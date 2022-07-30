https://tr.sputniknews.com/20220730/baede-sel-felaketi-7-olu-1059306015.html
BAE'de sel felaketi: 7 ölü
BAE'de sel felaketi: 7 ölü
Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 7 kişi hayatını kaybetti. 30.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-30T07:01+0300
2022-07-30T07:01+0300
2022-07-30T07:01+0300
dünya
birleşik arap emirlikleri (bae)
sel felaketi
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BAE'de 2 gündür devam eden şiddetli yağışlar sele neden oldu. İçişleri Bakanlığı, selde 7 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.Bakanlık, şiddetli yağışların Ras el-Hayme, Fuceyra ve Şarika emirliklerinde etkili olduğunu belirterek, 879 kişinin selden kurtarıldığını ifade etti.BAE Ulusal Meteoroloji Merkezi'ne göre, Fuceyra Emirliği’nde son 27 yıl içinde temmuz ayının en şiddetli yağışları kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220730/turk-disislerinden-irandaki-sel-felaketi-icin-mesaj-1059305704.html
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birleşik arap emirlikleri (bae), sel felaketi
BAE'de sel felaketi: 7 ölü
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Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 7 kişi hayatını kaybetti.
BAE'de 2 gündür devam eden şiddetli yağışlar sele neden oldu. İçişleri Bakanlığı, selde 7 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Bakanlık, şiddetli yağışların Ras el-Hayme, Fuceyra ve Şarika emirliklerinde etkili olduğunu belirterek, 879 kişinin selden kurtarıldığını ifade etti.
BAE Ulusal Meteoroloji Merkezi'ne göre, Fuceyra Emirliği’nde son 27 yıl içinde temmuz ayının en şiddetli yağışları kaydedildi.