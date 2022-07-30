https://tr.sputniknews.com/20220730/baede-sel-felaketi-7-olu-1059306015.html

BAE'de sel felaketi: 7 ölü

BAE'de sel felaketi: 7 ölü

Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 7 kişi hayatını kaybetti. 30.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-30T07:01+0300

2022-07-30T07:01+0300

2022-07-30T07:01+0300

dünya

birleşik arap emirlikleri (bae)

sel felaketi

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BAE'de 2 gündür devam eden şiddetli yağışlar sele neden oldu. İçişleri Bakanlığı, selde 7 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.Bakanlık, şiddetli yağışların Ras el-Hayme, Fuceyra ve Şarika emirliklerinde etkili olduğunu belirterek, 879 kişinin selden kurtarıldığını ifade etti.BAE Ulusal Meteoroloji Merkezi'ne göre, Fuceyra Emirliği’nde son 27 yıl içinde temmuz ayının en şiddetli yağışları kaydedildi.

https://tr.sputniknews.com/20220730/turk-disislerinden-irandaki-sel-felaketi-icin-mesaj-1059305704.html

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birleşik arap emirlikleri (bae), sel felaketi