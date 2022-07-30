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Bloomberg: Avrupa'da elektrik fiyatları yeni rekor kırdı
Bloomberg: Avrupa'da elektrik fiyatları yeni rekor kırdı
Avrupa'da elektrik fiyatlarının Temmuz ayında rekor seviyeleri gördüğü ve fiyatlardaki yükselişin devam edecek olması nedeniyle tüketiciler üzerindeki baskının... 30.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-30T16:33+0300
2022-07-30T16:33+0300
ekonomi
ukrayna krizi
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Bloomberg'in haberine göre Avrupa için gösterge elektrik fiyatı işlevi gören Almanya'da fiyatlar, Epex spot borsasındaki aylık ortalamaya kıyasla yüzde 23 artarak 385 eurodan işlem gördü.Fransa'da ise Ağustos ayında elektrik fiyatlarının ortalama Temmuz fiyatına göre yüzde 17 fazla olacağı belirtildi.Avrupa'da baz elektrik fiyatları, aşırı sıcakların yaşanması ve Rusya'dan gaz arzındaki düşüşe bağlı olarak kış aylarında gaz kıtlığı yaşanma ihtimali görülmesi nedeniyle yükseliyor.Elektrik fiyatlarının artmasında, üretim için kullanılan doğalgazın maliyetindeki artış da etkili oluyor.
https://tr.sputniknews.com/20220728/enerji-krizi-abyi-ikiye-boldu-dayatilan-dogalgaz-tasarruf-planina-hangi-ulke-ne-dedi-1059227658.html
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ukrayna krizi, doğalgaz, elektrik, avrupa, ab

Bloomberg: Avrupa'da elektrik fiyatları yeni rekor kırdı

16:33 30.07.2022
© AAEuro
Euro - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2022
© AA
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Avrupa'da elektrik fiyatlarının Temmuz ayında rekor seviyeleri gördüğü ve fiyatlardaki yükselişin devam edecek olması nedeniyle tüketiciler üzerindeki baskının da artacağı kaydedildi.
Bloomberg'in haberine göre Avrupa için gösterge elektrik fiyatı işlevi gören Almanya'da fiyatlar, Epex spot borsasındaki aylık ortalamaya kıyasla yüzde 23 artarak 385 eurodan işlem gördü.

Fransa'da ise Ağustos ayında elektrik fiyatlarının ortalama Temmuz fiyatına göre yüzde 17 fazla olacağı belirtildi.

Avrupa'da baz elektrik fiyatları, aşırı sıcakların yaşanması ve Rusya'dan gaz arzındaki düşüşe bağlı olarak kış aylarında gaz kıtlığı yaşanma ihtimali görülmesi nedeniyle yükseliyor.

Elektrik fiyatlarının artmasında, üretim için kullanılan doğalgazın maliyetindeki artış da etkili oluyor.
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