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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni hicri yıl mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni hicri yıl mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni hicri yılı, yayımladığı mesajla kutladı. 30.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-30T00:54+0300
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politika
recep tayyip erdoğan
hicri yıl
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin ve İslam aleminin hicri 1444'üncü yılını en kalbi duygularımla tebrik ediyor, yeni yılın tüm insanlığa sağlık, huzur ve barış getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Yeni hicri yılımız mübarek olsun." ifadelerini kullandı.
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recep tayyip erdoğan, hicri yıl

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni hicri yıl mesajı

00:54 30.07.2022
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni hicri yılı, yayımladığı mesajla kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin ve İslam aleminin hicri 1444'üncü yılını en kalbi duygularımla tebrik ediyor, yeni yılın tüm insanlığa sağlık, huzur ve barış getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Yeni hicri yılımız mübarek olsun." ifadelerini kullandı.
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