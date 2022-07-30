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Dışişleri Bakanlığı'ndan Gürcistan ve İran'a taziye mesajları
Dışişleri Bakanlığı'ndan Gürcistan ve İran'a taziye mesajları
Dışişleri Bakanlığı'nca, Gürcistan'da yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybedenler ile İran'da meydana gelen sel felaketinde yaşamını yitirenler için... 30.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-30T02:03+0300
2022-07-30T02:03+0300
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gürcistan
iran
taziye
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Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan, Gürcistan'da meydana gelen helikopter kazasıyla ilgili yapılan açıklamada, "Gürcistan'ın Gudauri bölgesinde 29 Temmuz'da acil kurtarma görevi icra eden bir helikopterin düştüğünü ve sekiz kişilik ekibin hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendik. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi sunuyor, dost ve komşu Gürcistan Hükümeti ile halkına başsağlığı diliyoruz" denildi.Bakanlıktan, İran'da yaşanan sel felaketiyle ilgili yapılan açıklamada da, "İran'da 28 Temmuz'da yaşanan sel felaketinin neden olduğu can kayıplarından büyük üzüntü duyuyoruz. Dost ve kardeş İran halkına ve İran Hükümeti'ne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına taziyelerimizi sunuyor ve yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220729/gurcistanda-helikopter-daglik-alana-dustu-8-olu-1059298387.html
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türkiye, gürcistan, iran, taziye, dışişleri bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Gürcistan ve İran'a taziye mesajları

02:03 30.07.2022
© AATürkiye Dışişleri Bakanlığı
Türkiye Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2022
© AA
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Dışişleri Bakanlığı'nca, Gürcistan'da yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybedenler ile İran'da meydana gelen sel felaketinde yaşamını yitirenler için taziye mesajları yayımlandı.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan, Gürcistan'da meydana gelen helikopter kazasıyla ilgili yapılan açıklamada, "Gürcistan'ın Gudauri bölgesinde 29 Temmuz'da acil kurtarma görevi icra eden bir helikopterin düştüğünü ve sekiz kişilik ekibin hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendik. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi sunuyor, dost ve komşu Gürcistan Hükümeti ile halkına başsağlığı diliyoruz" denildi.
Bakanlıktan, İran'da yaşanan sel felaketiyle ilgili yapılan açıklamada da, "İran'da 28 Temmuz'da yaşanan sel felaketinin neden olduğu can kayıplarından büyük üzüntü duyuyoruz. Dost ve kardeş İran halkına ve İran Hükümeti'ne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına taziyelerimizi sunuyor ve yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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