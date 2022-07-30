https://tr.sputniknews.com/20220730/eski-pentagon-yetkilisi-zakheim-erdogan-nobel-baris-odulune-aday-gosterilmeyi-hak-ediyor-1059321193.html

Eski Pentagon yetkilisi Zakheim: Erdoğan Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmeyi hak ediyor

Eski Pentagon yetkilisi Zakheim: Erdoğan Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmeyi hak ediyor

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) eski yetkililerinden Dov S. Zakheim, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında Hill gazetesinde... 30.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-30T19:41+0300

2022-07-30T19:41+0300

2022-07-30T19:41+0300

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Pentagon eski Müsteşarı ve Mali İşler Sorumlusu Dov S. Zakheim, The Hill gazetesinde kaleme aldığı yazısında, tahıl anlaşmasına aracı olduğu için Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmeyi hak ettiğini ifade etti.Zakheim'in, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferleri" başlıklı yazısında, "Birleşmiş Milletler ile birlikte çalışan Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında Ukrayna'dan tahıl sevkiyatına izin verecek bir anlaşmaya aracılık etti" ifadeleri yer aldı.'Anlaşma tam anlamıyla bir cankurtaran oldu'Zakheim, tahıl krizinin çözülmesi için BM, Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında imzalanan anlaşmanın 'tam anlamıyla bir cankurtaran' olduğunu ifade etti. Zakheim, Erdoğan'ın, "Uzun süredir gündemde olan küresel gıda krizinin çözümünde büyük rol oynayacak bir girişime vesile olmaktan gurur duyuyoruz" ifadelerine atıfta bulunarak, Erdoğan'ın gıda krizi çözümüne vesile olduğunu söyledi.Zakheim, "Anlaşma, 3 liman için sevkiyatlara olanak sağlamanın yanı sıra, ayrıca Rusya'nın gıda ve gübre ihraç etmesini de mümkün kılacak. Gemilerin mayın döşeli Karadeniz'den geçmesini sağlamak için, Ukraynalı pilotlar onlara 'güvenli kanallar' adı verilen kanallardan rehberlik edecek. Anlaşmanın tüm süreci İstanbul'da denetlenecek. BM burada, Türk, Rus ve Ukraynalı personelin görev yaptığı bir koordinasyon merkezinin kurulmasını da öngörüyor" açıklamasında bulundu.'Nobel ödülüne aday gösterilmeyi hak ediyor'Makalesinde Erdoğan'dan bahseden Zakheim, "Tahıl anlaşmasının Türkiye Cumhurbaşkanı için büyük bir zafer olduğuna şüphe yok. Erdoğan, İstanbul'daki anlaşmanın imzalanmasına nezaret etti ve BM Genel Sekreteri Antnio Guterres'ten büyük övgü aldı. Bu anlaşmanın mümkün olmasının tek nedeni, savaşan iki tarafla iyi ilişkiler sürdürmeyi başarmasıydı. Bu yüzden Erdoğan Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmeyi hak ediyor" dedi.'Madrid NATO zirvesinde durum uzlaşmaya doğru ilerledi'Zakheim, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yazdığı yazıda ayrıca, NATO üyeliği için adaylıklarını ilan eden İsveç ve Finlandiya'nın, Türkiye'ye verdiği vaatleri yerine getirmedikçe Türkiye tarafından katılımlarının rededileceğinin de altını çizdi. Zakheim, "İsveç ve Finlandiya, Rusya'ya karşı ittifakı güçlendirecek bir hamle olan NATO üyeliği için başvurduğunda Erdoğan, iki ülkenin de terör örgütü PKK üyelerini teslim etmeleri yönündeki taleplerine uymadığı takdirde üyeliklerine muhalefetini açıkladı. Her iki ülkeden de tavizler elde ettikten sonra Madrid NATO zirvesinde durum uzlaşmaya doğru ilerledi" dedi.

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rusya, ukrayna, türkiye, avrupa birliği, tahıl, tahıl ihracatı, nato