https://tr.sputniknews.com/20220730/cumhurbaskani-erdogandan-yeni-hicri-yil-mesaji-1059301484.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni hicri yıl mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni hicri yıl mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni hicri yılı, yayımladığı mesajla kutladı. 30.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-30T00:54+0300

2022-07-30T00:54+0300

2022-07-30T00:54+0300

politika

recep tayyip erdoğan

hicri yıl

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin ve İslam aleminin hicri 1444'üncü yılını en kalbi duygularımla tebrik ediyor, yeni yılın tüm insanlığa sağlık, huzur ve barış getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Yeni hicri yılımız mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

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recep tayyip erdoğan, hicri yıl