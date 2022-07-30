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Beyaz Saray: Tayvan'a karşı askeri hareketliliğin arttığına yönelik kanıt görmüyoruz
Beyaz Saray: Tayvan'a karşı askeri hareketliliğin arttığına yönelik kanıt görmüyoruz
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a yapacağı ziyaret öncesi bu... 30.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-30T06:25+0300
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Kirby, Beyaz Saray muhabirlerine ABD dış politikasına ilişkin brifing verdi, soruları yanıtladı.John Kirby, Pelosi'nin gelecek ay yapmayı planladığı iddia edilen Tayvan ziyareti öncesinde Çin ve ABD ordularının bölgedeki hareketliliğinin arttığına ilişkin haberlerin sorulması üzerine, "Tayvan'a karşı askeri hareketliliğin arttığına yönelik fiziki, somut bir kanıt görmüyoruz" dedi.ABD'nin Tayvan'a yönelik politikasının değişmediğini belirten Kirby, "Şu anda tansiyonu artırmanın bir anlamı yok" diye konuştu.Kirby, ABD'nin yakın zamanda Ukrayna için yeni bir askeri yardım paketi açıklayabileceğini kaydetti.
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abd, çin, tayvan, beyaz saray, john kirby

Beyaz Saray: Tayvan'a karşı askeri hareketliliğin arttığına yönelik kanıt görmüyoruz

06:25 30.07.2022
© AFP 2022 / Drew AngererPentagon Sözcüsü John Kirby
Pentagon Sözcüsü John Kirby - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2022
© AFP 2022 / Drew Angerer
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a yapacağı ziyaret öncesi bu bölgedeki askeri hareketliliğin arttığına ilişkin somut bir kanıt görmediklerini söyledi.
Kirby, Beyaz Saray muhabirlerine ABD dış politikasına ilişkin brifing verdi, soruları yanıtladı.
John Kirby, Pelosi'nin gelecek ay yapmayı planladığı iddia edilen Tayvan ziyareti öncesinde Çin ve ABD ordularının bölgedeki hareketliliğinin arttığına ilişkin haberlerin sorulması üzerine, "Tayvan'a karşı askeri hareketliliğin arttığına yönelik fiziki, somut bir kanıt görmüyoruz" dedi.
ABD'nin Tayvan'a yönelik politikasının değişmediğini belirten Kirby, "Şu anda tansiyonu artırmanın bir anlamı yok" diye konuştu.
Kirby, ABD'nin yakın zamanda Ukrayna için yeni bir askeri yardım paketi açıklayabileceğini kaydetti.
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