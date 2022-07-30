https://tr.sputniknews.com/20220730/barcelona-koundeyi-transfer-etti-serbest-kalma-bedeli-1-milyar-euro-1059301581.html
Barcelona, Kounde'yi transfer etti: Serbest kalma bedeli 1 milyar Euro
Barcelona, Kounde'yi transfer etti: Serbest kalma bedeli 1 milyar Euro
Barcelona, Sevilla'da forma giyen Kounde'yi kadrosuna kattı. Fransız savunmacı 5 yıllık sözleşmeye imza atacak. 30.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-30T01:04+0300
2022-07-30T01:04+0300
2022-07-30T01:05+0300
spor
barcelona
sevilla
ispanya
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La Liga (İspanya Birinci Futbol Ligi) ekiplerinden Barcelona, Fransız savunma oyuncusu Jules Kounde'yi transfer etti.Barcelona, 23 yaşındaki futbolcunun transferi için Sevilla ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Kounde'nin 5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.Katalan ekibi, Kounde'nin serbest kalma bedelini ise 1 milyar Euro olarak belirledi. Barcelona, yeni transferi için 1 Ağustos Pazartesi günü imza töreni düzenleyecek.Kounde, üç sezon formasını giydiği Sevilla ile tüm kulvarlarda 133 maça çıktı ve 9 gol attı.
https://tr.sputniknews.com/20220730/fenerbahce-brezilyali-futbolcu-gustavo-henriqueyi-bir-yilligina-kiraladi-1059301034.html
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barcelona, sevilla, ispanya
Barcelona, Kounde'yi transfer etti: Serbest kalma bedeli 1 milyar Euro
01:04 30.07.2022 (güncellendi: 01:05 30.07.2022) Abone ol
Barcelona, Sevilla'da forma giyen Kounde'yi kadrosuna kattı. Fransız savunmacı 5 yıllık sözleşmeye imza atacak.
La Liga (İspanya Birinci Futbol Ligi) ekiplerinden Barcelona, Fransız savunma oyuncusu Jules Kounde'yi transfer etti.
Barcelona, 23 yaşındaki futbolcunun transferi için Sevilla ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Kounde'nin 5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.
Katalan ekibi, Kounde'nin serbest kalma bedelini ise 1 milyar Euro olarak belirledi. Barcelona, yeni transferi için 1 Ağustos Pazartesi günü imza töreni düzenleyecek.
Kounde, üç sezon formasını giydiği Sevilla ile tüm kulvarlarda 133 maça çıktı ve 9 gol attı.