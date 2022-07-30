https://tr.sputniknews.com/20220730/barcelona-koundeyi-transfer-etti-serbest-kalma-bedeli-1-milyar-euro-1059301581.html

Barcelona, Kounde'yi transfer etti: Serbest kalma bedeli 1 milyar Euro

Barcelona, Kounde'yi transfer etti: Serbest kalma bedeli 1 milyar Euro

Barcelona, Sevilla'da forma giyen Kounde'yi kadrosuna kattı. Fransız savunmacı 5 yıllık sözleşmeye imza atacak. 30.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-30T01:04+0300

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spor

barcelona

sevilla

ispanya

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La Liga (İspanya Birinci Futbol Ligi) ekiplerinden Barcelona, Fransız savunma oyuncusu Jules Kounde'yi transfer etti.Barcelona, 23 yaşındaki futbolcunun transferi için Sevilla ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Kounde'nin 5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.Katalan ekibi, Kounde'nin serbest kalma bedelini ise 1 milyar Euro olarak belirledi. Barcelona, yeni transferi için 1 Ağustos Pazartesi günü imza töreni düzenleyecek.Kounde, üç sezon formasını giydiği Sevilla ile tüm kulvarlarda 133 maça çıktı ve 9 gol attı.

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barcelona, sevilla, ispanya