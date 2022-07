Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na: Yahu sen eylemci misin? Yoksa projeci misin?

"Şimdi Ankara'da 'milletin iktidarını nasıl yıkarız' onun hesabını yapıyorlar. Altı artı bir yani 7'li dediğimiz masa, tam bir koalisyon masasıdır. Liderlerin bir araya toplandığı masaya baktığınızda, koalisyon ortaklarının ihtilaflar çıktığında bir araya gelip nasıl çözeriz diye onun fotoğrafına benziyor. Bu fotoğraf eski Türkiye'nin fotoğrafı. Krizlerin, kaosların, çatırdamaların, iktidar düştü düşecek korkularının, kimsenin adım atamadığı bir Türkiye'nin fotoğrafı. Geleceği, Türkiye'de kayıt dışı siyaset yapanlar kuramayacaktır. Türkiye'nin geleceğini eski Türkiye'de aramak beyhude bir çabadır. Türkiye'yi eskiye döndürmenin kime ne faydası var? Koalisyon, her gün kavga, her gün dövüş, her gün kriz, her gün sıkıntı. Şimdi bunlar toplanmışlar bir araya, 'Kim önde yürüyecek? Masada nasıl oturulacak? Kim bir adım sağda, bir adım solda olacak? Fotoğraf çekilirken nasıl durulacak? Birbirine nasıl hitap edilecek?' Daha bunlarda anlaşamayanlar, Türkiye'nin temel sorunlarında nasıl anlaşacaklar?"