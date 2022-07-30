CANLI | S&P, Ukrayna'nın kredi notunu düşürdü

S&P, Ukrayna'nın kredi notunu düşürdü

Uluslararası derecelendirme kuruluşu S&P, Ukrayna'nın döviz cinsinden uzun vadeli kredi notunu 'ССС+'dan 'СС'ye düşürdü.

Kuruluş, Ukrayna'nın kısa vadeli döviz notunu ise 'C' ve yerel para birimi cinsinden 'B-/B' olarak teyit etti.

S&P'ye göre, Ukrayna'nın grivna cinsinden kamu borcu, artık temerrütlere karşı daha az savunmasız.

Derecelendirme kuruluşu, "Ukrayna hükümetinin dış borcunun en azından bir kısmını ödemeyi neredeyse kesin olarak durduracağına inanıyoruz" açıklamasını yaptı.