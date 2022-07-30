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BAE'de sel felaketi: 7 ölü
BAE'de sel felaketi: 7 ölü
Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 7 kişi hayatını kaybetti. 30.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-30T07:01+0300
2022-07-30T07:01+0300
dünya
birleşik arap emirlikleri (bae)
sel felaketi
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BAE'de 2 gündür devam eden şiddetli yağışlar sele neden oldu. İçişleri Bakanlığı, selde 7 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.Bakanlık, şiddetli yağışların Ras el-Hayme, Fuceyra ve Şarika emirliklerinde etkili olduğunu belirterek, 879 kişinin selden kurtarıldığını ifade etti.BAE Ulusal Meteoroloji Merkezi'ne göre, Fuceyra Emirliği’nde son 27 yıl içinde temmuz ayının en şiddetli yağışları kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220730/turk-disislerinden-irandaki-sel-felaketi-icin-mesaj-1059305704.html
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birleşik arap emirlikleri (bae), sel felaketi

BAE'de sel felaketi: 7 ölü

07:01 30.07.2022
© AFP 2022Birleşik Arap Emirlikleri - sel felaketi
Birleşik Arap Emirlikleri - sel felaketi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2022
© AFP 2022
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Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 7 kişi hayatını kaybetti.
BAE'de 2 gündür devam eden şiddetli yağışlar sele neden oldu. İçişleri Bakanlığı, selde 7 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Bakanlık, şiddetli yağışların Ras el-Hayme, Fuceyra ve Şarika emirliklerinde etkili olduğunu belirterek, 879 kişinin selden kurtarıldığını ifade etti.
BAE Ulusal Meteoroloji Merkezi'ne göre, Fuceyra Emirliği’nde son 27 yıl içinde temmuz ayının en şiddetli yağışları kaydedildi.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2022
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