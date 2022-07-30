https://tr.sputniknews.com/20220730/almanya-disisleri-bakani-baerbock-anitkabiri-ziyaret-etti-1059312607.html

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Anıtkabir'i ziyaret etti

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Anıtkabir'i ziyaret etti

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Türkiye ziyaretinin ikinci gününe Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal... 30.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-30T12:14+0300

2022-07-30T12:14+0300

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türkiye

annalena baerbock

almanya

türkiye

anıtkabir

ziyaret

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Beraberindeki heyetle Aslanlı Yol'dan Atatürk'ün mozolesine gelen Baerbock, mozoleye çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu.Baerbock, saygı duruşunun ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.Anıtkabir Özel Defteri'ni de imzalayan Baerbock, deftere şunları yazdı: "Modern Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün anısına. Ülkelerimizin insanları arasındaki yakın bağlılık duygularıyla."Baerbock Türkiye ziyaretinin ilk durağı olan İstanbul'da dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelmiş, ikili zaman zaman tansiyonun yükseldiği bir basın toplantısı toplantısı düzenlemişti.Baerbock bugün sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhalefet partileriyle bir araya gelecek.

https://tr.sputniknews.com/20220729/almanya-disisleri-bakani-multeciler-konusunda-turkiyeye-tesekkur-borcluyuz--1059291693.html

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annalena baerbock, almanya, türkiye, anıtkabir, ziyaret