https://tr.sputniknews.com/20220730/beyonceden-hayranlarina-renaissance-tesekkuru-1059307316.html

Beyonce'den hayranlarına 'Renaissance' teşekkürü

Beyonce'den hayranlarına 'Renaissance' teşekkürü

Şarkıcı Beyonce, beklenen albümü Renaissance'ın yayımlanmasına 36 saat kala sızdırılmasına rağmen yayım saatini bekleyen hayranlarına teşekkür etti. 30.07.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

beyoncé

albüm

renaissance

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Grammy ödüllü ABD’li şarkıcı Beyonce, dün gece yayınlanan albüm yayın tarihine iki günden kısa bir süre kala internete düşmüştü.Şarkıcının hayranları, Birbirlerine şarkıları dinlememe çağrısı yaparak albümün resmi yayınlanma gün ve saatini beklemeleri için birbirlerini uyarmıştı.Beyonce, Instagram hesabından yayınladığı mesajda hayranlarına teşekkür etti. Şarkıcı, “Albüm sızdı ve siz hepiniz aynı anda albümün tadını çıkarmak için yayınlanma saatine kadar beklediniz. Böylesi bir şey hiç görmemiştim. Sevginiz ve korumacılığınız için size ne kadar teşekkür etsem az. Kulübe erken sızmaya çalışanları uyarmanızı takdir ediyorum. Bana dünyaları verdiniz. Her daim güçlü desteğiniz için teşekkür ederim. Sabırlı olduğunuz için teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220729/beyoncenin-yedinci-albumu-renaissance-yayinlandi-1059271058.html

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beyoncé, albüm, renaissance