https://tr.sputniknews.com/20220730/gaziantepte-maganda-kursunu-isabet-eden-cocuk-oldu-1059323569.html

Gaziantep'te 'maganda kurşunu' isabet eden çocuk öldü

Gaziantep'te 'maganda kurşunu' isabet eden çocuk öldü

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde rastgele silahla ateş ederek 15 yaşındaki çocuğun ölmesine neden olan zanlı yakalandı. 30.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-30T23:55+0300

2022-07-30T23:55+0300

2022-07-30T23:55+0300

türkiye

gaziantep

maganda kurşunu

maganda

çocuk

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Girne Mahallesi'nde sokakta oynayan Hasan Mert Üzüm'e (15), nereden geldiği belli olmayan maganda kurşunu isabet etti.Olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan çocuk müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Polis ekiplerinin olayla ilgili yürüttüğü çalışma sonucunda ise Üzüm'ün yaşamını yitirmesine neden olan zanlı yakalandı.Zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.Vali Davut Gül, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Maganda kurşunuyla Hasan Mert Üzüm kardeşimizi öldüren kişi, Gaziantep emniyetimizin başarılı çalışmasıyla yakalanmıştır. Hak ettiği cezayı alacağına inanıyor, yavrumuza Allah'tan rahmet, ailesine baş sağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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gaziantep, maganda kurşunu, maganda, çocuk