözcüsünün, büyükelçisinin hadsiz söylemlerine bakarsanız onlar bizden özür dilemeli. Siz herhalde maçta bulunmadınız. Her konumuza maydanoz olan rakip taraftarların sosyal medyada yaptığı çalışmalardan etkilenmiş olmanız lazım. Özür dilememizi istemeniz Fenerbahçe Kulübüne hakarettir." dedi.'Bir camia var, her konumuza maydanoz oluyor'Bir üyenin "ezeli rakip ebedi dostluk" görüşüne yanıt veren Koç, "Bu ayrıştırmanın olmaması için 4 senedir hep olumlu baktım rakiplerimize. Kulüpler Birliğinde hep yapıcı oldum. Sadece Fenerbahçe değil büyük resmi gördüm. Hep destek oldum Kulüpler Birliğine. Ama bir camia var ki, yönetimi, başkanı, sporcusu kim olursa olsun hiç bir şekilde bizim tarafa dokunmaktan kaçınmıyor. Her konumuza maydanoz oluyor. Ama biz ayrıştırmayı değil birleştirmeyi istiyoruz." diye konuştu.Tribünde taraftarların performansında düşüş yaşandığı ile ilgili yoruma değinen Koç, "Hep bir ağızdan söyleyeceğimiz marşımız olsun. Biz artık eskisi gibi 90 dakika boyunca kulübü, takımı sonuna kadar destekleyen her bir ağızdan tribünün tamamından takıma destek verebilecek konudan çok uzaklaştık. Hepimizin silkelenmesi lazım. Stat doluyken de arzu ettiğimiz baskıyı rakip üzerine kuramıyoruz. Geriye düştüğümüz zaman tam destek olmamız lazım." ifadelerini kullandı.'Değişik bir hocamız var'Futbol takımının yeni teknik direktörü Jorge Jesus'a değinen Koç, şunları söyledi:Koç, 12 numaralı formanın Jesus'a hediye edilmesine yönelik eleştiri konusunda ise "Bu düşünceye saygı duyarım. Pek çok kulüpten teklif olmasına rağmen bize gelmesinin sebeplerden biri taraftarımızdı. O anlayışla yaptık, yanlışsa affınıza sığınırız." diye konuştu.Kim Min-jae'nin gidişiTransferlerle ilgili de konuşan Koç, "Kim Min-jae geldiği zaman bir yıl için gelmek istediğini, bir sene sonra Fransa'ya, oradan da Premier Lig'e gitme hayali olduğunu söylemişti. Tam 11 gün çıkış maddesini müzakere ettik. Bizimle yaptığı en büyük pazarlık çıkış maddesiyle ilgiliydi. Biz her Koreli gibi o da Türkiye'yi çok sevecek diye hayal ediyorduk. Bir de üstüne Jorge Jesus gelince belki ikna ederiz diye düşündük. Hocamızın öyle bir özelliği de var. Dedik ki, 'kalırsan hocayla verimin daha da artacak.' 'Ben bu hocadan iki haftada öğrendiğimi hiçbir yerde öğrenmedim, anlıyorum sizi' dedi." ifadelerini kullandı.Kim Min-jae'nin ücretinde hatırı sayılır bir artış yapmayı da kabul ettiklerini belirten Koç, "Gitti geldi ama sonrasında kafasındaki planı uyguladı ve gitti. Özel bir oyuncu, sahada her şeyini verdiğini gördünüz. İşine olan saygısı, boyu, fiziğiyle örnek futbolcu. Maddi açıdan büyük kazanç sağlasa da hocanın da planlarını bozdu maalesef." değerlendirmesinde bulundu.Son 4 senede sezona bu kadar erken başlamadıkları ve erken transfer yapmadıklarına işaret eden Koç, "Geç kalındığına katılmıyorum. Bu sene bir nebze elimiz daha rahat. Harcama limitleri var tabii, o rahatlık içindedir ki haziranda, temmuzda transfer yapabildik. Transferlerle ilgili, 'niye hocanın istediği her şeyi yapıyorsunuz' vesaire söyleniyor. Ağzımızla kuş tutsak da her zaman tenkit edileceğiz ama bana göre bu sene doğru yoldayız." diye konuştu.'Mesut Özil ile yollar ayrıldı. İstenmeyen bir durumdu'Ali Koç, Mesut Özil'in ayrılış süreciyle ilgili de, "Mesut Özil ile yollar ayrıldı. İstenmeyen bir durumdu. Ne büyük hayallerle geldi ama futbol dinamik bir dünya, bazen hesapladığınız gerçekleşmeyebiliyor. Pereira zamanında oynamadı, sakatlık geçirdi. İsmail hoca geldiğinde yine sıkıntılar yaşadı. Sonuç itibarıyla istediğimizi yapamadık. Evet, çok heyecan yarattı transferi ama uymadı. Mesut'u geçmişi için getirmedik, Fenerbahçe'yi şampiyon yapması için getirdik. Olmadı, tutmadı canı sağ olsun, canımız sağ olsun, Allah yolunu da açık etsin" şeklinde görüş belirtti.Takımda yabancı sayısının çokluğuna dikkati çeken Koç, "7-8 kişi ayrılacak ve 3 kişi daha gelecek. Fakat kadroda tutmak istediğimiz birkaç isme büyük ilgi var. Ekonomik açıdan geri çevrilemeyecek olanlar var, sportif açıdan şampiyonluk hedefinde de kesinlikle bırakılmama durumu var. Bakalım ne çıkacak, ama hiçbir kararı kendi başımıza vermiyoruz. Mümkün olduğu kadar hocanın direktifine uymaya çalışıyoruz. 3 tane daha eksiğimiz var. Sol bek aldığımız zaman, Ferdi çift taraflı oynadığı için Nazım gelene kadar sağ bek açığımızı kapatacağız. Aldığımız stoperlerden biri sol bek de oynayabilir. 1-2 bölgede şişkinlik var özellikle." ifadelerini kullandı.Ülker Stadyumu önüne konulan Atatürk heykeli hakkında açıklamalarda bulunan Koç, "Kenan Evren Lisesi'ni biz devraldıktan sonra bir çalışanımızın önerisiyle Atatürk heykelini alıp hazırladık, bugün gördüğünüz yere koymanın uygun olacağını düşündük. Katılan var, katılmayan var ama öncelikle bu öneriyi getiren arkadaşımızı canı gönülden kutluyorum. Çok da etki yaptı. Bununla beraber Alex, Can Bartu, Lefter heykelleriyle ilgili görüş verenler oldu ama Atatürk'ün yanında ben uygun bulmam. Bizim de kendi aramızda, 'acaba onları oradan alıp daha gözle görünür, stada yakın yere koyabilir miyiz' diye değerlendirmemiz oldu, onu tekrar gözden geçirelim." diye konuştu.'Kaosa gitmeye acayip müsait bir camia olduk'Bazı sosyal medya hesaplarında transferde usulsüzlük yapmakla suçlandıklarını hatırlatan Koç, "Tabii medyada kadrolu elemanları olduğu için bu iş alevlendiriliyor. Dinamo Kiev maçındaki gibi. Genç taraftarlarımıza özellikle söylüyorum; çok çabuk galeyana geliyorsunuz, çok çabuk sazan oluyorsunuz. Sadece rakiple değil kendi bünyenizde olan, özellikle genç taraftarlarımızı galeyana getiren, pusuda yatan bir grup olduğunu hala anlayamadı Fenerbahçe taraftarı. Hocayı da tartışmaya başladı taraftarlar. Kaosa gitmeye acayip müsait bir camia olduk. Bu konuda gençler kendilerini sorgulasın." değerlendirmesinde bulundu.Futbol takımının Dinamo Kiev'e elenmesine değinen Koç, "Bariz bir golümüz verilmedi. Ben stattayken fark etmedim. Eve gidince baktım bariz gol verilmemiş resmen. Kartlarda durumu görüyorsunuz. Evet atılabilirdi ama çok rahatlıkla atılmayabilirdi İsmail. Faul üzerin bir de üstüne penaltı kaçırdık. O gün o tribünde olan kimse eleneceğimizi beklemiyordu. Futbolda bu sezon için bence müthiş heyecan verici bir sezon olacak. Keşke kötü oynasaydık da elenmesiydik ama elendik." ifadelerini kullandı.

