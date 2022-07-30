Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220730/canli--ukrayna-bu-yil-bugday-hasadimiz-18-ila-20-tona-ulasabilir-1059305351.html
CANLI | S&P, Ukrayna'nın kredi notunu düşürdü
CANLI | S&P, Ukrayna'nın kredi notunu düşürdü
Uluslararası derecelendirme kuruluşu S&P, Ukrayna'nın döviz cinsinden uzun vadeli kredi notunu 'ССС+'dan 'СС'ye düşürdü. 30.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-30T06:19+0300
2022-07-30T07:23+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
askeri operasyon
nato
donbass
donetsk
lugansk
doğalgaz
yaptırım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101368/20/1013682036_0:73:1200:748_1920x0_80_0_0_1a0628ebe733379456b9beafd02eec18.jpg
rusya
ukrayna
donbass
donetsk
lugansk
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101368/20/1013682036_54:0:1147:820_1920x0_80_0_0_645e2a1a7915fc29f937e3966a17cb7a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, askeri operasyon, nato, donbass, donetsk, lugansk, doğalgaz, yaptırım, avrupa birliği, новый онлайн для белой редактуры
Standard & Poor's - Sputnik Türkiye

CANLI | S&P, Ukrayna'nın kredi notunu düşürdü

06:19 30.07.2022 (güncellendi: 07:23 30.07.2022)
Abone olTelegram
Uluslararası derecelendirme kuruluşu S&P, Ukrayna'nın döviz cinsinden uzun vadeli kredi notunu 'ССС+'dan 'СС'ye düşürdü.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırım hamleleri devam ediyor.
Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Sözcüsü Artem Dehtyarenko, Sputnik muhabiri Armen Gasparyan ve RIA Novosti haber ajansının misafir yazarı Timofey Sergeytsev hakkında uluslararası arama kararı çıkarıldığını duyurdu.
ABD'de yayınlanan National Interest (NI), İngiltere'nin Ukrayna'ya yaptığı askeri sevkiyatlarla Avrupa'daki nüfuzunu artırmayı amaçladığını belirtti.
Letonya'ya Rusya ve Belarus’tan giriş yapan yabancıların Ukrayna’da yürütülen Rus özel askeri operasyonunu kınayan bir belge imzalamaları gerektiği bildirildi.
Stepan Bandera - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2022
Ukrayna krizi
CANLI | Balitskiy: Artık Zaporojye'de 'Yaşasın Ukrayna' diye bağıran eli sopalı Naziler yok
Dün, 17:12
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
Önce yenilerÖnce eskiler
07:22 30.07.2022
S&P, Ukrayna'nın kredi notunu düşürdü
Uluslararası derecelendirme kuruluşu S&P, Ukrayna'nın döviz cinsinden uzun vadeli kredi notunu 'ССС+'dan 'СС'ye düşürdü.
Kuruluş, Ukrayna'nın kısa vadeli döviz notunu ise 'C' ve yerel para birimi cinsinden 'B-/B' olarak teyit etti.
S&P'ye göre, Ukrayna'nın grivna cinsinden kamu borcu, artık temerrütlere karşı daha az savunmasız.
Derecelendirme kuruluşu, "Ukrayna hükümetinin dış borcunun en azından bir kısmını ödemeyi neredeyse kesin olarak durduracağına inanıyoruz" açıklamasını yaptı.
06:56 30.07.2022
Beyaz Saray: ABD, Rusya'yı 'terör destekçisi ülke' ilan etmeyi düşünüyor
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Washington yönetiminin bir dizi yeni yaptırımların yanı sıra Rusya'yı 'terör destekçisi ülkeler' listesine dahil etmeyi düşündüğünü söyledi.
Jean-Pierre, düzenlediği basın toplantısında Moskova'nın söz konusu listeye dahil edilmesi konusunun Dışişleri Bakanlığı tarafından kararlaştırılacağını belirterek, "Bunun, Kongre'nin kabul edeceği belirli kriterleri ve mevzuatı dikkate alarak Dışişleri Bakanlığı tarafından kararlaştırılması gerekiyor. Kararı Rusya'ya daha fazla bedel ödetmek için tasarlanmış bir dizi başka öneriyle birlikte dikkate alıyoruz" ifadelerini kullandı.
Jean-Pierre, sözünü ettiği yeni yaptırımların neleri içereceğine dair bilgi vermedi.
06:18 30.07.2022
Ukrayna: Bu yıl buğday hasadımız 18 ila 20 tona ulaşabilir
Ukrayna Tarım ve Gıda Bakanı Yardımcısı Taras Visotskiy, ülkenin buğday rekoltesinin 18-20 milyon tona ulaşabileceğini duyurdu.
Visotskiy, bakanlığın basın servisi tarafından yayınlanan yazılı açıklamasında "Buğday hasadı 18-20 milyon ton seviyesinde bekleniyor" diyerek, Karadeniz limanlarının açılması sayesinde hasat edilen hububatın önemli bir bölümünün ihraç edilebileceğini belirtti.
Ukrayna Sayıştayı'nın verilerine göre ülke, 2021'de ülke yurt dışına 12.5 milyar dolar değerinde 51.2 milyon ton tahıl ihraç etti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала