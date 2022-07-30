https://tr.sputniknews.com/20220730/ft-abnin-rusyaya-karsi-birligi-zorlu-bir-sinavla-karsi-karsiya-1059319899.html

FT: AB'nin Rusya'ya karşı birliği zorlu bir sınavla karşı karşıya

FT: AB'nin Rusya'ya karşı birliği zorlu bir sınavla karşı karşıya

Financial Times (FT) Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya karşı olan dayanışmasının artan enflasyon ve olası enerji tasarrufu önlemleri nedeniyle ciddi bir sınavla... 30.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-30T18:05+0300

2022-07-30T18:05+0300

2022-07-30T18:05+0300

ukrayna krizi

ab

avrupa birliği

rusya

the financial times (ft)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101714/62/1017146256_0:164:3058:1884_1920x0_80_0_0_5cb8cab5eed1f7102f6f1b63ddf0d74c.jpg

Gazetede yer alan makalede, Rusya'nın Donbass'ın sivil nüfusunu korumaya yönelik özel askeri operasyonunun başlangıcında AB'nin ‘birleşik bir cephe sergilediği’ belirtilerek “Bununla birlikte, yükselen enflasyon, geçim krizi ve enerji konusundaki reel beklentiler ile boğuşmak zorunda kalan Avrupalı liderler zorlu bir sınavla karşı karşıya” ifadeleri kullanıldı.Avrupalı liderlerin mevcut pozisyonlarını sürdürüp sürdürmeyecekleri veya öfkeli tüketicilerin tepkisinin onları Moskova'ya karşı yumuşatmaya zorlarken dayanışmalarının çöküp çökmeyeceğinin merak konusu olduğuna vurgu yapılan makalede, “En azından enerji konusunda bu birliğin olması gerektiği kadar güçlü görünmediğine dair bazı işaretler var” ifadelerine yer verildi.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ab, avrupa birliği, rusya, the financial times (ft)