https://tr.sputniknews.com/20220730/fenerbahce-kulubu-dinamo-kiev-maciyla-ilgili-uefaya-gonderilecek-beyannameyi-hazirladi-1059318797.html

Fenerbahçe Kulübü, Dinamo Kiev maçıyla ilgili UEFA'ya gönderilecek beyannameyi hazırladı

Fenerbahçe Kulübü, Dinamo Kiev maçıyla ilgili UEFA'ya gönderilecek beyannameyi hazırladı

Fenerbahçe Kulübü, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'le oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçıyla ilgili UEFA'nın açtığı soruşturma... 30.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-30T16:30+0300

2022-07-30T16:30+0300

2022-07-30T16:30+0300

spor

uefa

fenerbahçe

ukrayna krizi

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, UEFA'nın "uygunsuz davranış" tanımıyla soruşturma açtığı belirtilerek, "Henüz Disiplin Kuruluna aksettirilmeyen konuyla ilgili kulübümüz, konuyu hassasiyetle ele alarak hızlı bir şekilde kapsamlı bir beyanname hazırladı. Türkiye Futbol Federasyonuna hitaben yazılan ve federasyon aracılığıyla UEFA’ya gönderilecek olan beyannamede; kulübümüzün, Rusya-Ukrayna savaşının başladığı ilk gün olan 24 Şubat 2022'den bu yana kurumsal olarak aldığı pozisyon ve bugüne kadar gelen süreçte yaptıkları ayrıntılı bir şekilde, somut gerçeklerle ortaya kondu." denildi.Fenerbahçe'nin 19 Nisan'da Shakhtar Donetsk Kulübü ile ''Barış için futbol'' temalı dostluk maçı yaptığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:Dinamo Kievli oyuncuların maç öncesinde ve sırasında, gol sonrasında taraftarı tahrik ettiği, bunun da net bir şekilde görseller ve videolarla ortaya konulduğu aktarılarak, "Kulübümüz ayrıca hem ilk maçta seremonide giydiği 'Savaşı durdurun' tişörtlerinin hem de İstanbul'da oynanan maç öncesi iki kulübün heyetlerinin dostluk yemeğinde bir araya geldiği görüntüleri de paylaştı. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak maçtaki anlık söylemi kabul etmediğimizi vurguluyor; bu konunun kulübümüzle, marka kimliğimizle bağdaştırılmasına izin vermeyeceğimizi bir kez daha net bir dille belirtiyoruz." ifadelerine yer verildi.

https://tr.sputniknews.com/20220728/uefa-fenerbahce-taraftarinin-uygunsuz-davranisi-sebebiyle-sorusturma-baslatti-1059245312.html

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uefa, fenerbahçe, ukrayna krizi