CANLI | S&P, Ukrayna'nın kredi notunu düşürdü

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırım hamleleri devam ediyor.
Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Sözcüsü Artem Dehtyarenko, Sputnik muhabiri Armen Gasparyan ve RIA Novosti haber ajansının misafir yazarı Timofey Sergeytsev hakkında uluslararası arama kararı çıkarıldığını duyurdu.
ABD'de yayınlanan National Interest (NI), İngiltere'nin Ukrayna'ya yaptığı askeri sevkiyatlarla Avrupa'daki nüfuzunu artırmayı amaçladığını belirtti.
Letonya'ya Rusya ve Belarus’tan giriş yapan yabancıların Ukrayna’da yürütülen Rus özel askeri operasyonunu kınayan bir belge imzalamaları gerektiği bildirildi.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: