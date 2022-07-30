https://tr.sputniknews.com/20220730/beyonceden-hayranlarina-renaissance-tesekkuru-1059307316.html
Beyonce'den hayranlarına 'Renaissance' teşekkürü
Beyonce'den hayranlarına 'Renaissance' teşekkürü
Şarkıcı Beyonce, beklenen albümü Renaissance'ın yayımlanmasına 36 saat kala sızdırılmasına rağmen yayım saatini bekleyen hayranlarına teşekkür etti. 30.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-30T08:17+0300
2022-07-30T08:17+0300
2022-07-30T08:18+0300
yaşam
beyoncé
albüm
renaissance
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Grammy ödüllü ABD’li şarkıcı Beyonce, dün gece yayınlanan albüm yayın tarihine iki günden kısa bir süre kala internete düşmüştü.Şarkıcının hayranları, Birbirlerine şarkıları dinlememe çağrısı yaparak albümün resmi yayınlanma gün ve saatini beklemeleri için birbirlerini uyarmıştı.Beyonce, Instagram hesabından yayınladığı mesajda hayranlarına teşekkür etti. Şarkıcı, “Albüm sızdı ve siz hepiniz aynı anda albümün tadını çıkarmak için yayınlanma saatine kadar beklediniz. Böylesi bir şey hiç görmemiştim. Sevginiz ve korumacılığınız için size ne kadar teşekkür etsem az. Kulübe erken sızmaya çalışanları uyarmanızı takdir ediyorum. Bana dünyaları verdiniz. Her daim güçlü desteğiniz için teşekkür ederim. Sabırlı olduğunuz için teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220729/beyoncenin-yedinci-albumu-renaissance-yayinlandi-1059271058.html
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beyoncé, albüm, renaissance
Beyonce'den hayranlarına 'Renaissance' teşekkürü
08:17 30.07.2022 (güncellendi: 08:18 30.07.2022) Abone ol
Şarkıcı Beyonce, beklenen albümü Renaissance'ın yayımlanmasına 36 saat kala sızdırılmasına rağmen yayım saatini bekleyen hayranlarına teşekkür etti.
Grammy ödüllü ABD’li şarkıcı Beyonce, dün gece yayınlanan albüm yayın tarihine iki günden kısa bir süre kala internete düşmüştü.
Şarkıcının hayranları, Birbirlerine şarkıları dinlememe çağrısı yaparak albümün resmi yayınlanma gün ve saatini beklemeleri için birbirlerini uyarmıştı.
Beyonce, Instagram hesabından yayınladığı mesajda hayranlarına teşekkür etti. Şarkıcı, “Albüm sızdı ve siz hepiniz aynı anda albümün tadını çıkarmak için yayınlanma saatine kadar beklediniz. Böylesi bir şey hiç görmemiştim. Sevginiz ve korumacılığınız için size ne kadar teşekkür etsem az. Kulübe erken sızmaya çalışanları uyarmanızı takdir ediyorum. Bana dünyaları verdiniz. Her daim güçlü desteğiniz için teşekkür ederim. Sabırlı olduğunuz için teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum” ifadelerini kullandı.