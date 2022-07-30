https://tr.sputniknews.com/20220730/goc-idaresi-sinir-disi-edilen-gocmen-sayisini-acikladi-gecen-seneye-gore-yuzde-136-artti-1059320752.html

Göç İdaresi, sınır dışı edilen göçmen sayısını açıkladı: Geçen seneye göre yüzde 136 arttı

Göç İdaresi, sınır dışı edilen göçmen sayısını açıkladı: Geçen seneye göre yüzde 136 arttı

Göç İdaresi'nden yapılan açıklamada 7 ayda 59 bin 40 göçmenin sınır dışı edildiği ve bu sayının geçen yıla göre yüzde 136 fazla olduğu ifade edildi. 30.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-30T19:01+0300

2022-07-30T19:01+0300

2022-07-30T19:01+0300

türkiye

göç idaresi

kaçak göçmenler

sınır

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Göç İdaresi'nden yapılan açıklama şöyle oldu: "Kaçak göçle mücadelemiz aralıksız devam etmektedir. Bu yıl ülkeden sınır dışı edilen kaçak göçmen sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 136 artış göstererek 59.040 olarak kayıtlara geçmiştir.2022’de 183.934 Kaçak Göçmenin Ülkemize Girişi EngellendiSınır güvenliğimizin en üst düzeyde tutulması için güvenlik duvarları, aydınlatma sistemleri, kamera, optik kuleler, devriye yolları, hendek, tel çit çalışmaları hız kesmeden devam etmektedir. Bu kapsamda; 2021 yılında Doğu illerimizde ve Güney illerimizde olmak üzere toplam 451.096 kaçak göçmenin ülkemize girişi engellenmiştir. 2022 yılında ülkemize girişi engellenen kaçak göçmen sayısı ise 183.934 olarak gerçekleşmiştir.2022 Yılında 132.430 Kaçak Göçmen YakalandıGöç İdaresi Başkanlığımız ve Güvenlik güçleri personelince 7/24 esasına göre kaçak göçle mücadele aralıksız sürdürülmektedir. Yapılan denetimler ve operasyonlar sonucunda; 2021’de yasa dışı yollardan ülkemize giriş yapan 162.996 kaçak göçmen yakalanırken, 2022 yılında bugüne kadar yakalanan kaçak göçmen sayısı 156.167’ye ulaşmıştır. Bu sayı mükerrerlikten arındırıldığında ise 132.430 olarak kayıtlara geçmiştir.7 Ayda 146 Charter Seferi Düzenlendi2022 yılının ilk yedi ayında Afganistan’a düzenlenen 144 adet charter (özel uçak) seferi ile 26.309 ve 9.419’u tarifeli uçuşlarla olmak üzere toplam 35.728 Afganistan vatandaşının da ülkesine dönüşü sağlanmıştır.Aynı dönemde Pakistan’a düzenlenen 2 charter seferi ve tarifeli uçuşlarla toplam 7.214 kaçak göçmen güvenli bir şekilde ülkesine gönderilmiştir.2022’de 59.040, 6 Yılda 358.736 Kaçak Göçmen Sınır Dışı Edildi Tüm uyruklarla birlikte bu yılın ilk 7 ayında 59.040 kaçak göçmen sınır dışı edilmiştir. Geçen senenin aynı dönemiyle kıyaslandığında sınır dışı sayısında %136 artış olmuştur. 2016 yılından bu yana sınır dışı edilen kaçak göçmen sayısı ise 358.736 olarak gerçekleşmiştir. Terke davet edilip çıkış yapanlarla birlikte bu sayı 386.564’e ulaşmıştır.20 Bin Kapasiteli Geri Gönderme Merkezleri ile Avrupa’yı Geride BıraktıkGeri gönderme merkezi kapasiteleri 20.000’e yükseltilerek sınır dışı etme ve geri gönderme merkezleri işlemleri ile ülkemiz, Avrupa ülkelerini geride bırakmıştır. Hâlihazırda geri gönderme merkezlerimizde 93 farklı uyruktan 17.942 yabancı (6.945’i Afganistan, 4.511’i Pakistan ve 6.486 diğer uyruk) idari gözetim altıda olup sınır dışı işlemleri devam etmektedir.Gönüllü Geri Dönüş Yapan Suriyeli Sayısı 514.358’e UlaştıGönüllü geri dönüş sayısında da artış devam etmektedir. Bugüne kadar ülkemizden 514.358 Suriyeli gönüllü geri dönüş kapsamında ülkesine dönmüştür.697.394 Yabancı Avrupa’ya GeçtiSon 6 yıl içerisinde Avrupa’ya geçen yabancı sayısı 697.394 olarak kayıtlara geçmiştir."

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göç idaresi, kaçak göçmenler, sınır