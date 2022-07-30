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Balona binecek turistleri taşıyan minibüs otomobille çarpıştı: 14 yaralı
Balona binecek turistleri taşıyan minibüs otomobille çarpıştı: 14 yaralı
Nevşehir'de sıcak hava balonuna binecek olan turistleri taşıyan minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 14 kişi... 30.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-30T09:14+0300
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türkiye
turist
balon
kaza
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Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Ürgüp beldesi Derbent Vadi Virajı'nda meydana gelen kazada, sıcak hava balonuna binecek olan turistleri taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı.Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.Jandarma yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise kazada yaralanan 14 kişiyi ambulanslarla hastanelere kaldırdı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220729/rizede-dolmuslar-kafa-kafaya-carpisti-17-yarali-1059277959.html
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turist, balon, kaza, ürgüp

Balona binecek turistleri taşıyan minibüs otomobille çarpıştı: 14 yaralı

09:14 30.07.2022 (güncellendi: 09:15 30.07.2022)
© İHA / MUHAMMER AYAcil hastane ambulans
Acil hastane ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2022
© İHA / MUHAMMER AY
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Nevşehir'de sıcak hava balonuna binecek olan turistleri taşıyan minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 14 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Ürgüp beldesi Derbent Vadi Virajı'nda meydana gelen kazada, sıcak hava balonuna binecek olan turistleri taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı.
Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Jandarma yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise kazada yaralanan 14 kişiyi ambulanslarla hastanelere kaldırdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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