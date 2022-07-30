https://tr.sputniknews.com/20220730/fenerbahce-brezilyali-futbolcu-gustavo-henriqueyi-bir-yilligina-kiraladi-1059301034.html
Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Gustavo Henrique'yi bir yıllığına kiraladı
Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Gustavo Henrique'yi bir yıllığına kiraladı
Fenerbahçe Kulübü, Flamengo'da forma giyen Brezilyalı stoper Gustavo Henrique'yi bir yıllığına kiraladığını açıkladı. 30.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-30T00:45+0300
2022-07-30T00:45+0300
2022-07-30T00:48+0300
spor
fenerbahçe
transfer
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Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Ülker Stadı'nda düzenlenen ve yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki'nin de hazır bulunduğu törende, 29 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.Açıklamada, "Gustavo Henrique'ye ailemize hoş geldin diyor, Fenerbahçe formasıyla başarılar diliyoruz." denildi.Sarı lacivertli kulüp transferi sosyal medya hesabından, 'Ailemize Hoşgeldin' mesajıyla paylaştı.
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fenerbahçe, transfer
Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Gustavo Henrique'yi bir yıllığına kiraladı
00:45 30.07.2022 (güncellendi: 00:48 30.07.2022) Abone ol
Fenerbahçe Kulübü, Flamengo'da forma giyen Brezilyalı stoper Gustavo Henrique'yi bir yıllığına kiraladığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Ülker Stadı'nda düzenlenen ve yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki'nin de hazır bulunduğu törende, 29 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Gustavo Henrique'ye ailemize hoş geldin diyor, Fenerbahçe formasıyla başarılar diliyoruz." denildi.
Sarı lacivertli kulüp transferi sosyal medya hesabından, 'Ailemize Hoşgeldin' mesajıyla paylaştı.