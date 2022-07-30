https://tr.sputniknews.com/20220730/bakan-bozdagdan-kilicdarogluna-yahu-sen-eylemci-misin-yoksa-projeci-misin-1059319601.html

Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na: Yahu sen eylemci misin? Yoksa projeci misin?

Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na: Yahu sen eylemci misin? Yoksa projeci misin?

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bakanlık ve kurumların önüne giderek tehditlerde bulunduğunu ileri süren Adalet Bakanı Bozdağ, "Yahu sen eylemci misin?.. 30.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-30T17:40+0300

2022-07-30T17:40+0300

2022-07-30T17:41+0300

politika

türkiye

bekir bozdağ

kemal kılıçdaroğlu

et ve süt kurumu (esk)

milli eğitim bakanlığı

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Bozdağ, Yerköy Kız Yurdu Bahçesi'ndeki Yerköy Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, eğitimin AK Parti için her zaman birinci öncelik olduğunu söyledi.Türkiye'deki koalisyonlar döneminden ve yaşanan sıkıntılardan bahseden Bozdağ, vesayet odaklarının ülkenin eski hale dönmesini istediğini söyledi.Bozdağ, 2002'den bu yana vesayete boyun eğmediklerini, dış güçlerin uydusu olmadıklarını, milletin hak ve hukukunu koruyarak adeta milletin iktidarını Ankara'da tahkim ettiklerini vurguladı.Muhalefeti eleştiren Bozdağ, şunları kaydetti:'Umutlarını bu ülkenin felaketine dair şeylere bağlamışlar'Bozdağ, herhangi bir konuda ittifak edemeyenlerin, tek ittifak ettikleri şeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan kinleri, nefretleri, düşmanlıkları olduğuna dikkati çekerek, "Bir insanın motivasyon kaynağı düşmanlık, kin, nefret, intikam olursa bunun kime ne faydası olur? Tayyip Bey gitsin, Cumhur İttifakı gitsin, memleket batsın, tek dertleri o, başka bir dert yok. Kıyamet kopsa bile bunlar için önemli değil. Umutlarını o yüzden bu ülkenin felaketine dair şeylere bağlamışlar. Yangınlar çıksa depremler olsa felaketler olsa krizler, kaoslar büyüse hatta savaşlar çıksa da Türkiye yenilse diye beklenti içine giren bu hastalıklı zihniyete en doğru cevabı benim Yerköylü kardeşlerim vermelidir. Yozgatlılar, aziz Türk milleti vermelidir çünkü Türkiye'nin geleceğini tayin edecek olan milletin iktidarlarıdır." ifadelerini kullandı.Şu anda kayıt dışı siyaset yapanların Türkiye'nin yoluna müdahale etmek istediğine işaret eden Bozdağ, "Merdiven altı politika bezirganları, bu milletin kanaatlerini değiştirmek için uğraşıyorlar. Ne kadar merdiven altı politika bezirganı varsa ne kadar kayıt dışı siyaset simsarları varsa ne kadar bu milletin gücünün daha da artmasını istemeyen varsa bu ülkeyi başka ülkelerin uydusu haline getirmek isteyenler varsa bir bakıyorsunuz içeride dışarıda müttefik durumdalar. Bizim bundan ne menfaatimiz var? Türkiye'nin geleceği bunların eline bırakılamaz. Türkiye'nin geleceği milletin elindedir. Millet de kendi gözüne bakanlara bu geleceği teslim etmelidir." değerlendirmesinde bulundu.'Bu ağız, mafya ağzı'Bakan Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde bulunarak şöyle devam etti:CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bakanlık ve kurumların önüne giderek tehditlerde bulunduğunu ileri süren Bozdağ, "Yahu sen eylemci misin? Yoksa projeci misin? Çık de ki benim projelerim bu, ben bunları yapacağım ama gidiyor kurumları tehdit ediyor. Kendine göre eylem yapıyor. Bunlar eylem kültürü, sol tandanslar eylemi bir marifet zannediyor. İşte bizim farkımız o. Biri eylem yapıyor, biri icraat yapıyor. Biz icraatımıza devam edeceğiz. Eylemciler eylemine devam etsin. Bu millet eylemcileri çok gördü ama onlara hiçbir zaman itibar etmedi. Bundan sonra da etmeyecektir." dedi.Konuşmanın ardından kız öğrenci yurdu, SGK binası, aile toplum merkezi, kız imam hatip lisesi ve pansiyonunun açılışı yapıldı

https://tr.sputniknews.com/20220728/kilicdaroglu-demokratik-yollarla-beyefendiyi-emekli-edecegim-1059249221.html

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türkiye, bekir bozdağ, kemal kılıçdaroğlu, et ve süt kurumu (esk), milli eğitim bakanlığı