https://tr.sputniknews.com/20220730/cenaze-yemeginden-zehirlendiler-mhpli-belediye-baskani-da-hastaneye-kaldirildi-1059300519.html
Cenaze yemeğinden zehirlendiler: MHP'li belediye başkanı da hastaneye kaldırıldı
Cenaze yemeğinden zehirlendiler: MHP'li belediye başkanı da hastaneye kaldırıldı
Sivas'ta cenaze yemeğinin ardından rahatsızlanan en az 85 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. Hafik Belediye Başkanı Selahattin... 30.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-30T00:23+0300
2022-07-30T00:23+0300
2022-07-30T00:23+0300
türkiye
zehirlenme
sivas
cenaze töreni
mhp
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Sivas'ın Hafik ilçesinde cenaze evinde dağıtılan yemekten yedikten sonra rahatsızlanan yaklaşık 85 kişi ilçede bulunan hastaneye başvurdu. Burada ilk tetkikleri yapılan hastalardan durumu ciddi olan 5 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle Sivas Numune Hastanesi'ne sevk edildi.Yemekten yiyen MHP'li Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuharadoğlu'nun da rahatsızlandığı tedavisi tamamlanarak taburcu edildiği belirtildi.Sivas Vali Yardımcısı ve aynı zamanda Hafik Kaymakamı Kadir Algın yaptığı açıklamada öğleyin yedikleri yemeğin ardından mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşayan 85 kişinin ilçe devlet hastanesine başvurduğunu 5 kişinin kontrol ve tedbir amaçlı Sivas’a sevk edildiğini belirtti
https://tr.sputniknews.com/20220725/kirikkalede-ayni-aileden-14-kisi-zehirlenme-suphesiyle-hastaneye-kaldirildi-1059090504.html
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zehirlenme, sivas, cenaze töreni, mhp
Cenaze yemeğinden zehirlendiler: MHP'li belediye başkanı da hastaneye kaldırıldı
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Sivas'ta cenaze yemeğinin ardından rahatsızlanan en az 85 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuharadoğlu'nun da rahatsızlandığı öğrenildi.
Sivas'ın Hafik ilçesinde cenaze evinde dağıtılan yemekten yedikten sonra rahatsızlanan yaklaşık 85 kişi ilçede bulunan hastaneye başvurdu. Burada ilk tetkikleri yapılan hastalardan durumu ciddi olan 5 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle Sivas Numune Hastanesi'ne sevk edildi.
Yemekten yiyen MHP'li Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuharadoğlu'nun da rahatsızlandığı tedavisi tamamlanarak taburcu edildiği belirtildi.
Sivas Vali Yardımcısı ve aynı zamanda Hafik Kaymakamı Kadir Algın yaptığı açıklamada öğleyin yedikleri yemeğin ardından mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşayan 85 kişinin ilçe devlet hastanesine başvurduğunu 5 kişinin kontrol ve tedbir amaçlı Sivas’a sevk edildiğini belirtti