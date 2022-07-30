https://tr.sputniknews.com/20220730/cumhurbaskani-erdogan-tum-dunya-krizlerin-pencesinde-kivranirken-biz-ilerlemeyi-surduruyoruz--1059319835.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm dünya krizlerin pençesinde kıvranırken biz ilerlemeyi sürdürüyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm dünya krizlerin pençesinde kıvranırken biz ilerlemeyi sürdürüyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu Stadyumu, Fatsa OSB ve eğitim yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuşuyor. 30.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-30T18:02+0300

2022-07-30T18:02+0300

2022-07-30T18:07+0300

politika

recep tayyip erdoğan

ordu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle: Tüm dünya krizlerin pençesinde kıvranırken biz dolu dizgin ilerlemeyi sürdürüyoruz

ordu

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2022

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, ordu