https://tr.sputniknews.com/20220730/gazprom-letonyaya-dogal-gaz-sevkiyatini-durdurdu-1059322175.html

Gazprom, Letonya'ya doğal gaz sevkiyatını durdurdu

Gazprom, Letonya'ya doğal gaz sevkiyatını durdurdu

Gazprom, Letonya’ya doğal gaz tedarikinin durdurulduğunu açıkladı. 30.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-30T22:07+0300

2022-07-30T22:07+0300

2022-07-30T22:07+0300

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Rus enerji şirketi Gazprom tarafından yapılan açıklamada, sevkiyatla ilgili şartları yerine getirmediği gerekçe gösterilerek Letonya’ya gaz sevkiyatının durdurulduğu bildirildi. Söz konusu ihlalin ayrıntısı verilmedi.Letonya'da gaz, enerji tüketiminin yüzde 26'sını oluşturuyor.Gazprom'un açıklaması, bu hafta enerji şirketi Latvijas Gaze'in Başkanı Aigars Kalvitis'in, ülkesinin Rusya'nın ruble ile ödeme talebini reddetmesine rağmen Rus doğal gazını almaya devam ettiğini ve ruble yerine euro olarak ödeme yaptığını söylemesinin ardından geldi. Kalvitis, “Latvijas Gaze gaz alıyor, ancak Gazprom'a ödeme yapamadığımız için Gazprom'dan gaz almıyoruz. Bir tedarikçimiz daha var” demişti.

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rusya, gazprom, letonya