Gazprom, Letonya'ya doğal gaz sevkiyatını durdurdu
© AFP 2022 / NATALIA KOLESNIKOVAGazprom
© AFP 2022 / NATALIA KOLESNIKOVA
Gazprom, Letonya’ya doğal gaz tedarikinin durdurulduğunu açıkladı.
Rus enerji şirketi Gazprom tarafından yapılan açıklamada, sevkiyatla ilgili şartları yerine getirmediği gerekçe gösterilerek Letonya’ya gaz sevkiyatının durdurulduğu bildirildi. Söz konusu ihlalin ayrıntısı verilmedi.
Letonya'da gaz, enerji tüketiminin yüzde 26'sını oluşturuyor.
Gazprom'un açıklaması, bu hafta enerji şirketi Latvijas Gaze'in Başkanı Aigars Kalvitis'in, ülkesinin Rusya'nın ruble ile ödeme talebini reddetmesine rağmen Rus doğal gazını almaya devam ettiğini ve ruble yerine euro olarak ödeme yaptığını söylemesinin ardından geldi. Kalvitis, “Latvijas Gaze gaz alıyor, ancak Gazprom'a ödeme yapamadığımız için Gazprom'dan gaz almıyoruz. Bir tedarikçimiz daha var” demişti.
Letonya'da gaz, enerji tüketiminin yüzde 26'sını oluşturuyor.
Gazprom'un açıklaması, bu hafta enerji şirketi Latvijas Gaze'in Başkanı Aigars Kalvitis'in, ülkesinin Rusya'nın ruble ile ödeme talebini reddetmesine rağmen Rus doğal gazını almaya devam ettiğini ve ruble yerine euro olarak ödeme yaptığını söylemesinin ardından geldi. Kalvitis, “Latvijas Gaze gaz alıyor, ancak Gazprom'a ödeme yapamadığımız için Gazprom'dan gaz almıyoruz. Bir tedarikçimiz daha var” demişti.