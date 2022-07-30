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https://tr.sputniknews.com/20220730/gazprom-letonyaya-dogal-gaz-sevkiyatini-durdurdu-1059322175.html
Gazprom, Letonya'ya doğal gaz sevkiyatını durdurdu
Gazprom, Letonya'ya doğal gaz sevkiyatını durdurdu
Gazprom, Letonya’ya doğal gaz tedarikinin durdurulduğunu açıkladı. 30.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-30T22:07+0300
2022-07-30T22:07+0300
dünya
rusya
gazprom
letonya
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Rus enerji şirketi Gazprom tarafından yapılan açıklamada, sevkiyatla ilgili şartları yerine getirmediği gerekçe gösterilerek Letonya’ya gaz sevkiyatının durdurulduğu bildirildi. Söz konusu ihlalin ayrıntısı verilmedi.Letonya'da gaz, enerji tüketiminin yüzde 26'sını oluşturuyor.Gazprom'un açıklaması, bu hafta enerji şirketi Latvijas Gaze'in Başkanı Aigars Kalvitis'in, ülkesinin Rusya'nın ruble ile ödeme talebini reddetmesine rağmen Rus doğal gazını almaya devam ettiğini ve ruble yerine euro olarak ödeme yaptığını söylemesinin ardından geldi. Kalvitis, “Latvijas Gaze gaz alıyor, ancak Gazprom'a ödeme yapamadığımız için Gazprom'dan gaz almıyoruz. Bir tedarikçimiz daha var” demişti.
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rusya, gazprom, letonya

Gazprom, Letonya'ya doğal gaz sevkiyatını durdurdu

22:07 30.07.2022
© AFP 2022 / NATALIA KOLESNIKOVAGazprom
Gazprom - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2022
© AFP 2022 / NATALIA KOLESNIKOVA
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Gazprom, Letonya’ya doğal gaz tedarikinin durdurulduğunu açıkladı.
Rus enerji şirketi Gazprom tarafından yapılan açıklamada, sevkiyatla ilgili şartları yerine getirmediği gerekçe gösterilerek Letonya’ya gaz sevkiyatının durdurulduğu bildirildi. Söz konusu ihlalin ayrıntısı verilmedi.

Letonya'da gaz, enerji tüketiminin yüzde 26'sını oluşturuyor.

Gazprom'un açıklaması, bu hafta enerji şirketi Latvijas Gaze'in Başkanı Aigars Kalvitis'in, ülkesinin Rusya'nın ruble ile ödeme talebini reddetmesine rağmen Rus doğal gazını almaya devam ettiğini ve ruble yerine euro olarak ödeme yaptığını söylemesinin ardından geldi. Kalvitis, “Latvijas Gaze gaz alıyor, ancak Gazprom'a ödeme yapamadığımız için Gazprom'dan gaz almıyoruz. Bir tedarikçimiz daha var” demişti.
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