https://tr.sputniknews.com/20220730/balona-binecek-turistleri-tasiyan-minibus-otomobille-carpisti-14-yarali-1059307856.html

Balona binecek turistleri taşıyan minibüs otomobille çarpıştı: 14 yaralı

Balona binecek turistleri taşıyan minibüs otomobille çarpıştı: 14 yaralı

Nevşehir'de sıcak hava balonuna binecek olan turistleri taşıyan minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 14 kişi... 30.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-30T09:14+0300

2022-07-30T09:14+0300

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türkiye

turist

balon

kaza

ürgüp

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Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Ürgüp beldesi Derbent Vadi Virajı'nda meydana gelen kazada, sıcak hava balonuna binecek olan turistleri taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı.Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.Jandarma yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise kazada yaralanan 14 kişiyi ambulanslarla hastanelere kaldırdı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220729/rizede-dolmuslar-kafa-kafaya-carpisti-17-yarali-1059277959.html

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turist, balon, kaza, ürgüp