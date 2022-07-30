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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm dünya krizlerin pençesinde kıvranırken biz ilerlemeyi sürdürüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm dünya krizlerin pençesinde kıvranırken biz ilerlemeyi sürdürüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu Stadyumu, Fatsa OSB ve eğitim yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuşuyor. 30.07.2022, Sputnik Türkiye
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politika
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle: Tüm dünya krizlerin pençesinde kıvranırken biz dolu dizgin ilerlemeyi sürdürüyoruz
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recep tayyip erdoğan, ordu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm dünya krizlerin pençesinde kıvranırken biz ilerlemeyi sürdürüyoruz

18:02 30.07.2022 (güncellendi: 18:07 30.07.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu Stadyumu, Fatsa OSB ve eğitim yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Tüm dünya krizlerin pençesinde kıvranırken biz dolu dizgin ilerlemeyi sürdürüyoruz
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