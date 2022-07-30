https://tr.sputniknews.com/20220730/ft-abnin-rusyaya-karsi-birligi-zorlu-bir-sinavla-karsi-karsiya-1059319899.html
FT: AB'nin Rusya'ya karşı birliği zorlu bir sınavla karşı karşıya
FT: AB'nin Rusya'ya karşı birliği zorlu bir sınavla karşı karşıya
Financial Times (FT) Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya karşı olan dayanışmasının artan enflasyon ve olası enerji tasarrufu önlemleri nedeniyle ciddi bir sınavla... 30.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-30T18:05+0300
2022-07-30T18:05+0300
2022-07-30T18:05+0300
ukrayna krizi
ab
avrupa birliği
rusya
the financial times (ft)
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Gazetede yer alan makalede, Rusya'nın Donbass'ın sivil nüfusunu korumaya yönelik özel askeri operasyonunun başlangıcında AB'nin ‘birleşik bir cephe sergilediği’ belirtilerek “Bununla birlikte, yükselen enflasyon, geçim krizi ve enerji konusundaki reel beklentiler ile boğuşmak zorunda kalan Avrupalı liderler zorlu bir sınavla karşı karşıya” ifadeleri kullanıldı.Avrupalı liderlerin mevcut pozisyonlarını sürdürüp sürdürmeyecekleri veya öfkeli tüketicilerin tepkisinin onları Moskova'ya karşı yumuşatmaya zorlarken dayanışmalarının çöküp çökmeyeceğinin merak konusu olduğuna vurgu yapılan makalede, “En azından enerji konusunda bu birliğin olması gerektiği kadar güçlü görünmediğine dair bazı işaretler var” ifadelerine yer verildi.
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ab, avrupa birliği, rusya, the financial times (ft)
FT: AB'nin Rusya'ya karşı birliği zorlu bir sınavla karşı karşıya
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Financial Times (FT) Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya karşı olan dayanışmasının artan enflasyon ve olası enerji tasarrufu önlemleri nedeniyle ciddi bir sınavla karşı karşıya kaldığını yazdı.
Gazetede yer alan makalede, Rusya'nın Donbass'ın sivil nüfusunu korumaya yönelik özel askeri operasyonunun başlangıcında AB'nin ‘birleşik bir cephe sergilediği’ belirtilerek “Bununla birlikte, yükselen enflasyon, geçim krizi ve enerji konusundaki reel beklentiler ile boğuşmak zorunda kalan Avrupalı liderler zorlu bir sınavla karşı karşıya” ifadeleri kullanıldı.
Avrupalı liderlerin mevcut pozisyonlarını sürdürüp sürdürmeyecekleri veya öfkeli tüketicilerin tepkisinin onları Moskova'ya karşı yumuşatmaya zorlarken dayanışmalarının çöküp çökmeyeceğinin merak konusu olduğuna vurgu yapılan makalede, “En azından enerji konusunda bu birliğin olması gerektiği kadar güçlü görünmediğine dair bazı işaretler var” ifadelerine yer verildi.