https://tr.sputniknews.com/20220730/fenerbahce-brezilyali-futbolcu-gustavo-henriqueyi-bir-yilligina-kiraladi-1059301034.html

Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Gustavo Henrique'yi bir yıllığına kiraladı

Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Gustavo Henrique'yi bir yıllığına kiraladı

Fenerbahçe Kulübü, Flamengo'da forma giyen Brezilyalı stoper Gustavo Henrique'yi bir yıllığına kiraladığını açıkladı. 30.07.2022, Sputnik Türkiye

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spor

fenerbahçe

transfer

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Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Ülker Stadı'nda düzenlenen ve yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki'nin de hazır bulunduğu törende, 29 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.Açıklamada, "Gustavo Henrique'ye ailemize hoş geldin diyor, Fenerbahçe formasıyla başarılar diliyoruz." denildi.Sarı lacivertli kulüp transferi sosyal medya hesabından, 'Ailemize Hoşgeldin' mesajıyla paylaştı.

https://tr.sputniknews.com/20220722/fenerbahce-joao-pedroyu-kadrosuna-katti-1058993377.html

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fenerbahçe, transfer