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Barcelona, Kounde'yi transfer etti: Serbest kalma bedeli 1 milyar Euro
Barcelona, Kounde'yi transfer etti: Serbest kalma bedeli 1 milyar Euro
Barcelona, Sevilla'da forma giyen Kounde'yi kadrosuna kattı. Fransız savunmacı 5 yıllık sözleşmeye imza atacak. 30.07.2022, Sputnik Türkiye
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La Liga (İspanya Birinci Futbol Ligi) ekiplerinden Barcelona, Fransız savunma oyuncusu Jules Kounde'yi transfer etti.Barcelona, 23 yaşındaki futbolcunun transferi için Sevilla ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Kounde'nin 5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.Katalan ekibi, Kounde'nin serbest kalma bedelini ise 1 milyar Euro olarak belirledi. Barcelona, yeni transferi için 1 Ağustos Pazartesi günü imza töreni düzenleyecek.Kounde, üç sezon formasını giydiği Sevilla ile tüm kulvarlarda 133 maça çıktı ve 9 gol attı.
https://tr.sputniknews.com/20220730/fenerbahce-brezilyali-futbolcu-gustavo-henriqueyi-bir-yilligina-kiraladi-1059301034.html
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barcelona, sevilla, ispanya

Barcelona, Kounde'yi transfer etti: Serbest kalma bedeli 1 milyar Euro

01:04 30.07.2022 (güncellendi: 01:05 30.07.2022)
© AP Photo / Angel FernandezJules Kounde
Jules Kounde - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2022
© AP Photo / Angel Fernandez
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Barcelona, Sevilla'da forma giyen Kounde'yi kadrosuna kattı. Fransız savunmacı 5 yıllık sözleşmeye imza atacak.
La Liga (İspanya Birinci Futbol Ligi) ekiplerinden Barcelona, Fransız savunma oyuncusu Jules Kounde'yi transfer etti.
Barcelona, 23 yaşındaki futbolcunun transferi için Sevilla ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Kounde'nin 5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Katalan ekibi, Kounde'nin serbest kalma bedelini ise 1 milyar Euro olarak belirledi. Barcelona, yeni transferi için 1 Ağustos Pazartesi günü imza töreni düzenleyecek.
Kounde, üç sezon formasını giydiği Sevilla ile tüm kulvarlarda 133 maça çıktı ve 9 gol attı.
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